Door de berichtgeving over Palestina en Israël schaam ik me ervoor om journalist te zijn

Al meer dan drie weken wordt mijn feed overspoeld met content over de situatie in Israël en Palestina. En aangezien ik, net als jij, in een bubbel leef waarin iedereen min of meer mijn mening deelt, wordt in de meeste van deze berichten steun aan Palestijnen uitgesproken.

Maar dit is niet het soort informatie dat wordt gezien door de gemiddelde persoon die het nieuws vandaag volgt. En dat is omdat de reguliere media voortdurend de Israëlische versie van de gebeurtenissen overneemt, zonder het in evenwicht te brengen met Palestijnse perspectieven. Dit geeft de gemiddelde nieuwsconsument de indruk dat het ‘conflict’ tussen Israël en Palestina gewoonweg te complex is om te begrijpen, laat staan om een standpunt in te nemen.

In werkelijkheid hoef je echt geen expert te zijn om te begrijpen waar het over gaat: het is de ene staat die de andere koloniseert. Als Europeanen zouden we daar alles van moeten weten, toch? Natuurlijk kan de geopolitieke context rond deze oorlog complex en verwarrend zijn. Maar de centrale kwestie hier is het eren van de Israëlische en Palestijnse slachtoffers en tegelijkertijd begrijpen dat de oorzaak van al dit lijden aan beide kanten de langdurige kolonisatie van Palestina door Israël is. En iedereen die over deze verschrikkelijke situatie spreekt zonder dit cruciale stukje context te erkennen, vertelt een zeer incomplete versie van het verhaal.

Ongeveer tien jaar geleden besloot ik journalist te worden, vooral omdat ik van schrijven hield. De reden dat ik het nog steeds ben, is omdat ik me realiseerde welke potentiële impact mijn werk kan hebben op openbare debatten en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. Journalist zijn betekent dat je de meningen van mensen beïnvloedt en het evenwicht over belangrijke sociale kwesties laat kantelen; het is een baan die zeer serieus moet worden genomen.

Bij elk onderwerp is het belangrijk om te beseffen dat je toon, je invalshoek, het aantal artikelen dat je schrijft, hun lengte en elk woord dat je neerpent, echt van belang zijn. Ik vind het niet per se leuk om deze “macht” te hebben, maar ik heb besloten om het te gebruiken om een stem te geven aan mensen die niet vaak te horen zijn in de media, of mensen die op oneerlijke manieren worden vertegenwoordigd.

Als ik vandaag de dag de reguliere berichtgeving over deze oorlog lees schaam ik me bijna om journalist te zijn, om “een van hen” te zijn. Deel uitmaken van een sector die duidelijk heeft bijgedragen aan de voortdurende onderdrukking van het Palestijnse volk – en van vele anderen trouwens.

Objectiviteit zou een essentieel journalistiek principe zijn. Het is een omstreden onderwerp, maar voor mij is het debat totaal achterhaald: niemand kan echt objectief zijn. En de veronderstelling dat de reguliere media hun best doen om deze gebeurtenissen op een objectieve manier te behandelen, houdt bij nader onderzoek geen stand.

De Britse journalist Harry Fear, die de documentaire Gaza: Still Alive maakte, en Owen Jones, columnist voor The Guardian en activist, hebben zich onlangs uitgesproken over de subtiele manieren waarop “eerlijke en evenwichtige” media Palestijnen ontmenselijken. Fear wees er bijvoorbeeld op dat de BBC en andere gerenommeerde media meldden dat mensen in Israël werden “gedood”, terwijl hun Palestijnse tegenhangers gewoon “omkwamen” in Gaza. Dat roept de vraag op: hoe zijn ze omgekomen? Door wie?

Een andere manier waarop dit vooroordeel zich voordoet is door factchecking. Verschillende media meldden dat Hamas 40 Israëlische baby’s had onthoofd en dat niemand minder dan de Amerikaanse president Joe Biden deze berichten had bevestigd, ook al waren ze helemaal niet geverifieerd. Het verhaal bleek nep te zijn, en hoewel de meeste mediaorganisaties (en Biden) rectificaties hebben uitgebracht, was de schade al aangericht. De originele versie – die overigens Westerse stereotypen over Arabieren als barbaarse moordenaars bevestigde – haalde nog steeds de krantenkoppen, liet zijn sporen na in het geheugen van mensen en diende als propaganda om de reactie van de Israëlische regering in Gaza te rechtvaardigen.

