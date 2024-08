People of the Year: Deze Belgische skaters hadden de hardste video parts van 2019

Dit artikel is tot stand gekomen met sponsorship van Scarlet.

In de reeks ‘PEOPLE OF THE YEAR’ tonen we je de mensen uit België die ons in 2019 hebben geïnspireerd.

Onze skaters doen er alles aan om op te vallen in de huidige wereld waar skaten ‘trendy’ is geworden. 2019 was een jaar waarin er nog nooit zoveel skate-edits uitgebracht en bekeken werden op Instagram, waardoor officiële skate video’s, die veel meer tijd en toewijding eisen, minder aandacht krijgen.



Dat schaadt de skate-industrie, en als gevolg ook de skaters die er het hele jaar hard voor werken en daarvan moeten leven. Daarom willen we met deze lijst (in random volgorde), samengesteld met de hulp van onze lokale skateshops, de meest toegewijde Belgische skaters van het afgelopen jaar in de spotlight zetten.

Jarne Verbruggen (27), omdat hij in “What Paradise?” laat zien dat hij zijn fles alcohol heeft weggesmeten en zich nu volledig op skaten focust

Met deze video, gerealiseerd door goede vriend Guillaume Perimony in warmere Europese landen, vertelt Mechelaar Jarne Verbruggen over zijn donkere verleden. Jarne worstelde een lange tijd met een alcohol- en drugsverslaving en probeerde meermaals naar afkickcentra te gaan om daar iets aan te doen. In die moeilijke periode kon Jarne niet meer op niveau skaten en dat maakte hem van binnen kapot. Gelukkig heeft hij zich het afgelopen jaar herpakt en zie je hem in deze video weer skaten zoals we hem kennen.



VICE had een interview met Jarne tijdens die donkere periode, en we zijn blij om hem nu zo te zien shredden. Alcohol- en druggebruik zijn in de skatewereld enorm aanwezig, daarom is Jarne in deze geweldige video een voorbeeld voor andere skaters die zich in dezelfde soort situatie als hij bevonden.

@jarneverbruggen

Pablo Delaplace (23), omdat je na het zien van “HOBBY” jaloers zal zijn op zijn stijl

De skate film HOBBY van Harry Billiet heeft zijn plaats in deze lijst dubbel en dik verdiend. Harry heeft twee jaar jaar enorm veel passie in dit project gestoken, met als resultaat maar liefst 28 minuten vol waardige skate clips. Je zou kunnen zeggen dat zijn inspiratie komt van de Supreme video’s van filmer William Strobeck, zoals het gebruik van een lange zoomlens, en de slow motion edits, maar dat maakt het gewoon zo sick om naar te kijken. Dat komt zeker ook door skaters die in HOBBY te zien zijn: Fries Taillieu, Pablo Delaplace, PJ Claeys en Hans Borg.



Wederom niet simpel om tussen deze vier bazen eentje te kiezen, maar van Pablo’s stijl word je echt opgewonden. Hij komt verschillende keren terug in de video met tricks die je niet meteen verwacht na zijn eerste verschijning en hij krijgt ook de eer om de video af te ronden. Van de Oostendenaar is er online niet geweldig veel footage te vinden dus we willen meer zien van Pablo in 2020.

@pablodelaplace



Maité Steenhoudt (20), omdat ze in “Maité” bewijst dat je een heel sicke skater kunt zijn zonder jezelf te serieus te nemen

Eens je Maité’s eerste officiële solo video voor Element hebt gezien, wil je onvermijdelijk ook naar buiten lopen om te gaan skaten. De vijf minuten durende video zit geweldig in elkaar met leuke sketches en een perfecte nummerkeuze dankzij filmers/homies Phil Zwijsen en Guillaume Perimony. Haar verfrissende en originele selectie van tricks in deze video part samen met de vibe die de hele crew uitstraalt maakt het gewoon oh zo aanstekelijk.

Naast Maité zien we ook nog van skaters Donald Huycke, Thomas Dekeulenaar, Jarne Verbruggen, Jeroen Bruggeman, Yannick Goris en Phil Zwijsen passeren. De Instagram stories van de overvolle release party in haar lokale skateshop Lockwood in Antwerpen bewijzen dat het voor Maité geweldig moet zijn geweest om deze video te kunnen uitbrengen.

