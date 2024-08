We vroegen bezoekers van de Eroticabeurs in Hasselt waarover ze fantaseren

Vorige week sloeg de Eroticabeurs haar weinig verhullende tenten op in de Ethiashallen van Hasselt. Wie zonder slip kwam, mocht gratis binnen, en koppels kregen met hun ticket korting bij de parenclub. Tussen de kingsize dildo’s en bondage demonstraties stond de tot opnamestudio omgebouwde caravan van Yes, Please!. Hier konden bezoekers anoniem hun erotische fantasieën delen en dat bleek voor velen persoonlijker en enger dan halfnaakt aan de leiband rondhuppelen.

Naast de obligate trio’s en kinky tepelklemmen kwamen in de schattige caravan tegenover de rodeo-penis – “de grootste berijdbare lul van België”, volgens de standhouder – ook schoonmoeders en stofzuigers aan bod. Een bloemlezing.

Videos by VICE

Anna* (20)

Ik was er al vroeg bij; op mijn vijftiende had ik voor het eerst seks. Met mijn vorige vriendjes was de seks eigenlijk steeds vrij standaard, fantasieën waren geen thema. Pas met mijn huidige vriend merk ik dat het ook veel spannender kan. We zijn nog maar een paar maanden samen en hij bindt me al vast aan bed. Dat vind ik sexy. We hebben ook al anale seks geprobeerd, maar dat deed toch nog te veel pijn om aangenaam te zijn. Ik hoop dat het binnenkort wel lukt.



Mijn nieuwe meesteres nodigde me meteen uit voor spank-sessie in de kelder. Toen ik terug boven kwam, heb ik als straf een flink pak slaag van mijn eigen meesteres gekregen

Wanneer ik fantaseer, roep ik meestal bepaalde beelden en gevoelens van een bijzondere sekspartij met mijn vriend op. Die herinnering opnieuw in mijn hoofd afspelen, geeft me een goed gevoel. Over andere mannen fantaseer ik überhaupt niet. Mocht dat wel het geval zijn, zou er toch iets verkeerd zitten in mijn relatie, geloof ik. Wel heb ik al over lesbische seks gefantaseerd, dat wil ik zeker ook eens beleven, misschien samen met mijn vriend.

Mark* (48)

Ik fantaseer eigenlijk pas sinds kort. Ten minste, pas sinds kort kom ik ervoor uit dat ik fantasieën heb en kan ik erover praten. Daarvoor heb ik helaas eerst een serieuze misstap moeten begaan. Mijn vrouw en ik hadden een doodgebloed seksleven: één keer om de twee maanden vijf minuutjes in missionarisstand, meer zat er niet in. Omdat dat voor mij niet volstond, begon ik stiekem met andere vrouwen te slapen. Toen dat overspel uitkwam, is de bom gebarsten. Mijn huwelijk hing aan een zijden draadje, maar in plaats van uit elkaar te gaan, besloten mijn vrouw en ik het anders aan te pakken.

Sindsdien praten we voor het eerst over onze seksuele verlangens. Zo blijken we eigenlijk veel fantasieën delen, bondage bijvoorbeeld. Mijn vrouw speelt haar schoonheid nu ook meer uit, zo kleedt ze zich pikanter. Ik besef wel dat zij nu misschien ook zin kan krijgen om eens van het groene gras aan de overkant te proeven. Het valt af te wachten hoe lang onze monogamie blijft duren.

Het voorbije jaar hebben we veel fantasieën waargemaakt. Staan nog op mijn to-do lijstje: een trio en een bezoekje aan de parenclub, hoewel dat me toch gevaarlijk lijkt. Net zoals mijn terugkerende fantasie over seks met ondergeschikten. Dan stel ik me voor hoe zo’n veel jonger meisje langskomt op mijn bureau, haar rokje omhoog gaat, we elkaar even plezieren en ze dan weer vertrekt. Maar zoiets gebeurt natuurlijk enkel in films, misschien maar beter ook. Vroeger fantaseerde ik ook weleens over mijn schoonmoeder, maar toen was ik 20 en zij 45. Vandaag is ze de 70 voorbij, en is de natte droom eerder een nachtmerrie geworden.

Fiona* (59)

Sinds een jaar of negen zit ik in de BDSM-scene, ondertussen is het een levensstijl geworden. BDSM is geen masker dat je enkel wanneer je aan het spelen bent, opzet. Al mijn vrienden komen uit de scene. Bijna dagelijks bellen we om onze laatste belevenissen te bespreken, of nieuwe sessies te plannen. Dat zijn momenten waar ik echt weken op voorhand al over fantaseer en veel voorpret aan beleef.