British journalist Harry Fear accuses Western media of exhibiting bias in its coverage of Israel-Palestine conflict, saying ‘overarching storytelling’ is based on Israeli narrative https://t.co/DZOJTTfj2t pic.twitter.com/CYPFAnRFSs — Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2023

Over context gesproken, de oorlog van Israël tegen Gaza wordt altijd duidelijk beschreven als het gevolg van de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober; aan de andere kant wordt de inval van Hamas niet gepresenteerd als een reactie op de Israëlische bezetting. Het punt is hier niet om te rechtvaardigen wat Hamas heeft gedaan, maar om belangrijke elementen te benadrukken die afwezig zijn in het reguliere verhaal.

Hamas als organisatie wordt ook vaak vergeleken met ISIS. Israël, de VS en meerdere landen in Europa definiëren de organisatie als een terroristische beweging. Hamas definieert zichzelf echter als een islamitische verzetsbeweging met een politieke partij en militaire vleugel, en wordt op die manier gezien door Palestijnen en andere Arabische staten. Hamas bestuurt Gaza immers al 17 jaar en levert diensten zoals andere overheidsinstanties dat zouden doen.

Als gevolg hiervan werd Hamas, toen ze op 7 oktober Israëlische burgers doodden, beschreven als een terroristische groep die op brute wijze onschuldige mensen vermoordde; maar toen Israël op zijn beurt Palestijnse burgers doodde in Gaza, veranderden de krantenkoppen plotseling in het definiëren van slachtoffers als slachtoffers in een oorlog. Zoals de historicus Bernard Ravenel in 2005 schreef in zijn bijdrage aan het boek Israël: l’enfermement (Israël: de Opsluiting): “de boodschap die overkomt is dat de Israëliërs oorlog voeren en de Palestijnen terroristen zijn.”

Mensen vinden het moeilijk te begrijpen waarom Hamas de steun van sommige Palestijnen heeft. Politieke figuren wijzen er vaak op dat niet alle Gazanen Hamas steunen, alsof ze onderscheid willen maken tussen goede en slechte Palestijnen, Palestijnen die Israëlische bommen meer verdienen dan anderen.

Hamas werd opgericht tijdens de Eerste Intifada, een Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting die duurde tussen 1987 en 1993. Tijdens de Tweede Intifada (2000-2005), die veel bloediger was dan de eerste, versterkte Hamas zijn macht in Gaza en voerde een reeks zelfmoordaanslagen uit in Israël, waarbij honderden doden vielen. Als reactie daarop heeft Israël zijn nederzetting in Gaza geëvacueerd en de strook van 2006 tot vandaag onder een lucht-, land- en zeeblokkade geplaatst, waarbij alle bewegingen van mensen, hulpbronnen en goederen in het grondgebied werden gecontroleerd.

In 2007 werd Hamas in Gaza verkozen na een campagne te hebben gevoerd tegen de trage en naar verluidt corrupte Fatah-partij, die nog steeds aan de macht is op de Westelijke Jordaanoever. Sindsdien heeft het duizenden raketlanceringen uitgevoerd, vaak gericht op burgers. Volgens de VN stierven tussen 2008 en augustus 2023 ongeveer 300 Israëli’s door Palestijnen, hoewel de cijfers niet vermelden hoeveel van hen door Hamas werden gedood.

Israël daarentegen heeft een van de meest geavanceerde legers ter wereld die in diezelfde periode meer dan 6.000 Palestijnen heeft gedood. Het Iron Dome-raketafweersysteem, dat actief is sinds 2011, heeft duizenden Hamas-raketten midden in de lucht laten ontploffen. Het leger telt ook meer dan 169.500 soldaten, 400.000 reservisten, 1.300 tanks en andere pantservoertuigen en 345 gevechtsvliegtuigen. Tussen 1948 en 2021 hebben de Verenigde Staten 125 miljard dollar bijgedragen aan het Israëlische leger als onderdeel van een bilaterale militaire overeenkomst en zijn ze wapens blijven leveren tijdens de huidige voorbereidingen voor een grondinvasie van Gaza.

