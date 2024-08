Ik zocht de beste samosa’s uit Brusselse nachtwinkels zodat jij dat niet moet doen

Onze rubriek MIDNIGHT MUNCHIES gaat over de mensen die al jouw benevelde eet- en drankwensen ‘s nachts in vervulling laten gaan.



De doorsnee Brusselse nachtwinkel wordt door immigranten uitgebaat, en het is de plaats bij uitstek om op elk moment van de dag en nacht bier, sigaretten en natuurlijk samosa’s te kopen. Deze (meestal vegetarische) samosa’s kosten maar een euro het stuk en omdat ze zo vettig en vullend zijn, is er niets beter om je maag mee te vullen net voordat je nog maar eens een Duvel achterover slaat.

Wie een fobie voor diversiteit en pikante keuken heeft: een samosa is een driehoekig gefrituurd gebakje in bladerdeeg dat met groenten gevuld is. De snack is origineel afkomstig uit India en Pakistan, maar dankzij de globalisering nu ook in België verkrijgbaar. Uiteraard zijn niet alle samosa’s hetzelfde. De gemiddelde hongerige zatlap ziet gastronomische kwaliteit niet meteen als het belangrijkste criterium, maar ik waardeer een goede samosa enorm. En sommige samosa’s zijn ook gewoon ronduit ranzig. Aanschouw daarom deze adresjes, om je nachtelijke zoektocht ongetwijfeld iets gemakkelijker te maken.

Alimentation générale – Brugmannlaan 238, 1180 Ukkel

Deze nachtwinkel ligt aan Vanderkindere en hij werd me sterk aangeraden. Dus begin ik mijn tocht hier, op de grens van Ukkel en Elsene. De winkel ziet er vrij normaal uit. Ik bestel een samosa en ga naar buiten om hem op te eten. Niet slecht. Hij is genoeg gekruid en goed pikant. De samosa is rijkelijk gevuld met aardappelen, erwtjes en wortelen. Hij is wel een beetje droog, maar dat kan ook aan het late tijdstip van mijn bezoek liggen, omdat ze de hele dag op de toonbank hebben moeten liggen wachten. Maar geen slecht begin.

Ik probeer een gesprek met de verkoper aan te knopen, maar dat is geen groot succes. Hij wil absoluut niet dat we een foto van hem maken. Uiteindelijk lukt het me om te weten te komen dat zijn samosa’s elke ochtend door een restaurant geleverd worden, maar hij wil me de naam van het restaurant niet geven. Verdacht.

Ik vraag hem wat voor mensen zijn samosa’s meestal kopen. Hij antwoordt dat dat verschillende mensen zijn, maar meestal wel huisvrouwen van middelbare leeftijd. We zijn natuurlijk bijna in Ukkel: niet meteen de hotspot voor het nachtleven van jonge Belgen.

Ontvangst en service: 2.5/5

Sfeer en decor: 2/5

Uitzicht en presentatie: 2.5/5

Smaak: 3/5

Ugur Export – Jean Voldersstraat 68, 1060 Sint-Gillis

Ik ken deze nachtwinkel maar al te goed. Hij ligt vlakbij Sint-Gillis-Voorplein en is populair onder uitgehongerde zatlappen. Ik ga naar binnen. De uitbaatster is met een vriendin aan het praten. Ik vraag om een samosa en ik word aangenaam verrast: hij is nog warm. “Ze zijn nog vers”, krijg ik te horen. Super. De vriendin van de uitbaatster maakt ze zelf en neemt ze elke dag mee. Ze zijn allebei jaren geleden met hun families van India naar Brussel gekomen.

