Bezopen verhalen van mensen die voor het eerst dronken waren tijdens carnaval

Toen ik voor het eerst écht carnaval vierde was ik zestien. Om moed in te drinken, had ik al de nodige glazen mierzoete sterke drank achterovergeslagen. Zes uur later staarde mijn zuurstokroze braaksel me aan vanuit een sneeuwhoop. Mijn lichaam vond het genoeg geweest en ik strompelde naar een speeltuintje om naast een glijbaan een dutje te doen.

Een half uur later werd ik gewekt door twee jongens. Mijn gezicht was blauw en mijn tanden klapperden meer dan een loszittend kunstgebit. Nadat ik schreeuwde dat ze me met rust moesten laten, namen ze mee naar een feesttent om warm te worden. Toen ik weer een beetje was hersteld heb ik nog uren gedanst met paarse lippen en kots in m’n haar. Het is een avond die ik niet snel ga vergeten en anders zijn mijn vrienden er wel om me eraan te blijven herinneren.

Gelukkig ben ik niet de enige die zich tijdens carnaval volledig misdraagt en volgiet met drank. Dus gingen we op zoek naar de mooiste verhalen van mensen die voor het eerst ladderzat waren tijdens deze mooiste week van het jaar: van tongzoenen in ruil voor een curryworst en kotsen in een handtas tot een avond die eindigt in een doorweekte tijger-onesie met handschoenen als schoeisel.

Hugo (22) Ik was negentien jaar en het was mijn eerste carnaval. We hadden heel wat bier achterover gegoten, waardoor ik aan het eind van de avond niet meer zelf naar huis kon fietsen. Ik sprong achterop bij een vriend en warmde mijn bevroren handen op onder zijn jas. Ik viel even in slaap, maar een paar minuten later werd ik wakker door geschreeuw. Mijn vrienden hadden een huis gevonden met een trampoline en besloten even een sprongetje te wagen. Slaapdronken keek ik toe hoe mijn vrienden over de oprit liepen. Ik besloot om een kortere weg door de heg te nemen. Ik nam een grote aanloop en sprong door de groene takken. Met een grote plons ging ik kopje onder een vijver in. Mijn schoenen bleven steken in de modder, en ik kwam boven zonder telefoon en portemonnee. Daar stond ik dan: in een zeiknatte tijgerprint-onesie en op blote voeten.

Ik beefde als een gek. Om warm te worden, deed ik handschoenen aan mijn voeten en zette ik een kippenmuts op. Het moet er echt belachelijk uit hebben gezien. Gelukkig woonde een vriend dichtbij, en kon ik daar douchen en blijven slapen. Met mijn zatte kop en zonder telefoon kon ik alleen niemand inlichten over waar ik was. Toen ik om twaalf uur ‘s middags wakker werd met een bonkend hoofd, stuurde ik met de telefoon van iemand anders een berichtje naar mijn vader om te vertellen waar ik was en wat er was gebeurd. Hij reageerde alleen met “K”. Hij was woedend en had de hele nacht niet geslapen.

Anke (18) De eerste keer dat ik dronken was tijdens carnaval, was ook de avond dat ik voor het eerst heb gekust. Ik was veertien en ik dronk allemaal zoete rommel door elkaar: Blue Curacao en van die zoete vodka, zoals Trojka en WKD. Het was al wat later op de avond en ik stond met mijn vriendinnen in de feesttent te kijken naar een jongen die bij iedereen om een euro voor een curryworst vroeg. Toen hij bij mij kwam vroeg hij of we misschien even ergens anders konden gaan staan.

Vijf minuten later stonden we opeens hevig te kussen midden in de tent waar iedereen het kon zien. Ik was dronken dus ik liet het gewoon gebeuren. Op de achtergrond hoorde ik mijn vriendinnen luid joelen en applaudisseren. De kus viel eigenlijk wel mee, maar na een tijdje had ik toch wel genoeg van het lebberen en maakte ik aanstalten om terug te gaan. Voordat ik weg kon lopen, vroeg mijn muilmaatje of ik hem nog een euro kon geven. Ik was totaal in shock en ik heb hem die maar gegeven. Dat was het domste idee ooit, want hierdoor dacht iedereen dat ik hem had betaald voor mijn eerste tongkus.

Hendry (27) Ik was twintig en nog niet uit de kast. Het was net uit met mijn vriendin en na lang diëten was ik meer dan 35 kilo afgevallen. Het voelde als een fantastisch moment en dus besloot ik om met twee vriendinnen helemaal van god los te gaan. In de feesttent dronken we enorm veel lauw kutbier en een paar uur later stond ik te tongzoenen met een vrouwelijke supermarktcollega.

Ergens had ik het gevoel dat ik me moest bewijzen om niet als homo over te komen. Er gingen namelijk al roddels rond over mijn geaardheid. De muziek was superslecht en ik kon de drukte in de tent maar net aan, en toch had ik de tijd van mijn leven. Ik was helemaal vergeten hoe ik naar huis ben gefietst. Ik heb nog wel een pizza in de oven gedaan, die naar binnen gewerkt en ben in bed gaan liggen. Een paar uur later schreeuwde mijn moeder me wakker omdat ik de oven de hele nacht aan had laten staan. Een week later verscheen ik op mijn werk in de supermarkt met mijn eerste koortslip. En tien keer raden wie er nog meer een had. Wat er die avond was gebeurd, viel letterlijk van ons gezicht af te lezen.

Lieke (25) Toen ik zeventien was, kreeg ik het geweldige idee om tijdens carnaval voor het eerst wiet te roken. Ik had het van een vriend gekregen. Thuis voelde ik me nog prima, ook al was ik al wel behoorlijk aangeschoten door alle felgekleurde boecht die ik die middag naar binnen had gegooid. Maar toen ik het café binnenwandelde, ging het mis: ik werd ontzettend benauwd, alles begon te draaien en ik ben door mijn toenmalige vriend zwalkend naar huis gebracht. Hij zette me op de wc, omdat ik mijn lichaam bijna niet meer kon bewegen.

Ik moest mijn kamer inkruipen en ik weet niet meer hoe we de deur open hebben gekregen. Eenmaal in bed voelde ik dat mijn maaginhoud zich graag een weg naar buiten wilde banen. De gootsteen was te ver weg, dus greep ik gauw de tas van een vriendin die bleef logeren. Ik kotste de tas vol en de zure geur van mijn vaders boerenkool en alcohol vulden de kamer. De stank was zo erg dat die vriendin op zolder is gaan slapen. Ik heb ‘s nachts met mijn dronken kop nog geprobeerd om de tas uit te wassen, maar we moesten hem uiteindelijk in een afvalcontainer gooien. De volgende dag voelde ik me intens kut, maar kennelijk niet slecht genoeg want ik ben die avond gewoon weer wezen carnavallen. Ik bedenk me nu pas dat dat de laatste keer was dat ik met die vriendin carnaval heb gevierd.