Sinds de blokkade wordt Gaza geteisterd door massale armoede en werkloosheid, periodieke bombardementen die een spoor van dood en vernietiging hebben achtergelaten en een wijdverspreide geestelijke gezondheidscrisis die vooral kinderen treft. De Gazastrook zal binnenkort zonder drinkbaar water komen te zitten en is volgens de VN bijna onleefbaar geworden.

In 2018 organiseerden de inwoners van Gaza een van de grootste geweldloze demonstraties in de geschiedenis van het conflict, de Grote Mars van de Terugkeer, die weinig internationale aandacht kreeg, laat staan een interventie veroorzaakte. In de context van dit niveau van wanhoop is het minder verrassend dat sommige Gazanen misschien geloven dat gewelddadige strijd het antwoord is.

Als we het hebben over mediavooroordelen tegen Palestijnen is het onmogelijk om niet te praten over het onderwerp terrorisme. De term werd voor het eerst bedacht in 1793 en is in de loop der jaren geëvolueerd. Vandaag de dag is de definitie “het onwettige gebruik van geweld en intimidatie, vooral tegen burgers, in het nastreven van politieke doelen”, volgens het Oxford woordenboek.

In het algemeen worden terroristische tactieken vaak gebruikt door minderheidsgroepen om ofwel macht op te leggen of die omver te werpen, bijvoorbeeld in de context van een strijd voor onafhankelijkheid. Maar een staat kan ook terreur opleggen aan zijn eigen bevolking als een methode om controle uit te oefenen, bijvoorbeeld in een dictatoriaal regime of tijdens een bezetting.

Als Belgisch-Algerijn kan ik niet anders dan een parallel trekken met de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, waarin mijn grootvader vocht als lid van het Nationaal Bevrijdingsleger (ALN), de gewapende vleugel van de politieke partij Nationaal Bevrijdingsfront (FLN). Voor Algerijnen was hij een revolutionair, een vrijheidsstrijder. Maar voor de Franse, en in de meeste westerse geschiedenisboeken, was mijn grootvader niets anders dan een terrorist. En hij zou inderdaad aan die beschrijving voldoen, aangezien hij tot een organisatie behoorde die tot doel had de bestaande macht omver te werpen: de Franse kolonisatie. In een heel andere (en meer neutrale) context, de apartheid in Zuid-Afrika, werd Nelson Mandela tot 2008 ook als terrorist vermeld.

Nogmaals, het punt hier is niet te rechtvaardigen dat Hamas duizenden Israëlische burgers doodt. Het gaat erom te benadrukken hoe woorden onze perceptie van deze organisatie verschuiven, van een groep die geweld gebruikt in een dekoloniale strijd naar een puur kwade entiteit die met alle middelen, tegen elke prijs, moet worden bestreden.

Veel activisten en mensen uit de moslimgemeenschap veroordelen het gebruik van de term terrorist, en wijzen erop dat het meestal wordt gebruikt om te verwijzen naar aanvallers wanneer ze moslims zijn. De associatie tussen terrorisme en Islam is inderdaad alleen maar sterker geworden sinds 9/11. Dus misschien is het probleem niet zozeer het woord zelf, maar de connotatie die het heeft gekregen: terroristen zijn slechte Arabieren, zeker geen revolutionaire strijders.

De BBC heeft een beleid tegen Hamas terroristen noemen. “Terrorisme is een geladen woord, dat mensen gebruiken voor een organisatie die ze moreel afkeuren,” legde BBC World Affairs-redacteur John Simpson uit, als reactie op kritiek. De omroep laat verslaggevers echter toe om andere mensen te citeren als ze het zeggen.

Guardian-columnist Owen Jones, die meerdere opiniestukken over Palestijnse kwesties heeft geschreven, vertelde me dat er ook een pragmatische reden achter de beslissing van de BBC zit. “Als journalisten van de BBC gedwongen zouden worden Hamas als ‘terroristen’ te bestempelen, zou dat hen beletten vanuit Gaza te rapporteren en hun veiligheid in de Bezette Gebieden in het algemeen in gevaar brengen,” schreef hij in een e-mail. “Het zou ook leiden tot zeer uitgesproken tegenargumenten om wat Israël doet te worden omschreven als het beoefenen van staatsterrorisme – duidelijk gefundeerd in de werkelijkheid – wat … op zijn zachtst gezegd, een epische beerput zou opentrekken.”

