De grote MUNCHIES-kruidnoottest: van zure mat tot gin en tonic

Laten we het eens over Sinterklaastradities hebben. De afgelopen jaren zijn twee kampen loodrecht tegenover elkaar komen te staan. En het is niet meer alleen bekvechten in december, het hele jaar gaat het over het behoud van tradities en of het kinderfeest op deze manier nog wel kan.

We hebben het natuurlijk over of het Sinterklaassnoep moet blijven zoals het is, of dat er ruimte is voor vernieuwing. Vroeger waren kruidnoten pas een paar weken voor de intocht te verkrijgen, sinds een aantal jaren liggen de feestelijke versnaperingen al vanaf augustus in de winkels. Er waren gewone kruidnoten en als ultieme verwennerij kocht je soms de chocoladevariant. In 2018 inmiddels is geen smaak te gek: denk aan bubblegum, gin-tonic en tiramisu.

Videos by VICE

Maar welke van deze smaken is nou echt een blijvertje? Onze zeskoppige MUNCHIES-jury boog zich over de kwestie en beoordeelde de meest uiteenlopende smaken zodat jij niet per ongeluk de verkeerde zak haalt. De juryleden proefden kruidnoten van Jamin, HEMA, Kruidvat en van Delft en kende die een beoordeling tussen 1 en 10 toe.

Choco Kruidnoten Bubblegum van de Jamin. 350 gram voor 3,75 euro. Cijfer: 3,9

Het is duidelijk de belachelijkste smaak van allemaal. Het panel begint optimistisch, maar de sfeer slaat al snel om. “Dit is zo chemisch. Als IKEA een smaakje zou hebben, zou dit het zijn,” vindt een kritisch jurylid. Een andere proever is gematigd positief: “Het is gewoon krokante kauwgom.” Niemand wil een tweede bubbelnoot en er wordt meteen water gehaald om synthetische nasmaak mee weg te spoelen.

Choco Kruidnoten Zure Mat van de Jamin voor 3,75 euro. Cijfer: 4,2

“Een smaakvolle rollercoaster van nare emoties.” Het suikerlaagje, precies dat element van de zure mat dat het snoepje naar een hoger niveau tilt, ontbreekt aan deze grove roze pepernoot. Daar is de jury ontevreden over. En ook de nasmaak die lang blijft hangen vinden ze afschuwelijk. Een jurylid kijkt bijzonder ongelukkig: “Dit is de smaak die ik vorig jaar ook in mijn mond had na drie dagen kotsen van de griep.”

Van Delft Ambachtelijke Kruidnoten Sinaasappel voor 4 euro. Cijfer 4,2

“Dit doet me denken aan het fluor met mandarijnensmaak die ik vroeger bij de tandarts moest happen.” Laten we er maar niet nog meer woorden aan vuilmaken.

Kruidvat Kruidnoten Stroopwafel voor 1,49 euro. Cijfer 4,6

Er was goede hoop voor deze smaak, maar het blijkt een van de grootste teleurstellingen van onze test. “Waarom is dit bitter? En zúúr?!” Niemand begrijpt waar het mis is gegaan of waar deze pepernoot dan wel naar smaakt. Eet dit niet als je leven je lief is.

Van Delft Tompouce Kruidnoten voor 4 euro. Cijfer 4,8

“Dit moet ‘m worden,” vindt de jury. De kleur is goed, “lief lichtroze” en er komt geen chemische walm vanaf in tegenstelling tot de meeste andere smaken. De kruidnoot blijkt flauw te smaken, het lijkt meer op yoghurt dan tompouce. “Maar dan wel yoghurt met paracetamol erdoorheen gemengd.” De jury zag zoveel potentie, maar is teleurgesteld.

Van Delft Raspberry Cheesecake Kruidnoten voor 4 euro. Cijfer 5

Eindelijk een kruidnoot die wel smaakt naar wat er op de verpakking staat. Alleen jammer dat ie nog steeds niet echt soepel weg eet. Over het zuurtje van de framboos en daarna het zoete van de cheesecake is de jury verdeeld. “Pepernoten horen niet zuur te zijn.” Over het ondefinieerbare poeder zijn ze wel unaniem: ze kunnen er echt helemaal niks mee.

