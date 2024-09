Deze tracks laten horen hoeveel invloed reggae op techno heeft

Reggae en techno hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Beide genres zijn constant in beweging, toekomstgericht en omarmen het culturele dialoog. Zo liet reggae sporen achter in de dance-scene van Duitsland dankzij Moritz von Oswald en Mark Ernestus. Die laatste is eigenaar van de Berlijnse platenzaak Hard Wax, die nog altijd de beste selectie aan reggae en techno verkoopt in Europa. En in New York, waar ik woon, is reggae en house altijd verstrengeld geweest, zoals dat met de meeste culturen gaat in die stad.

Het meest fascinerende aan deze samensmelting vind ik niet zozeer hoe je reggae-invloeden kan horen in techno, maar hoe de ideeën achter het Caraïbische genre dance hebben beïnvloed.

De 7-inches van dancehall die in de jaren zeventig en tachtig uitkwamen, werden altijd geleverd met een A-kantje én een versie die helemaal kaalgeplukt was, waardoor de aandacht naar de producer en zijn mengpaneel ging, bedolven onder ladingen tape-echo en reverb. Het idee achter zo’n ‘dub-mix’ is inmiddels helemaal ingeburgerd in dance. Sommige technoproducers zweren bij de dub-mix; ze rekken hun nummers volledig uit waardoor een zekere hypnose ontstaat.

De volgende tracks zijn mijn persoonlijke favorieten binnen het bovenstaande concept. Luister ernaar en besef hoe dub niet meer weg te denken is uit house en techno.

1. Actress – Wee Bey

Dit is het beste werk van Actress als je het mij vraagt. Hoewel ik het leuk vind dat zijn muziek vaak manisch en wild is, is Wee Bey lekker minimaal qua opzet. Je zou bijna denken dat er ook nog een veel drukkere A-kant bestaat ergens.

2. Newworldaquarium – Lovin U

Een van mijn favoriete tracks ooit. Dit nummer doet me denken aan de tijd dat ik in Parijs woonde en verslaafd was aan Newworldaquarium. Het gaat alsmaar door en volgt geen enkele regel. Dat maakt het vaag en ontzettend relaxed.

3. Pan Sonic – Sykkiva / Throbbing

De liefde van Pan Sonic (bestaande uit Ilpo Väisänen en de overleden Mika Vainio) voor dub sijpelt vaak door in hun werk, maar nergens zo overduidelijk als in dit lied. Ilpo’s recente dub-albums voor Mego trekken deze lijn door. Het valt me nog steeds zwaar dat Mika is omgekomen, ik draai nog heel vaak deze dubmix van hem uit 1998.

4. Karen Gwyer – Common Soundproofing Myths

De ritmes van Karen zijn op een of andere manier heel erg reggae, vooral door de wijze waarop ze lagen in haar muziek voorziet van allerlei trippende elementen. Deze track is echt een parel: het lijkt voor altijd door te gaan en toch eindigt het veel te vroeg.

5. Ra.H – Spacepops

De platen van Ra.H op het label Morphine hadden altijd wel een dubby house-geluid, en dat hoor je perfect terug op deze 12″. Spacepops op de B-kant is heel sick door die sample van Congoman, waardoor het een soepzooitje wordt van echo en feedback. De ongelooflijk goede remix van Donato Dozzy heeft terecht veel lof gekregen, maar Rabih die zo tekeer gaat met de RE-201 op het origineel kan onmogelijk getopt worden.

6. Basic Channel – Quadrant Dub I

Als er iemand is die reggae met techno laat samensmelten, is het Basic Channel wel. Vooral op de platen die ze als Rhythm and Sound uitbrachten is dit te horen. Ze begonnen al in 1994 met lange dub-mixes, waarvan de Quadrant-dub van I’m Your Brother het mooiste voorbeeld is.

7. Bobby Konders – Massai Women

Deze houseplaat uit New York is bijna perfect. Het is er een die kapot is gesampled maar nooit verveelt. Konders was voornamelijk een dancehallproducer en vertaalde zijn expertise naar dit geweldige dubhouseliedje.

8. Bookworms – African Rhythms

Deze plaat zou je eigenlijk een moderne interpretatie kunnen noemen van de bovenstaande Konders-track. Dit nummer is nog niet zo heel erg lang uit, maar is nu al een klassieker.

‘Kalaatsakia’ van Gunnar Haslam is nu uit.