Een andere belangrijke manier waarop verslaggevers die Palestijnse perspectieven centreren tot zwijgen worden gebracht, is door het label antisemitisme. Veel westerse landen en instellingen hebben de definitie van antisemitisme overgenomen die is ontwikkeld door de International Holocaust Remembrance Alliance, en die al lang door experts wordt bekritiseerd omdat het kritiek op de Israëlische regering vermengt met haat tegen het Joodse volk. Deze zienswijze is nu zo diep geworteld in de publieke opinie dat sommige mensen vermijden een standpunt in te nemen voor Palestina uit angst als antisemitisch gezien te worden. Maar de waarheid is dat veel Joodse mensen tegen zionisme en kolonialisme zijn; sommigen van hen wonen zelfs in Israël.

In tijden als deze maken we ons zorgen over de opkomst van antisemitisme, en terecht. Maar wie maakt zich zorgen over de meedogenloze opkomst van islamofobie in het Westen, afgezien van de getroffenen? Welke media richten zich op de impact van de aanslag van 16 oktober in Brussel op de moslimgemeenschap? De bezorgdheid die in de Noord-Afrikaanse diaspora opleeft zodra we horen dat de dader van de aanval niet alleen moslim en Tunesisch, maar ook ongedocumenteerd was, komt niet in het nieuws.

Over het algemeen heeft de Palestijnse zaak een grote symbolische waarde voor de Arabische wereld, zoals we tijdens het WK hebben gezien. En de straffeloosheid van de acties van Israël zal zeker meer instabiliteit in de regio creëren, en mensen die al gemarginaliseerd zijn in westerse samenlevingen verder vervreemden.

Naast de media dragen ook politieke figuren bij aan de ontmenselijking van de Palestijnen. “We delen het verdriet van Israël. Honderden baby ‘s, kinderen, vrouwen en mannen werden opgejaagd, ontvoerd, vermoord en gegijzeld,” zei de Amerikaanse president Joe Biden. “Dit was een daad van puur kwaad. Meer dan 1000 burgers afgeslacht – niet alleen gedood, afgeslacht – in Israël.”

“Wat ik zag en hoorde breekt mijn hart,” zei EU-voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een persconferentie in Israël naast een knikkende Israëlische premier, Benjamin Netanyahu. “Het bloed van mensen die in hun slaap zijn gedood. De verhalen van onschuldigen die levend zijn verbrand of in hun huizen zijn afgeslacht. De ouders verbergen hun pasgeboren baby’s voordat ze de terroristen confronteren. [… ] Meer dan 1300 mensen werden vermoord door barbaarse terroristen van Hamas die tegen Israël vochten.”

Barbaarsheid, verdriet, moord, goed versus kwaad, slachting, onschuldigen… deze termen dragen veel emotie met zich mee, en terecht, want wie zou niet diepe pijn voelen voor de slachtoffers van de aanvallen van Hamas? Maar wanneer Palestijnen worden gedood door Israëlische bommen, beschrijven we hen niet als afgeslacht in hun huizen. Wanneer Israël Gaza berooft van water, voedsel, medicijnen, gas en elektriciteit, zegt niemand dat ze verhongeren. Wanneer Israël 1,1 miljoen mensen in Gaza beveelt om via een veilige route te evacueren, om die route vervolgens te bombarderen, zeggen we niet dat onschuldigen levend werden verbrand.

De media beschrijven Palestijnse doden met lege woorden, vaak louter cijfers. Hoogstens uiten VN-functionarissen of mensenrechtenorganisaties hun bezorgdheid over de situatie met technische woorden: oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, collectieve straf, etnische zuivering. Geen sensationaliteit, geen emoties. Geen woordvoerder van het Witte Huis die tijdens een live interview op CNN in tranen uitbarst. Zelfs het woord “genocide”, waarvan een aantal geleerden heeft gewaarschuwd dat het zich in Gaza zou kunnen ontvouwen, begint hol te klinken.

