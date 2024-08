De MUNCHIES-komkommertest: wat is de lekkerste komkommer van Nederland?

Nederland doet niet aan die grote sportwedstrijd in Rusland mee, maar we verbouwen wel veel komkommers om op te te knagen tijdens België-Frankrijk. MUNCHIES testte heel veel kalebasachtige vruchten en wat voor het WK geldt, geldt ook hier: er kan er maar één de beste zijn. Verrassend is de winnaar zeker!

Het moest er natuurlijk een keer van komen: alle komkommers gerangschikt op smaak. Gisteren publiceerden onze vrienden van de Volkskrant een chipstest, waarmee pijnlijk duidelijk werd dat we midden in de komkommertijd zitten. Het is daarom juist nu belangrijk om deze groene vrucht te testen, want er zijn genoeg gelegenheden om in deze periode veel komkommers te eten. Het WK, ondanks de afwezigheid van onze Oranjehelden, is bijvoorbeeld een komkommerbelevenis bij uitstek. Ook tijdens de zwoele avonden van dit seizoen is de groene vrucht zalig om in de keelschacht te laten verdwijnen. Komkommer bij het zwembad? Mmmm! En bij slecht weer kun je er altijd nog eentje weghappen terwijl je naar de leuke vlogfilmpjes van de Volkskrant, komkommer-platform pur sang, kijkt.

Voor deze belangrijke en totaal niet hautaine komkommertest hebben we uitsluitend gekozen voor de klassieke groene komkommer (dus geen rare gele, witte of paarse komkommers en al zeker niet van die dingen met een watermeloenpatroon). De komkommers uit de test komen uit het assortiment van Albert Heijn en Jumbo (de twee grootste supermarkten van Nederland), Lidl en Aldi (de twee grote discounters) en Marqt (de duurzame, dure supermarkt waar contant betalen verboden is). We hebben ook geen komkommersalades getest, want daar zitten dingen in als olie en azijn, die de komkommer lekkerder maken (inderdaad, we hebben er echt over nagedacht). Maar wel cornichons en snackkomkommers – het moet ook weer niet saai worden.

De komkommers werden beoordeeld op smaak en structuur en de individuele testers gaven iedere komkommer een beoordeling tussen de 1 en 10. We zijn enkele uren bezig geweest om met de hele redactie zes soorten komkommers en een pot augurkjes te testen. En wat vonden we het zwaar.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Mocht je zin in wat tzatziki hebben, mail ons dan, want we hebben zoveel komkommers over.

Biologische komkommer van de Aldi voor 0,99 euro. Cijfer: 3,4

Uitgeroepen tot de onbetwiste verliezer door ons gedegen testpanel. Wordt verkocht als biologisch (“hij heeft een linksig biokarakter”), maar je proeft volgens iedereen de plastic verpakking. Een jurylid vindt ‘m naar tandartshandschoen met toegevoegde zoetstof smaken, een ander vindt het de Ali Express-versie van een komkommer. Hij is gortdroog, smakeloos en de taaie structuur is totaal verkeerd. Ook over de kleur is men niet te spreken: “Dit is hoe iemand met een leverziekte eruitziet.”

Cornichons van de Marqt voor 2,69 euro. Cijfer: 4,4

“Jammer dat deze test dadelijk alweer voorbij is,” roept een criticus nog voor de eerste hap. Hij neemt het al gauw terug: “Gatver, wat hebben ze hiermee gedaan?” De cornichon wordt door kenners vaak gezien als dé Rolls-Royce onder de augurkjes (ja, dat zijn ook komkommers) en in een zekere chipstest werden augurkenchips gisteren als beste chips ooit verkozen. Dus dachten wij eigenlijk dat dit de absolute winnaar zou worden. Maar deze exemplaren vallen bij iedereen enorm tegen. “Niet zuur genoeg,” zegt iemand. “Hij is minder zuur dan de redactie van NOISEY.” Ook wordt het onnodig gebruik van zeezout en het ontbreken van karamel gehekeld. “Een toets van ochtendkots” en “chemisch” zijn omschrijvingen die over de redactie vliegen. Een dikke onvoldoende voor deze kleine komkommertjes in zuur.