Van Delft Gin Tonic Kruidnoten voor 4 euro. Cijfer 5,3

De gin en tonic is de afgelopen acht jaar zo’n beetje elk jaar wel door iemand uitgeroepen tot “Hét drankje van deze zomer.” Misschien wat overdreven, maar ook niet totaal onterecht voor zo’n klassieker. Alleen wel jammer dat die smaak daardoor nu ook echt op de verkeerde plekken begint op te duiken. En hij is ook stiekem bij kruidnotenproducenten binnengeglipt. De smaak begint volgens de jury goed; het is een beetje fris. Maar helaas gaat het bij de muffe afdronk totaal mis. “Dit smaakt naar wat je krijgt als je gin-tonic maakt met een fles tonic die al een tijdje openstaat.”

Kruidnoten Pumpkin Spice smaak van de HEMA voor 2,75 euro. Cijfer: 5,9

De gemiddelde Amerikaan drinkt elke herfst 38 liter pumpkin-spicekoffie. En zodra het eerste blaadje is gevallen bestelt nu ook je kleine nichtje dit Dille en Kamille-tasje onder de koffie bij de Starbucks. Dus natuurlijk kon de kruidnoot niet achterblijven om volgens een jurylid toch finaal een hele houtzagerij mis te slaan: “Het heeft het de smaak van een fireball jawbreaker als je ‘m uit je mond haalt omdat ie niet meer lekker is.” Andere juryleden zijn gematigd positief over het herfstige smaakpalet van kardemom en kaneel, waardoor we met deze kruidnoot de eerste voldoende te pakken hebben.

Kruidvat Kruidnoten Tiramisu voor 1,49 euro. Cijfer 6,1

Prima, maar saai. Het smaakt vaag naar yoghurt en melkchocolade. Eigenlijk is het niet te onderscheiden van chocoladepepernoten. “Dit is echt AliExpress-tiramisu. Teleurstellend”

Kruidnoten Cappuccinosmaak van de HEMA voor 2,75 euro. Cijfer: 6,4

Smaakt inderdaad naar koffie met melk, een jurylid merkt terecht op dat het vergelijkbaar is met likkoekjes. De nasmaak was erg heftig: “Gadver, hiervan ga je uit je bek meuren. Ik krijg een beetje wiskundeleraar-vibes.”

Kruidvat Kruidnoten Karamel Zeezout voor 1,49 euro. Cijfer 6,4

De karamel-zeezoutificering van de samenleving is een feit. Chocoladerepen, vla, pindakaas, niks ontkomt er meer aan Oké, er is misschien nog geen shampoo met karamel-zeezoutsmaak, maar als Unilever dit geniale idee leest ligt dat vast ook deze lente in de super. Het is misschien wel de minst originele smaak ooit, maar het is ook weer geen reden om er alleen maar over te gaan miepen. Het is gewoon een goeie combinatie. Het cijfer valt niet hoger uit omdat de verhoudingen nog niet helemaal kloppen. De fabrikant heeft iets te enthousiast met het zoutvaatje staan zwaaien, en de karamel smaakt een beetje chemisch. De jury ziet ruimte voor verbetering.

Van Delft Limoncello Kruidnoten voor 4 euro. Cijfer 7

Nog een dranknoot en deze doet het wel goed bij de jury. Hij snaait lekker weg, smaakt echt naar citroen, frisse nasmaak is niet te zoet. Een enthousiast jurylid beloont deze smaak zelfs met een 9, het hoogste cijfer wat deze test wordt uitgedeeld. De suiker brandt wel een beetje na in de keel, maar de jury is overwegend tevreden wat deze smaak een tweede plek oplevert.

Kruidnoten Proseccosmaak van de HEMA voor 2,75 euro. Cijfer: 7,2

De winnende kruidnoot in deze test. De jury is blij verrast: “Eindelijk een smaak waarvan ik een hele zak kan wegvreten zonder kotsmisselijk te worden!” Ook het wat kleine formaat van de kruidnoot is aangenaam. Puntje van kritiek is dat het helemaal niks met prosecco te maken heeft. “Je hoopt op die sensatie van een gratis netwerkborrel op vrijdag en dat krijg ik niet.” Na even denken is de jury eruit: het is de smaak van gestampte muisjes. Waarschijnlijk was het cijfer nog hoger als de kruidnoot die naam had gedragen.

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.