Beyoncé’s tweeling krijgt het sterrenbeeld Tweelingen en mensen zijn daar niet blij mee

Hier is een niet bijster controversiële mening die door het merendeel van de wereldbevolking wordt gedeeld: Tweelingen zijn verschrikkelijk. Het sterrenbeeld wordt online zo gehaat dat er een hele hetze is ontstaan tegen mensen die tussen 21 mei en 20 juni geboren zijn, onder de hashtag gemini slander.

“Mensen demoniseren ons,” vertelt Monica, een Tweeling. “Iedereen haat Tweelingen en ik heb nooit begrepen waarom. We zijn hartstikke normaal.” Als je op Tumblr kijkt naar “Geminis slander” bekijkt op Tumblr blijkt al snel waarom het sterrenbeeld zo wordt verguisd. Belangrijke negatieve karaktereigenschappen van Tweelingen zijn onoprechtheid, ontrouw en de neiging om pathologisch te liegen (zowel Donald Trump als Mike Pence zijn Tweelingen, wat ook niet echt helpt).

Afgelopen weekend kwamen twee sterke online krachten samen: het begin van het Tweelingenseizoen en de aankomende geboorte van Beyoncé’s nu al door iedereen geliefde tweeling. Het Tweelingenseizoen begon zaterdag en de week ervoor werd er op Twitter al druk gespeculeerd over wat er zal gebeuren als Amerika’s voornaamste familie niet één maar twee Tweelingen ter wereld zal brengen.

“Beyoncé heeft nog een week om haar baby’s ter wereld te brengen, of het worden Tweelingen,” schreef een Twittergebruiker bezorgd voorafgaand aan het Tweelingenseizoen. “Jongens, we gaan het niet redden,” zei iemand anders. Weer een ander smeekte Beyoncé om “NU te bevallen of te wachten tot de periode van de Kreeft.” Zij vond dat het culturele icoon “geen… Tweelingen kon krijgen. Nee. Dat verdient ze niet.” Sommigen hadden vorige week nog hoop: “Beyoncé doet altijd wat goed is. Ze weet dat de wereld niet nog meer Tweelingen nodig heeft, dus zal ze ons snel baby-Stieren geven,” probeerde iemand onverhoopt de wereld gerust te stellen.

Ook waren er mensen die zich tot hogere krachten wendden: “Laat Beyoncé’s bevalling alsjeblieft beginnen @God,” twitterde een bezorgde fan op 8 mei. “Vervloek onze koningin niet met Tweelingen.”

Monica, die dus Tweelingen is, vindt het juist geweldig. “Ik kan niet wachten tot de wereld deze Tweeling-baby’s gaat ontmoeten,” verkneukelde ze zich op die typische Tweelingen-manier. Andere, minder veroordelende gebruikers van social media merkten op dat het opvallend, indrukwekkend en heel typisch is dat Beyoncé een tweeling krijgt in het seizoen van het Tweelingen-sterrenbeeld – een echt teken van het lot en astrologie.

Annabel Gat, de redactie-astroloog van Broadly, maakt zich geen zorgen over kinderen die als Tweelingen worden geboren. Ze zegt dat het sterrenbeeld meer dan genoeg positieve kenmerken heeft, hoe erg het ook wordt zwartgemaakt. “Tweelingen is een heel slim sterrenbeeld,” legt ze uit. “Ze worden geleid door Mercurius, de planeet van informatie en communicatie, en ze houden van leren. Tweelingen zijn over het algemeen scherp van geest”, vervolgt ze, en ze zijn “het middelpunt van elk feestje.” Gat heeft vertrouwen in Beyoncé. “Als er iemand is die geweldige Tweelingen kan voortbrengen, is het Beyoncé wel, want zij is een Maagd,” zegt Gat. “Maagden worden ook geleid door Mercurius en ik weet zeker dat de slechte, donkere kanten die een Tweeling zou kunnen hebben, prima door een Maagd kunnen worden getemperd.”

Lisa Stardust, een astroloog die zich specialiseert in celebritycultuur en die ook Tweelingen is, benadrukt dat heel veel populaire kinderen van beroemdheden Tweelingen zijn. North West, de dochter van Kim Kardashian en Kanye West, is objectief gezien het schattigste kind ooit. Zij is Tweelingen, net als de Olsen twins. “Beyoncé’s baby’s worden later waarschijnlijk zeer rijk en beroemd, net als hun ouders – of zoals die andere Tweelingen, de Olsen twins,” zei ze.

Er is de hoop dat de jongste Carter-Knowles kinderen een nieuw tijdperk in zullen luiden voor de onbegrepen Tweelingen van de wereld. “Lieve baby Jezus, laat Beyoncé alsjeblieft nog niet bevallen,” schreef iemand die Tweelingen is op 6 mei, “dan wordt de wereld gedwongen om van ons te houden.”