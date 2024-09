Wie gefrituurde kip eet op de eerste date, heeft meer kans op een tweede date

De optelsom van een sexy en succesvolle eerste date bestaat meestal uit alcohol, een vlot gesprek, een eerste tongzoen en, blijkbaar, vettig gefrituurd vlees. Hinge, een datingapp zoals onze goede vriend Tinder, hield onlangs een enquête onder gebruikers om te ontdekken welk eten er volgens hen voor zorgt dat de avond op romantische manier afgesloten wordt. En het resultaat was verrassend genoeg geslacht, bedekt met paneermeel en gefrituurd in een pot kokend vet.

De app, die zichzelf vorig jaar op de markt zette als een premium, betaalde datingapp en de tegenhanger van haar concurrenten die ook vaak gebruikt worden door mensen die willen scharrelen, heeft 8000 van hun gebruikers in vijf grote Amerikaanse steden een enquête voor hun neus geschoven. Deze enquête ging over welke moves op een eerste date zorgen voor een serieuze vonk – of juist het tegenovergestelde.

Singles in New York, San Francisco, Boston, Chicago en Washington beantwoordden een hele reeks date-gerelateerde vragen, waaronder welke uitgaansplekken het meest (en minst) tot een tweede date zullen leiden, en wat het beste werkt om de vonken te laten overslaan. Maar nog belangrijker is dat de onderzoekers er achter kwamen welk eten en drinken regelrecht leidt tot knetterend vuurwerk tussen twee singles – of in ieder geval vrijwel zeker zorgt voor een tweede date.

Wat het type consumptie betreft, gaf 37 procent van de deelnemers aan dat ‘drankjes’ vrijwel zeker zullen leiden tot een tweede date. Hiermee wonnen de alcoholische versnaperingen het van een koffie-, lunch- en dinerdate – waarschijnlijk omdat zelfs de meest ongemakkelijke date draagbaar wordt als ‘ie plaatsvindt tijdens happy hour.

Maar ondanks dat de deelnemers wel van wat drankjes houden, kozen ze verrassend weinig voor bier en wijn. De twee kregen respectievelijk 27 en 23 procent van de stemmen, en werden verpletterd door twee cocktails: 35 procent van de stemmen ging naar de Old Fashioned, en 50 procent naar de Bloody Mary – wat er op duidt dat Hinge-gebruikers al rond brunchtijd graag hun alcoholpromillage de hoogte injagen.

Maar de koers draaide compleet om toen het op voedsel aan kwam: de eetbare compagnon van de Bloody Mary, pannenkoeken, verloor met een miezerige 9 procent. Hiermee eindigen ze vlak achter pizza, die 15 procent kreeg (?!!) en sushi, die 19 procent van de stemmen won.

Op de tweede plaats belandde ‘vegan’ eten, met 23 procent en was daarmee slechts 1 procent verwijderd van de eerste plaats. De uiteindelijke winnaar was – je had het vast al geraden – vettige, knapperige, gefrituurde kip.

Het is niet duidelijk hoeveel opties de Hinge-gebruikers hadden om uit te kiezen, maar kennelijk vonden de meesten het een wild aantrekkelijk idee als hun potentiële partner een lekker groot stuk knapperig vlees naar binnen schuift. Tikt hij/zij daarna ook nog een stuk of twee Bloody Mary’s weg, dan hebben we het misschien wel over je mogelijke soulmate.

Als je dus echt indruk wilt maken op je toekomstige date – verras ze dan met een grote schaal superknapperige kip en wie weet kroelen jullie aan het einde van de avond lieflijk door elkaars haren met jullie vettige vingers. Mocht dat je niks lijken dan kun je altijd nog op een romantische date met jezelf – dan heb je geen datingapps nodig en maakt het sowieso niet uit welk eten je naar binnen stouwt.