De liefde voor je buurt gaat door de maag: hartje Brussel met dj Théo Gee

In ‘De liefde voor je buurt’ bezoeken we eet- en drinkplekken waar de recensenten niet komen. Deze keer ontdekken we het centrum van Brussel met dj Théo Gee, oprichter van feesten als BSMNT, Airplane Mode en Les Apéros Chill.

“Ik ben in het zuiden van Brussel opgegroeid en kwam enkel naar het centrum als ik kleren nodig had”, vertelt Théo. “Ik verhuisde pas op mijn achttiende naar hartje Brussel en werd echt verliefd op deze stad. Ik heb het geluk om nu in een appartementje in het centrum te wonen, tussen De Brouckère en Louiza. Op honderd meter van mijn appartement zijn er nachtwinkels en restaurants die 24/7 open zijn. Dat heb je in veel Europese grootsteden niet.”

Théo Gee, de artiestennaam van Théo Genicot, behaalde eerst zijn diploma Rechten, voordat hij besloot dj te worden en evenementen in Brussel te organiseren. Voor zijn studies en werk woonde hij een tijdlang in Parijs en Londen, maar hij keerde telkens terug naar onze hoofdstad. “Brussel is verre van mooi, maar toch is dit de stad waar ik het meest van hou, omdat ik me hier echt thuis voel. Iedereen die ik graag zie woont hier en hier ben ik met mijn projecten begonnen.”

Qua stijl en authenticiteit kun je de culinaire trekpleisters van centrum Brussel nog het best met Disneyland vergelijken. Je struikelt er over pralinewinkels, frietkramen en tearooms met wafels. Temidden van al die kitsch zou de beurs op termijn ook nog eens een biermuseum kunnen worden. Je honger gaat er spontaan van liggen. Gelukkig toont Brusseleir Théo ons de minder bekende plekken waar hij gaat eten als hij geen plaatjes aan het draaien is in de Bloody Louis.

Tonton Garby

Ik ontmoet Théo Gee om vier uur ‘s middags voor de eerste stop van onze toer door Brussel-Stad: Tonton Garby, een kleine broodjeszaak dichtbij het Centraal Station. Théo staat me al op te wachten. “Hé, ik heb een paar hechte vrienden meegenomen. Ze zijn mijn grootste steun in mijn muziekcarrière.” Ik ben verbaasd: ik ben al vaak in deze straat geweest, maar deze broodjeszaak was me nog nooit opgevallen. “Ik zou het het best bewaarde geheim van Brussel kunnen noemen, maar deze plek is het tweede beste restaurant in Brussel volgens TripAdvisor”, zegt Théo. “De broodjes zijn hier hemels, maar ik kom vooral voor uitbater Mohammed. Met hem kan je urenlang over alles babbelen. Vaak staat er een extreem lange rij, omdat hij de tijd neemt om met iedereen een praatje te slaan.”

De zaak is vernoemd naar Mohammed. ‘Tonton’ betekent ‘nonkel’ in het Frans en Garby is zijn achternaam. Théo bestelt een broodje met geitenkaas en Tonton Garby legt in detail uit wat erop zit: “Geitenkaas met veenbessen, gouda met chili, klaverhoning uit Argentinië en verse peren. Neem vooral de tijd om alle smaken in je mond te proeven, tegenwoordig moet alles zo snel gaan.” Ik vraag Théo hoe hij deze zaak leerde kennen. “Dankzij een vriend die nu in Montréal woont. Ik kom hier als ik in de buurt ben of wanneer die vriend op bezoek is.”

Adres: Duquesnoystraat 6

Pizzeria Baraka

Na het broodje gaan we richting Anneessensplein. “Ik wil je graag meenemen naar La Baraka. Hier kom ik vaak met mijn vrienden, omdat het zo goedkoop en lekker is. Je kan hier gemakkelijk met een grote groep komen eten zonder reserveren. Bovendien is alles halal, perfect voor iedereen.” Als ik vraag wat hun lievelingsgerecht is, krijg ik meteen enthousiast antwoord van een van de vrienden: “Nummer 79!” De gegratineerde escalope van kip is duidelijk geliefd. Théo bestelt nog wat muntthee.

