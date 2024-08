De wetenschap bewijst: Wario is de beste in ‘Mario Kart’

Als kind had ik ontzettend vaak ruzie over Mario Kart. Soms werd die onenigheid opgelost door te racen (best of three, natuurlijk), soms kwam er een matpartij met vliegende controllers aan te pas. We gebruikten nooit wiskunde om te kijken wie er gelijk had, maar dankzij een datawetenschapper die diep in de materie is gedoken, weten we eindelijk welke Mario Kart-coureur het beste is. Onderzoeker Henry Hinnefeld heeft voor databedrijf Civis Analytics gekeken welke karter het beste mengsel van eigenschappen heeft voor alle mogelijke combinaties banden en racewagentjes.

Het resultaat van z’n onderzoek is een fascinerende grafiek. Ik leerde hierdoor bovendien ook nog iets over een concept waar ik nog nooit van had gehoord: Pareto-efficiëntie en de daarbij horende Paretogrens. Elk karakter in Mario Kart heeft in essentie dezelfde stats, maar ze zijn alleen anders verdeeld. Wil je een kleine racer die als een malle accelereert of een grote met een hoge topsnelheid. Wat blijkt, datawetenschappers hebben al sinds begin 1900 een antwoord op wat het meest wenselijk is – allemaal dankzij een Italiaanse ingenieur genaamd Vilfredo Pareto.

Videos by VICE

Afbeelding: Wikimedia Commons/Njr00

Als je alle snelheid en acceleratiewaarden in kaart wilt brengen, zit je met een hoop datapunten opgescheept. Het leuke is dat ze allemaal heel mooi in een curve passen – dat is dus die zogenoemde ‘Paretogrens’. Achter die curve is het niet meer mogelijk om meer acceleratie te krijgen zonder daar ook snelheid voor op te offeren, en vice versa. Elk punt op die grens kan mogelijk “het beste” zijn, afhankelijk van de voorkeur van de speler. Het resultaat?

Wario en zijn verschillende kart/band-opties vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle best mogelijke configuraties in het spel. De beste kart is de Biddybuggy, met vlak daarna de Sports Bike. En zoals z’n naam al doet vermoeden is de Badwagon is ultraslecht.

Hinnefeld heeft ook een interactieve versie van zijn grafiek gemaakt, zodat je kunt kijken hoe inefficiënt jouw beste karakter/kartcombo eigenlijk is. En net als met alle datawetenschap moet je deze informatie absoluut niet delen met je tegenstanders.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.