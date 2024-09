Betonkust maakte een remix voor Falco Benz die je hier exclusief kunt luisteren

Hela! Alweer een remix van Like Today van Falco Benz? Die hadden we toch vorige week al? Klopt! Lachen, toch? Vooral omdat deze remix van Betonkust totaal niet lijkt op de versie van PWNDTIAC waar we vorige week de primeur van hadden. Betonkust heeft zo’n beetje alle elementen van het origineel links laten liggen, op wat flarden van de vocalen na. Waarom? Hij had geen werkende computer, en maakte deze remix met enkel een Boss DR-660 en een Korg Electribe 2.

Zelf zegt Betonkust over zijn remix: “Die DR-660 kocht ik ooit als kind, omdat ik ergens had gelezen dat Legowelt die heel tof vond. Toen ik de ‘patterns’ (de noten, drums, melodieën) af had, ben ik met die twee apparaten naar een vriend gereden. Op zijn computer heb ik een demoversie van FL Studio geïnstalleerd om vervolgens de track ‘live’ op te nemen. Je hoort af en toe elementen die net te vroeg of te laat starten. Tot slot heb ik nog wat flarden van de vocals uit het origineel toegevoegd.”



Vanaf 17 februari support Falco Benz de Franse elektronische dance-artiest Vitalic in 013 en Doornroosje.