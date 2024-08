Bernie Sanders wil een verbod op gezichtsherkenning

De Democratische senator Bernie Sanders is de eerste kandidaat in de Amerikaanse presidentsverkiezingen die pleit voor een verbod op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware door de politie. Een woordvoerder van Sanders’ campagne zegt in een e-mail dat Sanders een nationaal verbod op gezichtsherkenning wil, dat zowel op staatsniveau als lokaal gehandhaafd kan worden.

De oproep tot het gezichtsherkenningsverbod is onderdeel van een groter plan om meer toezicht op de wetshandhaving te krijgen en het strafrecht om te gooien. Afgelopen zondag werd het plan, dat ‘Justice and Safety for All’ heet, op de campagnewebsite van Sanders gezet. Er staat ook in dat winstgevende gevangenissen, contante borgtochten en eenzame opsluitingen verboden moeten worden. Daarnaast wil Sanders wiet decriminaliseren.

In mei werd San Francisco de eerste Amerikaanse stad die het gebruik van gezichtsherkenningssoftware door wetshandhavingsinstanties en openbare instellingen verbood. Sindsdien hebben Oakland in Californië en Somerville in Massachusetts ook besloten dat de politie geen gezichtsherkenningssoftware meer mag aanschaffen of gebruiken.

Presidentskandidaat Julian Castro pleitte voor het opstellen van “richtlijnen voor de surveillancetechnieken van de toekomst, zoals gezichtsherkenningstechologie.” Maar geen enkele andere presidentskandidaat heeft tot nu toe daadwerkelijk opgeroepen tot een nationaal verbod. Fight for the Future, een belangenbehartigingsgroep voor digitale rechten, begon eerder dit jaar een campagne waarin werd opgeroepen tot een federaal verbod op gezichtsherkenningssoftware door de overheid. De American Civil Liberties Union (ACLU) pleit voor een verbod op gezichtsherkenning op lokaal en staatsniveau, en wil dat federale wetshandhavingsinstellingen stoppen met het gebruik van gezichtsherkenning.

Evan Greer, de adjunct-directeur van Fight for the Future, zegt in een verklaring dat gezichtsherkenning “op dit moment een van de meest urgente bedreigingen voor onze fundamentele vrijheid en mensenrechten is.”

“Er is zowel bij de Republikeinen als de Democraten steeds meer draagvlak om biometrische surveillance in toom te houden,” zegt Greer. “Elke kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 die serieus genomen wil worden op het gebied van technologie en burgerlijke vrijheden moet oproepen tot een verbod.”

Eerder dit jaar riep de Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren federale toezichthouders op om de algoritmen van financiële diensten, zoals kredietverlening, te onderzoeken. Wetenschappers van Berkeley ontdekten dat zulk soort diensten discriminerend kunnen zijn tegenover mensen van kleur. Presidentskandidaat Cory Booker en senator Ron Wyden wilden in juli dat 39 federale wetshandhavingsinstanties onderzocht werden, omdat ze mogelijk gebruik maken van gezichtsherkenning. En afgelopen september wilde presidentskandidaat Kamala Harris een commissie oprichten die het federale gebruik van kunstmatige intelligentie zou onderzoeken.

Gezichtsherkenning wordt vaak bekritiseerd door experts. Bij verschillende bedrijven is constant gebleken dat gezichtsherkenningssoftware transgender en non-binaire mensen niet goed herkennen. Ook worden mensen van kleur verkeerd geïdentificeerd, en houdt de software geen rekening met het feit dat de gezichten van jonge mensen in de loop der tijd veranderen. Er is zelfs een geval bekend van politieagenten in New York, die een foto van Woody Harrelson invoerden in de software, in de hoop een verdachte te identificeren die op de beroemde acteur leek.