Kortom, mainstream media omzeilen vaak cruciale historische context, gebruiken taal die Israëli’s humaniseert en Palestijnen ontmenselijkt en perspectieven versterkt die de bombardementen in Gaza rechtvaardigen. Dus waarom hebben niet meer journalisten deze kwesties van partijdigheid aan de orde gesteld in hun redacties? En als dat zo is, waarom hebben de redacties zich dan niet aangepast aan een eerlijker en evenwichtiger verslaggeving?

De Amerikaanse journalist Dylan Saba veroordeelde onlangs zijn ervaring met mediacensuur op X. Een redacteur van een grote linkse krant had contact met hem opgenomen om te schrijven over de “golf van McCarthyistische anti-Palestijnse reacties en de censuur waar de VS momenteel bol van staat”, wat hij deed. Maar zijn artikel werd minuten voor publicatie in de prullenbak gedumpt.

Ginella Massa, een Canadese journalist bij de Canadese nationale omroep CBC, veroordeelde ook de moeilijkheden waar journalisten tegenaan lopen wanneer ze de redactionele lijn van hun opdrachtgevers proberen uit te dagen. In 2021, nadat Israëlische soldaten de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem hadden binnengevallen, ondertekenden 2000 Canadese mensen, waaronder veel journalisten, een open brief aan de CBC waarin werd opgeroepen tot meer evenwichtige media-aandacht.

Massa durfde de brief echter niet te ondertekenen omdat ze vond dat ze “te veel te verliezen had”. Sommige van haar collega’s die wel ondertekenden, werden later berispt en verboden het onderwerp te behandelen vanwege hun “bevooroordeelde” perspectief. Persoonlijk ken ik ook journalisten die oprechte zorgen hadden over de manier waarop hun publicatie Palestijnse kwesties behandelde, maar wisten dat hun mening niet welkom zou zijn – dus hielden ze zich stil.

Ik weet dat sommige lezers die dit artikel lezen en mijn naam zien zullen denken dat ik degene ben die bevooroordeeld is, vanwege mijn afkomst. Maar maak je geen zorgen, mijn bronnen zijn bijna allemaal wit, want ik weet maar al te goed dat zelfs als je een diploma in journalistiek en jarenlange ervaring hebt, je veel geloofwaardiger bent als je wit bent.

Uiteindelijk is de vraag of we “partij moeten kiezen” gewoon irrelevant. Wanneer duizenden burgers worden gedood, wordt de internationale gemeenschap altijd opgeroepen om in te grijpen en het te stoppen. Sinds 2020 hebben we zoveel publieke discussies over kolonialisme. Culturele instellingen hebben lezingen, workshops, evenementen georganiseerd om de openbare ruimte, de club, het lichaam, de werkplek te dekoloniseren – maar waarom is er radiostilte als het gaat om de daadwerkelijke, voortdurende kolonisatie van Palestina?

Ik droom van het zien van de Palestijnse vlag op de gevel van nationale theaters en instellingen. Ik droom ervan om speciale verslaggeving op het nieuws te zien waarin men gaat praten met gewone mensen die alles hebben verloren, net als toen de oorlog uitbrak in Oekraïne. In plaats daarvan zijn pro-Palestijnse protesten verboden in Frankrijk en in verschillende Duitse steden. In Berlijn kun je niet eens een keffiyeh dragen op school of rondlopen met een Palestijnse vlag op straat. Vorige week waarschuwde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman dat het zwaaien met een Palestijnse vlag of het scanderen van pro-Palestijnse slogans in het Verenigd Koninkrijk als een strafbaar feit kan worden beschouwd. En nog voor 7 oktober werden muurschilderingen van de vlag door de gemeente van station Midi van Brussel verwijderd omdat ze als antisemitisch werden beschouwd.

Natuurlijk gaan de demonstranten sowieso de straat op. Duizenden mensen over de hele wereld komen samen om deze onrechtvaardigheden aan de kaak te stellen. Maar zonder de steun van de media is er geen druk op politici om te voorkomen dat Israël doet wat het wil met de Gazastrook.

Als Gaza volledig van de kaart is geveegd, zal het te laat zijn om je steun nog uit te spreken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE België.

