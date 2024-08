De beste acts van ESNS die je vanuit je luie stoel kan bekijken

ESNS, oftewel een van de belangrijkste showcasefestivals van Europa, vindt dit jaar in aangepaste digitale vorm plaats. Waar sommige zomerfestivals stiekem hopen op een reguliere editie ergens in 2021, is dit voor ESNS – dat traditiegetrouw begin januari gehouden wordt – simpelweg niet haalbaar. De lockdown is nog steeds van kracht en gooit dikke vlokken roet over de eierballen.



Het spreekt voor zich dat wij, en vele anderen met ons, natuurlijk veel liever op vierdaagse biersafari naar het noorden waren getrokken om met een scheef oog het aanstormende festivaltalent te aanschouwen. Voor de organisatie is het naast een uitdaging natuurlijk een domper van formaat, en voor lang niet alle artiesten is zo’n show in televisiesetting een pluspunt.



Maar misschien is online ook wel leuk voor een keertje? Door Covid zijn de kaarten opnieuw geschud — en dat kan weinig kwaad in het verzuilde Nederlandse muzieklandschap. Voor jou als bezoeker is het ook lekker overzichtelijk. Het scheelt je sowieso een pokke-eind in de auto of trein naar Groningen, en omdat bijna alles digitaal wordt vastgelegd en uitgezonden zit je overal voor nog minder dan een duppie (de festivalstreams zijn gratis!) op de eerste rang. Alles komt live, direct en kraakhelder je woonkamer binnen; jij hoeft alleen maar te bingen. Laat dat nou net de enige activiteit zijn die je in 2020 tot kunst hebt verheven.



Hoe dan ook: het is 2021, alles is anders, dus hier een lijstje met artiesten die volgens ons zeker het streamen waard zijn.

ADF Samski

Now this is a story all about how… de zelfverklaarde Fresh Prince of (Rotterdam) Noord al zo’n anderhalf jaar een frisse bries door de Nederlandse game laat waaien. De fun die de ADF Crew heeft in het combineren van oldschool samples en eigenwijze flows straalt namelijk overal vanaf, en de EP die deze zomer uitkwam laat zien dat ESNS misschien al wel een gepasseerd station is voor de Noorderling. Als dat live ook nog goed uit de verf komt, mag de Fresh Prince wat ons betreft al op zijn troon gaan zitten.



Zaterdag 16 januari, 20:25

Elias Mazian

Het moet een hele transformatie zijn geweest voor Elias Mazian: van platen draaien voor kolkende zweetmassa’s in clubs, naar het live vertolken van de ingetogen nummers op zijn debuutplaat Vrij van Dromen. Maar die nieuwe rol staat hem eigenlijk hartstikke goed. Zijn Nederlands gezongen synthpop wordt live extra ingekleurd door Anton Pieëte aka Darling, en schijnbaar wordt er nog gewerkt aan een custom-made lichtshow. Hierdoor lijkt de club ineens toch niet zo ver weg en is er van transformatie niet echt sprake: dit nieuwe project ligt helemaal in het straatje van de Elias die we al kenden.



Zaterdag 16 januari, 22:00

Global Charming

Aanstekers. Telefoonadapters. Paraplu’s. Fietslampjes. Allemaal dingen die de hele tijd van eigenaar wisselen, zonder dat iemand daar erg in heeft. Zo gaan die dingen. Ze zijn nooit echt helemaal van jou, of van een ander. Zo gaat het ook met bandleden in de Nederlandse indiescene. Ze belanden zomaar –huppakee– in elkaars bands. Dat is oké. Anders was Global Charming misschien nooit ontstaan. Dan zouden we pas echt wat missen met z’n allen.



Zaterdag 16 januari, 22:10

Hang Youth

Volgens Geert Mak is het een van de grootste uitdagingen die je historici kunt voorleggen: het duiden van de geschiedenis terwijl je er middenin zit. Het motto van zijn VPRO-serie In Europa is dan ook: ‘De Geschiedenis Op Heterdaad Betrapt’. Uren aan publieke zendtijd worden er gewijd aan haarfijne duiding van misstanden op het Europese continent. Hartstikke knap allemaal, maar het valt in het niet bij de urgentie van punkband Hang Youth. Luister de discografie maar eens integraal. Kost je een uurtje en dan ben je ook weer helemaal bij. De tijd die je over hebt kunt je besteden aan nuttige zaken, zoals het patriarchaat omverwerpen.