Ik neem een hap: heerlijk. Het kruidenmengsel is anders dan die van andere samosa’s, er zit veel minder curry in en meer kurkuma – zoals in India, weet de kokkin me te vertellen. Er zitten ook veel aardappelen in en hij is goed gevuld. Naar mijn smaak is hij wel niet genoeg gekruid. Ik praat een beetje met de twee vrouwen, maar ze willen me hun naam niet geven en weigeren op de foto te gaan. Ze reiken me een klein, rooskleurig papier aan, waar het menu van een andere kruidenwinkel opstaat. Dat is de kruidenwinkel die door de familie van de kokkin wordt uitgebaat. Alles huisgemaakt.

Ontvangst en service: 3.5/5

Sfeer en decor: 2.5/5

Uitzicht en presentatie: 3.5/5

Smaak: 4/5

Awais Butt Alimentation Générale – Jamarlaan 15, 1060 Sint-Gillis

De Jamarlaan is eigenlijk een eigenaardige buurt. Hij ligt net achter het Zuidstation en geeft uit op de treinsporen en het grijsachtige plein voor het station. Vreemd genoeg heb je er een goed uitzicht op de achterkant van het Justitiepaleis. Deze buurt is nog maar eens een voorbeeld van het absurde Brusselse urbanisme, waar altijd wel een dystopische sfeer hangt. Mijn volgende halte is een nachtwinkel van het genre heel smal en lang. Er ligt nog maar een enkele samosa op de toonbank. Dat lijkt mij een goed teken: het is nog vroeg op de avond en ze zijn al bijna allemaal op.

Fout. Vanaf de eerste hap krijg ik een smaak van slecht vet in mijn mond, maar tegelijkertijd is mijn snack kurkdroog. Dat is op zich al een culinaire prestatie. De uitbater vertelt me dat hij een vriend heeft die ze elke dag maakt en naar hier brengt. Ik waardeer de moeite, maar soms is dat niet alles wat telt. Wanneer ik vertrek, koop ik nog een pintje om mijn dorst te lessen en mijn uitgedroogde keel te verzorgen.

Ontvangst en service: 2/5

Sfeer en decor: 3.5/5

Uitzicht en presentatie: 3/5

Smaak: 1.5/5

Star Night Shop – Elsensesteenweg 320, 1050 Elsene

Vlak naast het Flageyplein ligt een kleine nachtwinkel die hoogstwaarschijnlijk bekend is onder de jongeren die in de buurt van de Vijvers van Elsene wonen. De uitbater, Azi, bevestigt dat zijn klanten meestal jong, opgewekt en zelfs spontaan zijn. Het perfecte publiek voor samosa’s. Ik vertrouw hem toe dat hij eigenlijk een van de weinigen is die op de foto wil gaan. Daarop vertelt hij mij iets dat me verbaast: de verkoop van samosa’s in nachtwinkels is eigenlijk niet zo legaal. Als je erover nadenkt, is dat ergens wel logisch. Hij zegt me dat het intussen wel wat meer getolereerd wordt, maar dat het toch een beetje riskant blijft. Azi is zeven jaar geleden van Afghanistan naar Brussel gekomen om er werk te vinden. Sindsdien baat hij deze nachtwinkel uit. De zaken gaan vooral goed sinds Flagey het middelpunt van het Brussels nachtleven geworden is. Zijn vrouw maakt de samosa’s dagelijks volgens haar eigen recept.

Deze samosa’s zijn echt anders. Het deeg is heel glad, fijn en anders gekruid. Naar mijn smaak is het niet echt pikant, maar slecht zijn ze zeker niet. Een beetje flauw als je gewend ben aan de explosieve smaak van andere samosa’s. Door Azi’s warme ontvangst hou ik toch goede herinneringen over aan deze stop.

