Bestrijd je herfstdip in de Spaanse zon met Primavera Club

Als je de afgelopen tijd niet onder een steen leefde, is je waarschijnlijk opgevallen dat deze week Amsterdam Dance Event plaatsvindt. De Nederlandse hoofdstad wordt overspoeld door feestende toeristen en je kan je in het zweet dansen in elke club. Dat klinkt allemaal gezellig, maar het herfstzonnetje waar je zo op hoopt maakt waarschijnlijk gewoon plaats voor een stel heftige regenbuien. Na enkele dagen wil je weg uit Nederland en maak je bovendien kans op een lichte bronchitis. Met andere woorden: waarom afzien in het verraderlijke Nederlandse klimaat, wanneer je ook een weekendje in de Spaanse zon kan vertoeven?

Op Primavera Club in Barcelona ruil je van 20 tot en met 22 oktober je regenponcho om voor zonnecrème en bestrijd je die herfstdip met een verfrissende mix van nieuw talent, grote headliners en obscure bands die je dringend moet leren kennen. Artiesten als Blanck mass, Cocaine Piss, Tonstartssbandht, Smerz en Fantastic Man werken als zalf op de verbrande huid die je gegarandeerd gaat oplopen. De nacht eindig je met een potje hedonistisch clubben in een decor dat rechtstreeks geplukt lijkt uit een Daft Punk-videoclip. Ontdek hier de volledige line-up.