Zaterdag 16 januari, 22:40

Lous and the Yakuza

Mocht je nog niet op de hoogte zijn van de opmars van de Brusselse Lous and the Yakuza, dan is dit een uitstekend moment om op die trein te springen. Op haar onlangs verschenen album Gore laat ze een combinatie van trap, R&B en pop horen over producties van de Spaanse El Guincho, die live waarschijnlijk nog beter uit de verf komt bij deze creatieve allrounder. Vorig jaar noemden we haar al de artiest van ESNS 2020 met de meeste sterrenpotentie en daar hoeft geen woord aan gerectificeerd te worden.



Vrijdag 15 januari, 20:45

Meetsysteem

In 2019 leek het alsof Meetsysteem, het project van Ricky Cherim en zijn band, zomaar uit de lucht was komen vallen. Meetsysteem stond ineens als een huis. Dan weer elektronisch, dan weer akoestisch, dan weer rechttoe-rechtaan, dan weer cryptisch, maar ondanks alles een eigen geluid. Alsof ze er altijd al geweest waren, draafden Ricky en band rustig verder, tappend uit steeds weer nieuwe vaatjes. Covid zette de boel misschien heel even op zijn kop, maar als je Meetsysteem omdraait heb je nog altijd gewoon Meetsysteem. Da’s maar goed ook.



Woensdag 13 januari, 22:05

Joya Mooi

We hebben beloofd dat we artiesten zouden tippen wiens stream-liveshow op ESNS 2021 je nou écht moet checken. We hebben niet gezegd dat het alleen maar kersvers talent zou zijn dat eergisteren pas begonnen is met muziek maken. Dan zou Joya Mooi niet in deze lijst staan: ze bracht zo’n tien jaar geleden al haar debuutplaat uit, en sindsdien heeft ze haar geluid geperfectioneerd en een geweldige band om zich heen verzameld. Daarom is Blossom Carefully de perfecte titel van haar laatste album, want naast de zalige muziek leren laat ze als geen ander zien hoe je careful moet blossomen.



Zaterdag 16 januari om 22:30

Qlas & Blacka

Qlas & Blacka zijn van ver gekomen. Ondertussen zijn ze keihard gaan werken en hebben ze hun sound omgebogen naar iets commerciëlers, iets toegankelijkers, doen ze een featuring met Boef en schieten ze gelikte video’s. Het is een ontwikkeling die je terug zou zien in de vijfjarenplannen van veel artiesten, maar in amper twee jaar tijd flikken Qlas & Blacka het zelf door keihard te werken. Tegelijkertijd staan ze nog steeds stevig met één been in de drill, want dat is nou eenmaal wie ze zijn. Dus, om er even een uitsmijter tegenaan te gooien in de taal van iemand die drillrap maar niet begrijpt: “De mooiste bloemen groeien vaak in de modder.”



Zaterdag 16 januari, 20:40

Rimon

Als je het nu nog niet weet wie Rimon is dan wil je het misschien ook niet weten. We houden het daarom kort, en verwijzen je door naar deze video die we vorig jaar al over haar maakten. Ze legt daar uit dat ze onafhankelijk de wereld gaat veroveren, en haar plaat I Shine, U Shine past prima in dat narratief. Waarom we Rimon dan nog tippen? Omdat je elke kans die je hebt om de neosoulkoningin van Nederland live te zien met beide handen aan moet grijpen. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben!

Vrijdag 15 januari, 22:00

Sophie Straat

Waar je normaal nog een cafeetje kon opzoeken om met vrienden eens lekker te zeiken over alles wat je kut vond aan de stad, blijft alles nu potdicht. Gelukkig kun je nu je heil vinden in de conceptuele debuutplaat van Sophie Straat. Alle thema’s op de agenda van een jongvolwassen kroeggesprek komen aan bod, en het ouderwetse bruine-kroeggevoel krijg je er gratis en voor niks bij. Da’s heerlijk, want alles is toch al zo duur. De koningin van het levenslied was de Zangeres Zonder Naam. De koningin van de principiële smartlap heeft gewoon een naam: ze heet Sophie Straat.



Zaterdag 16 januari, 21:30

Yssi SB

Paper Zien kwam uit in maart 2020, precies op het moment dat Nederland op slot ging. De gevolgen van de lockdown waren direct voelbaar voor vrijwel iedere ondernemer, en er vielen harde klappen in de horeca en de culturele sector. Toch is de pil voor Yssi SB uit Almere misschien nog wel het bitterst: die jongen van 17 maakte dé ongekroonde festivalanthem van 2020, maar hij heeft hem voor zover wij weten nog nooit voor een brullende menigte kunnen performen. Een streamlink is dan een schrale troost, zoals deze digitale eierbal. Op naar betere tijden, dan maar. Met Yssi SB voorop.

Zaterdag 16 januari, 21:25

