Deze controversiële goeroe wil onze beschaving “upgraden”

Bentinho Massaro heeft honderdduizenden volgers op social media – fans die de goeroe aan zich wist te binden door zijn ideeën over “zelf-realisatie,” “verlichting,” en het idee van het “upgraden van de beschaving.”

Sommige ideeën van de in Nederland geboren goeroe zijn vrij gebruikelijk, zoals het belang van stiltemeditatie, maar anderen zijn controversieel: hij beweert dat 9/11 een inside job was, dat hij het weer kan beïnvloeden, en dat het zomaar zou kunnen dat mensen op een dag met buitenaardse wezens te maken krijgen.

Voor zijn meest devote volgers is hij een inspiratie, maar zijn critici beschuldigen hem van “sekte-achtige” praktijken, en zeggen dat hij samenzweringstheorieën verkondigt tijdens zijn retraites, die tot bijna tweeduizend euro per stuk kosten.

Om meer te weten te komen over de leer van Massaro, gingen we naar een van die retraites, waar we spraken met zijn collega’s, zijn volgers en Massaro zelf, om te begrijpen waarom mensen zich tot hem aangetrokken voelen – en wat er klopt van de beschuldigingen aan zijn adres.