Niet veel later worden we bediend. Nummer 79 kostte maar twaalf euro, maar je krijgt er een goed gevuld bord met kip, pasta en gebakken aardappeltjes voor. De saus is overheerlijk en de muntthee smaakt zoals het moet: mierzoet. Dit lijkt me de ideale plek om voor of na het uitgaan nog een nachtelijke maaltijd binnen te steken, maar Théo houdt het liever rustig. “Eigenlijk ga ik niet veel uit. Ik vind de C12 en Bloody Louis coole clubs in Brussel, maar verder zijn er maar weinig tenten met een gelijkaardige vibe. Tijdens de week moet ik draaien of ben ik bezig met mijn eigen projecten. Ik heb een vet appartement, dus in mijn vrije tijd wil ik liever daar wat chillen en met muziek bezig zijn.”

Hij vervolgt: “Vroeger ging ik na het uitgaan soms naar de McDonald’s om op de tafels naar achtergelaten bonnetjes met dure burgers op te zoeken. Daarmee ging ik dan aan de kassa ‘mijn’ bestelling ophalen: gratis hamburgers! Haha.”

Adres: Maurice Lemonnierlaan 48

Chao Chow City

Intussen heeft een van de medeoprichters van BSMNT, Andy, zich bij de groep gevoegd. BSMNT is een concept van Théo en twee vrienden dat underground hiphopfeestjes organiseert en waar Théo alles rond muziek regelt. “Wij daarmee begonnen, omdat we houden van underground hiphop, maar zulke feestjes bestonden niet in Brussel. Intussen zijn we resident in de Bloody Louis, een vette club met een capaciteit van tweeduizend man, en hebben we Roméo Elvis, Faisal of Majid Jordan al eens kunnen boeken. By the way, ons volgende evenement is deze zaterdag, je bent altijd welkom.”

We komen aan bij onze volgende stop: Chao Chow City, een Chinees restaurant op de Anspachlaan. “Ik kom hier graag, omdat het goedkoop en lekker is.” Zijn vrienden moeten lachen: alle restaurants waar hij me tot nu toe mee naartoe genomen heeft, vindt hij leuk, omdat ze goedkoop zijn. “Allee, er bestaat toch geen betere combinatie dan goedkoop en lekker? Ik kon ook naar de Pitastraat gaan, maar dat is enkel goedkoop.”

Het middagmenu kost hier vier euro en het avondmenu zes euro. Je hebt de keuze uit twee maaltijden: kip curry of varkensvlees ‘à la Szechuan’. We kiezen voor het varkensvlees, omdat we net kip gegeten hebben en verandering van spijs doet eten. De saus is heerlijk pikant en de groenten en het vlees zijn lekker mals. “Wow, nu kan ik echt niet meer eten”, lacht Théo na de maaltijd. Dan maar drinken.

Adres: Anspachlaan 89-91

La Machine

“Nu zijn we in La Machine, een van de weinige cafés in Brussel die livemuziek van verschillende genres spelen. Airplane Mode is hier resident en de vibe zit altijd goed als we hier draaien. Ik kom hier ook als ik niet moet spelen, voor meetings of een pintje met mijn maten. Het is mijn gewoonte om naar plaatsen te gaan waar ik al eens gedraaid heb, omdat ik de mensen die er werken dan ken.” La Machine staat naast de livemuziek ook bekend voor haar goede cocktails. “Meestal drink ik gewoon Kriek. Ik lust geen echt bier, geef mij maar vrouwendrank. Maar laten we de barman om de beste cocktail van het café vragen, dan test ik die ook eens uit.”

La Machine zit bomvol, maar we weten toch nog een plekje aan de toog te bemachtigen. De barman raadt ons een Planteur’s Punch aan, een cocktail met rum, ananassap, appelsiensap, vanille en passievrucht. Lekker zoet. Théo bestelt nog een Kriek voor zichzelf en neemt maar enkele slokjes van de cocktail. “Ik moet straks nog naar Bruzz om de BSMNT show te draaien”, zegt hij. “Geen goed idee om nu veel te gaan zuipen.” Ik vraag me af of hij het niet stiekem weer ‘goedkoop en lekker’ aan het houden is, maar ik gun hem het voordeel van de twijfel.

Adres: Sint-Goriksplein 2

