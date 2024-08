Beveiligers op Reggae Rotterdam namen gisteren een berg softdrugs in beslag

In het Kralingse Bos in Rotterdam vond gisteren de tweede editie plaats van Reggae Rotterdam, een festival waar onder meer Popcaan en reggaelegende Jimmy Cliff optraden. In combinatie met het zonnige weer was dat een uitstekende gelegenheid om het eens flink op een blowen te zetten – maar daar dacht de festivalbeveiliging helaas anders over.

Bij de entree van het festival werd – nogal wiedes – genoeg softdrugs aangetroffen om een kleine coffeeshop te bevoorraden. Een agent van de Rotterdamse politie deelde de vangst van de dag trots op Twitter.

https://twitter.com/R_dBrie/status/1021115879839420417

De in beslag genomen hoeveelheid variëerde van enkele voorgedraaid jointjes tot wat flinke toppen. En oké, het is misschien niet helemaal de bedoeling om met een blok hasj rond te lopen als de knoepert in het midden van de foto, maar deze foto roept vooral vragen op. Als het niet de bedoeling is dat we wiet roken op een besloten reggaefestival in een bos, waar moeten we dat dan wél doen? En zou het festival nou echt veiliger zijn verlopen nu een stel reggaeliefhebbers hun jointje is afgepakt? De Rotterdamse politie is in elk geval tevreden. Goed werk van de beveiliging!