Momenteel geniet ik ervan me onderdanig op te stellen, maar ik kan ook switchen. Onlangs bezocht ik een femme dom-party met mijn meesteres. Daar leerde ik een fijne, nieuwe meesteres kennen die me meteen uitnodigde voor een spank-sessie in de kelder. Toen ik terug boven kwam, heb ik als straf voor mijn afwezigheid een flink pak slaag van mijn eigen meesteres gekregen.

Vroeger fantaseerde ik ook weleens over mijn schoonmoeder, maar toen was ik 20 en zij 45. Vandaag is ze de 70 voorbij, en is de natte droom eerder een nachtmerrie geworden.

Mijn meest opwindende ervaring, waar ik nog vaak aan terugdenk, was opgesloten worden in een vacuüm gezogen latex bed. De druk wordt gelijkmatig over heel je lichaam verdeeld, en je kunt helemaal nergens naartoe. Als ADD’er word ik daar erg rustig van.

Ik ben vrij open; veel van mijn collega’s zijn op de hoogte van mijn BDSM-bezigheden. De maatschappij moet mijn seksualiteit respecteren, maar omgekeerd respecteer ik haar ook. Mij zal je niet op straat iemand met een zweep zien bewerken, net zomin zal ik tegen een overtuigde moslim over bondage beginnen.

Jonas* (18)

Als een van de enigen uit mijn vriendenkring ben ik nog maagd. Ik was daar lang erg gefrustreerd over, maar ondertussen heb ik er min of meer vrede mee genomen. Op school ben ik lang gepest geweest om mijn uiterlijk en zachte, volgens sommigen vrouwelijke, karakter. Ik ben niet de typische mannelijke man. Wanneer ik leeftijdsgenoten hoor opscheppen over meisjes die ze “binnen” hebben gedaan, draait mijn maag om. Zo spreek je toch niet over een medemens? Vroeger doken wel eens mannen in mijn fantasie op, maar dat soort gedachten heb ik bewust de kop ingedrukt. Anders was ik nu waarschijnlijk bi- of homoseksueel.

Ik heb mezelf gedisciplineerd om tijdens het masturberen niet over meisjes te fantaseren die ik persoonlijk ken. Dat vind ik respectloos: die meisjes hebben mij geen toestemming gegeven om zo over hen te denken.

Bij het masturberen stel ik in mijn hoofd graag mijn ideale meisje samen, gebaseerd op kenmerken van bestaande meisjes. Zo vind ik momenteel bleke, alternatieve meisjes heel mooi. Gisteren nog fantaseerde ik over hoe zo’n meisje met porseleinen huid in niets minder dan een klein slipje op mijn schoot zit en ik haar helemaal verwen, eerst met mijn vingers en vervolgens met mijn tong. Het lijkt me sowieso lekkerder als de focus op het genot van het meer dominante meisje ligt. Maar eigenlijk mag ik niet te kieskeurig zijn. Ik zal al blij zijn als iemand interesse in mij heeft; ik heb nog niet eens iemands hand vastgehouden.

Kevin* (34)

Seks is zo mechanisch geworden. Datingapps en onenightstands zijn niets voor mij. Ik heb het wel geprobeerd; ik ben tenslotte al anderhalf jaar single. Maar ik vind er weinig aan, seks hebben met iemand die je daarna nooit meer terugziet. Ik ben vooral op zoek naar liefde. Ik denk dat ik eigenlijk niet fantaseer, kan dat? Masturberen doe ik namelijk ook niet. Ik vind dat je voor seks met twee moet zijn. Mijn lichamelijke voldoening haal ik wel uit sport. Ik sport heel veel.

Vroeger doken wel eens mannen in mijn fantasie op, maar dat soort gedachten heb ik bewust de kop ingedrukt.

Onder mijn ex-vriendinnen zitten heel uiteenlopende types, waarmee ik verschillende soorten seks had. Zo was er eentje fan van BDSM-achtige dingen, maar toen ze in mijn mond ging spuwen, was de pret er voor mij toch af. Geef mij maar gewoon passionele seks met iemand die mij graag ziet.

*Namen zijn gefingeerd om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

De caravan maakt namelijk deel uit van Yes, Please! een project van Stichting Nieuwe Helden dat één grote ode aan de erotische fantasie is.

Volg VICE België razendsnel op Instagram , Twitter en Facebook .