@clubmaite

Simon Deprez (25), omdat hij in zijn “Full Part” laat zien dat hij zoveel meer is dan alleen maar een wedstrijdskater

Simon Deprez is nu al een tijdje een bekende naam in de Europese skatewedstrijdwereld. Een street footage video zoals deze “Full Part” hebben we echter nog niet gezien van de Kortrijkenaar. Spijtig, want velen onder ons zouden uren kunnen kijken naar zijn enorm technische skills. Met zijn gestoorde late flips lijkt het echt alsof je kijkt naar een Tony Hawk videogame.

Aan deze video part heeft Simon, samen met Moose Productions, ongetwijfeld lang gewerkt als je kijkt naar de hoeveelheid spots in verschillende landen en het aantal monster tricks, zoals die Biggerflip op seconde 16. Die land je in geen geval zo clean first-try. Hopelijk werkt Simon momenteel even hard aan een opvolger in 2020. We zijn alvast heel benieuwd naar zijn andere ideetjes, want er zijn weinig tricks die hij niet kan landen.



@simondeprez_

Youness Amrani (28), omdat hij in “Comfort Zone” opnieuw laat zien dat hij gewoonweg elk jaar onmisbaar is in deze lijst

Youness is de koning van Limburg, en geen enkele skater die dat gaat tegenspreken. Dit jaar zegende hij ons eindelijk nog eens met een street video genaamd “Comfort Zone”, van de hand van filmers Geoffrey Van Hove en Aaron Brown. De titel doelt ongetwijfeld op hoe comfortabel Youness zich wel niet voelt op zijn plank.

In deze video, die te zien is op het Thrasher Youtube-kanaal, bezoekt hij de betere streetspots die België te bieden heeft en laat hij ons nog eens zijn ongelofelijk technische skill set zien. Verder zien we ook bangers van zijn broer Marwan Amrani en andere homies zoals Koenraad Helsen, Kevin Vu, Laurens Willems, Maico Wieczerniak, Yuri Facchini en Fran Molina.

@younessamrani

Axel Cruysberghs (25), omdat hij in “Programming Injection” nog maar eens duidelijk maakt waarom ze hem in de V.S. Axel Crusher noemen

Sommigen zien Axel misschien niet meer als een Belg, omdat hij zijn leven nu leidt in het zonnige Los Angeles, maar hij blijft voor altijd onze Belgische trots. De kans is ook groot dat hij ons land gaat vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen van 2020. In deze 37 minuten durende video, “Programming Injection”, gevuld met de coole illustraties van de Toy Machine-founder Ed Templeton, krijgt Axel de voorlaatste part.

Het was negen jaar geleden sinds het Amerikaanse board merk een volledige skatevideo uitbracht, heel cool dus dat we hierin Axel kunnen zien shredden naast legendes zoals Leo Romero en Collin Provost. Het is ongelofelijk hoe gebalanceerd Axel een rail grind: door zijn unieke stijl lijkt het echt kinderspel. Ondanks het feit hij binnenkort ook een “Toy Machine Legend” wordt, blijft hij enorm humble en daarom verdient hij deze plek ontzettend hard.

@axelcrusher

Arthur Bultynck (25), omdat zijn ender in zijn “Zehma Full Part” zo belachelijk netjes was

De Gentse skate crew Zehma zegende ons dit jaar met verschillende parts van hun beste skaters, naast heel wat andere leuke edits met het hele team. Tussen al deze geweldig gemonteerde video’s is het fucking moeilijk om er ééntje uit te kiezen. Toch springt de part van Arthur Bultynck, grotendeels opgenomen in zijn hometown Gent er tussenuit naast de andere meesterwerken van Siebert Glele, Lucas De Maesschalck en Victor Vanpuyvelde.

Arthur’s selectie van grote tricks laat zien hoe ongelofelijk veel lef hij wel niet bezit. Trouwe Zehma editor Ruben Vermeulen maakte er zoals gewoonlijk een video van die je snel nog eens wilt bekijken. Daar bovenop landt Arthur zijn tricks ook nog eens ontzettend netjes – zeker die laatste varial heelflip is gewoon sensationeel.

@artieb

