Beschilderde lichamen verdwijnen in wereldberoemde achtergronden

Een bodypainting is vaak niet veel meer dan wat het is: een mooie schildering op een mooi lichaam. Trina Merry geeft de lichaamsschilderijen echter ook een politieke invulling. De kunstenaar laat lichamen opgaan in de wereldberoemde achtergronden waarvoor ze staan, en probeert zo vraagstukken als macht en beperkingen van de vrijheid te bespreken.

Voor haar serie Lost at Wonder beschilderde de kunstenaar het lichaam van een man en fotografeerde hem bij elk van de zeven wereldwonderen. Van de piramides van Egypte tot de Chinese Muur, haar onderwerp versmelt zich steeds stoïcijns met de wereldberoemde locatie. Het is een poging om een ander verhaal te vertellen over deze toeristische locaties, die al zo vaak gefotografeerd zijn dat we ze nauwelijks nog met frisse blik kunnen bekijken.

Merry vertelt dat ze er in haar werk bewust voor kiest om haar modellen niet volledig te laten verdwijnen. “Ik ben geen tovenaar en zou veel eenvoudiger en goedkoper kunnen werken met digitale kunst als medium. In plaats daarvan wil ik de aandacht juist vestigen op de mens in de omgeving en hoop ik deze plaatsen zo weer tot leven te wekken. Ik wil dat je de mensen ziet die onzichtbaar zijn in het straatbeeld; de man waaraan je voorbijloopt en nooit leert kennen. Wanneer ik voor een compositie of locatie kies, zoek ik naar een hoek van waaruit mensen normaal gesproken niet kijken.”

Voor het project Sweet Land of Liberty plaatste Trina Merry naakte, beschilderde individuen en koppels bij bekende plekken in de Verenigde Staten, zoals het Witte Huis en het Washington Monument. “Ik wilde de architectonische symbolen tegenover de mensen zelf plaatsen.”

De voorkeur van de kunstenaar om het lichaam te gebruiken als canvas heeft te maken met de inherente levendigheid en vluchtigheid van dit medium. “Bodypainting heeft een hartslag, een ademhaling, een twinkeling in de ogen. Mijn schilderij kan schreeuwen, het kan dansen, of zelfs stilstaan voor een ongelooflijk lange tijd,” zegt Merry.