Snackkomkommers van Albert Heijn voor 3,29 euro. Cijfer: 4,6

Wat begon als een quasi-ironische snack bij de borrel, werd een onbetwiste publiekslieveling van de VICE-redactie. Iedereen vond deze komkommertjes qua uiterlijk te gek, maar ook al heeft het snackkomkommer-evangelie vele apostelen, toch blijkt dit specifieke emmertje na een hapje behoorlijk tegen te vallen. “Meer schil dan inhoud,” zegt een jurylid. Ook is de zaad/vruchtvleesverhouding totaal uit balans: “Veel te veel zaad over m’n kin, maar op een onprettige manier.” Deze snacks zijn “alleen leuk als speelgoed” en “om in te knijpen”, maar je beleeft er door de smaak van gemaaid gras veel te weinig eetplezier aan. Weer een genadeloze onvoldoende van ons gastronomische smaakpanel.

Komkommer van de Albert Heijn voor 0,79 euro. Cijfer: 4,9

Ook de komkommer van de Albert Heijn scoort een dikke onvoldoende. Ten eerste is hij volgens een criticus – ondanks een ogenschijnlijke stevigheid – weeïg en zompig en zitten er te veel zaadjes in. Dezelfde criticus zegt daarna: “Hij is niet lekker, maar wel geschikt om in je reet te steken – hoewel dat natuurlijk met alle komkommers kan.” Andere commentatoren haken in: “Deze is alleen te eten als je al zeker tien dagen met je voetbalteam in een grot zit,” dixit een panellid. Iedereen is het erover eens dat het een “excuuskomkommer” is en hij een “fantoomcrunch” heeft. Je denkt dat hij goed kraakt, maar je wordt flink gepiepeld. Hij is “alleen geschikt om een plakje worst mee weg te spoelen.” De nasmaak, die lang blijft hangen, is volgens drie commentatoren gortdroog: “Tief ‘m in je water, dan is het nog te doen.”

Komkommer van de Lidl voor 0,49 euro. Cijfer: 5,0

We naderen de voldoende, maar deze groene rakker haalt het net niet. Hij wordt omschreven als “prima voor tussen je boterham”, “zou niet misstaan in een goede tzatziki” en “een dildo-achtige feel.” Een panellid had hier zeer veel verwachtingen van. Deze komkommer heeft gelukkig een minder hoge zaaddichtheid dan die van de Albert Heijn, maar hij is een beetje taai, bijna zuur en vergeleken met de andere vruchten te licht van kleur, oftewel: “Hij is iets te snel uit een enorme Duitse kas gehaald waar alleen maar Scooter wordt gedraaid.”

Komkommer van de Jumbo voor 0,69 euro. Cijfer: 6,9

De eerste ruime voldoende van onze MUNCHIES-test. Deze komkommer ligt goed in de hand en is aards – haast animaal. Ook over de structuur zijn onze panelleden te spreken: “Meer stabiliteit dan de band met m’n broers” en “Een zeer handzame komkommer” zijn slechts enkele van de lovende woorden. Als je hem breekt, maakt hij een goed krakend geluid. De crunch is fijn en echt en hij is lekker sappig. Voorts is hij goed rond en mooi groen. Slechts één nadeel: hij zou lekkerder zijn met karamel-zeezout. Gelukkig maakt hij veel goed op financieel gebied: hij kost slechts 69 cent – het favo getal van een van onze juryleden, die die nasmaak omschrijft als “een lichte toets van komkommer” en een heerlijk komkommerboertje laat.

Komkommer van de Marqt voor 1,19 euro. Cijfer: 7,9

Dit is wat je wil. Van tevoren waren de verwachtingen hoog gespannen, omdat dit de duurste komkommer uit onze test is. “Deze gaat naar kaviaar smaken,” zegt een jurylid. Hoewel dat niet zo was, heeft deze winnaar een doorleefde buitenkant, een pepertje als in radijs en is zelfs het kontje lekker. Een panellid krijgt spontaan zin om op dieet te gaan. Een ander houdt niet op over de ribbels, die zo lekker in haar mond voelen. Hij is fris en er sijpelen verschillende smaken door je mond. Hij is sappig en een beetje zoet – maar niet overdreven. “Dit zoek je in een komkommer”, “Wow” en “Mmmm” klonken uit alle kelen van onze juryleden.

