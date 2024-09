Bharti Dhoundiyal is een van de weinige vrouwelijke MMA-vechters in India

Ze is opgegroeid in een bescheiden familie in het noorden van New Dehli. Zeven jaar geleden begon ze met taekwondo en een paar jaar later kwam Bharti in aanraking met wushu en judo. Ze won al snel een aantal gouden medailles op nationaal niveau. Haar interesse in MMA werd gewekt toen de UFC wedstrijden ging uitzenden in India. Ze raakte vooral geïnspireerd door Ronda Rousey, die nog altijd haar rolmodel is.

In 2014 maakte Bharti haar debuut in de MMA. Sinds kort vecht ze in de hoogste MMA-competitie in India, de Super Fight Leauge. In India wonen meer dan een miljard mensen, maar in haar competitie vechten slechts 16 vrouwen. Door het lage aantal vrouwelijke vechters doet Bharti daarom vaak mee in 56kg-klasse, ondanks dat ze slechts 52 kilo weegt.

In juli volgde ik Bharti tijdens twee intense trainingen in het benauwde New Delhi. Bij haar sportschool zijn er nauwelijks vrouwen die haar niveau aankunnen tijdens het sparren, dus vecht ze vooral met grotere en sterkere mannen. In een land met een behoorlijke genderongelijkheid and onveranderbare tradities wordt Bharti dus op een hoop verschillende manieren uitgedaagd.

Ik vraag haar wat haar familie ervan vindt dat ze met mannen traint. “Mijn familie staat achter me,” zegt ze. “Maar mijn buren roddelen er vaak over. Ze denken dat ik een beetje aan het flikflooien ben met jongens. Ze vragen vaak mijn familie waar ik mee bezig ben.”

In de hoofstad van India, New Delhi, is de veiligheid van vrouwen een groot probleem. Er zijn veel meldingen van seksueel geweld.

Twee jaar geleden kreeg Bharti een medaille voor haar dapperheid, nadat ze zichzelf had weten te verdedigen tegen een 37-jarige man. De man probeerde haar te mishandelen, maar dat liet Bharti niet zomaar gebeuren. “Ondanks dat hij ouder en groter was, moest ik mezelf kunnen verdedigen,” vertelt Bharti. “Ik schopte hem meerdere malen in zijn maag en sloeg hem in zijn gezicht. Ik sloeg hem uiteindelijk knock-out, daar op straat. Nu komt hij nooit meer bij me in de buurt.”

Bharti traint met veel toewijding en is meestal minstens twee keer per dag in de sportschool te vinden. Ik vraag de oprichter van de MMA-school waar ze traint, Siddharth Singh, wat hij van Bharti denkt. “Bharti is één van de grootste beloftes onder de MMA-vechters in India.”