Ontvangst en service: 5/5

Sfeer en decor: 3/5

Uitzicht en presentatie: 3/5

Smaak: 2.5/5

Tandoori Land – Lang-Levenstraat 3, 1050 Elsene

Terwijl ik de Elsensesteenweg uitloop, kom ik in de Matongewijk terecht. Dit is het centrum van de pikante keuken en multiculturalisme. Op de hoek van de Lang-Levenstraat bevindt zich een zaak dat iets tussen een kruidenierswinkel en een restaurant is: Tandoori Land, waarschijnlijk de meest kitsche naam van deze lijst. Hier worden de belangrijkste levensmiddelen en een (letterlijke) berg van verschillende Indische gerechten verkocht. Koekjes, curry’s, samosa’s enzovoort, allemaal in indrukwekkende hoeveelheden.

Ik zou alles willen eten, maar ik blijf professioneel en bestel enkel een samosa. Ze stellen me voor om die nog eens op te warmen – een pluspunt. De samosa is heerlijk. Hij is niet slap of droog geworden door het opwarmen. Pikant, net zoals het moet. Het garnituur is goed in balans en vult goed, ook al zitten er niet te veel aardappelen in. Geweldig. Ze staan hier toe dat ik foto’s maak. Het personeel is wel niet zo communicatief. Ze antwoorden enkel met ‘ja’ of ‘nee’ en lijken nogal geïrriteerd. Uiteindelijk kom ik te weten dat de samosa’s en andere gerechten hier dagelijks zelf gemaakt worden. Ik bestel er nog eentje en zet mijn weg voort.

Ontvangst en service: 2/5

Sfeer en decor: 4/5

Uitzicht en presentatie: 4.5/5

Smaak: 4/5



Madosh Alimentation Générale, Sans Soucistraat 69A, 1050 Elsene

Om de hoek van de woonwijken tussen de Matonge en Flagey zit er een klein nachtwinkeltje verstopt onder een appartementsgebouw. Ik ga naar binnen. Intussen ben ik al op het randje van walging, maar de geur doet me meteen van mening veranderen. De geur is verwelkomend en bemoedigend: de gebeur van curry op het vuur. Ik voel me alsof ik in een lekker zacht bed lig en beelden van een liefhebbend moederfiguur komen in mij op. Dit is de geur van comfort food. De nachtwinkel is vrij somber ingericht, maar de sfeer is er hartelijk. Achter de vitrine van de toonbank liggen nog een paar samosa’s. Nog voor ik er een geproefd heb, weet ik al dat ze overheerlijk zullen zijn.

En effectief. Dit is de apotheose. Het deeg is krokant, het garnituur is perfect gedoseerd en een bom van smaak. Vooral het huisgemaakte kruidenmengsel is top. De smaak verspreidt zich in mijn mond. Ik moet alles over deze samosa’s weten. De jonge man achter de toonbank draait zich om en roept iets dat ik niet begrijp. Iets later komt een oude Indier naar beneden. Hij heeft een lange baard en draag een trainingspak van Adidas. Nonchalant vertelt hij me dat hij de samosa’s zelf maakt en ook een restaurant heeft. Hij geeft me een kaartje van het restaurant in kwestie, schudt mijn hand en stelt zich voor. Hij heet Singh en is 25 jaar geleden met zijn familie naar Brussel gekomen. Sinds 2003 baat zijn familie deze nachtwinkel uit, maar de samosa’s blijft hij nog zelf maken. Koken is zijn ding. Uit gulzigheid neem ik er nog eentje. Wanneer ik de deur achter mij hoor dichtvallen, besef ik dat mijn zoektocht voltooid is.

Ontvangst en service: 4/5

Sfeer en decor: 4/5

Uitzicht en presentatie: 3/5

Smaak: 5/5

Natuurlijk heb ik verre van alle samosa’s van de stad ontdekt. Mijn zoektocht zal dus ook nooit echt voorbij zijn. Mijn wandeling door Brussel heeft me geleerd dat de samosa-industrie zich in de schaduw van de wet afspeelt, maar dat het vaak met passie gebeurt. Ik ben uitgeput en gelukkig. Vanaf nu weet ik waar ik naartoe moet als ik nog eens honger krijg tussen mijn zesde en zevende pintje.

