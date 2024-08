Bi-mannen over wat hun vrouwelijke geliefden vinden van hun geaardheid

Pride is niet alleen maar party. We ontmoeten de lhbt-activisten die nog steeds de barricaden op gaan om te strijden voor gelijkheid. Lees hier alle stukken van Pride is Protest.

Ik beschouw mezelf als biseksueel – ik heb een relatie met een vrouw, maar ik sluit niet uit dat ik ooit weer op een man zal vallen. Regelmatig worden daar opmerkingen over gemaakt. Zo vroeg een man in een café een keer of ik een vriend had. Toen ik zei dat ik een vriendin had, kreeg ik terug dat hij dat een geil idee vond en of hij een keer mee mocht doen. Ook zei een mannelijk familielid vorig jaar tijdens het kerstdiner dat ik uiteindelijk toch wel met een man zal eindigen.



Volgens de belangenorganisatie Landelijk Netwerk Biseksualiteit, voelt rond de anderhalf miljoen mensen in Nederland zich aangetrokken tot meerdere geslachten (en genders). Ondanks dit behoorlijk grote aantal, wordt het nog steeds vaak niet erkend als seksualiteit, maar gezien als een fase.

Om biseksuelen beter te beschermen tegen discriminatie, pleitte minister Ollongren onlangs voor een wetswijziging. In de wet staat dat discriminatie op grond van ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ verboden is. Dit najaar wordt dat vervangen door ‘seksuele gerichtheid.’ Nu is de situatie nog zo dat als je als bi wordt geïntimideerd, de wet je daar niet expliciet tegen beschermt.

Biseksuele mannen krijgen te maken met toxic masculinity en homofobie, terwijl biseksuele vrouwen juist worden geseksualiseerd. Voor mijn mannelijke geliefden is het – tot nu toe – nooit een dealbreaker geweest dat ik ook op vrouwen val. Maar wat vinden vrouwen eigenlijk van mannelijke bi’s? Ik vroeg vier mannen die bi zijn wat hun vrouwelijke (ex-)geliefden, vlammen en scharrels daarvan vinden.

Dook (28)

In mijn ervaring reageren mannen een stuk makkelijker, wanneer ik vertel dat ik bi ben. Met vrouwen heb ik soms het gevoel dat ik vervolgens in een soort Oprah Winfrey-interview terechtkom. Op zo’n moment vraag ik me af: heb je interesse in mij, of wil je gewoon alles te weten te komen over een biseksuele man?

Op mijn vijftiende kreeg ik mijn eerste vriendje. Toen het uitging, kreeg ik een relatie met een vrouw. Dat was het moment waarop ik als biseksueel pas echt uit de kast kwam. Ik besefte dat mensen het niet begrepen. Familieleden vroegen of ik weer hetero was en op elke familieverjaardag moest ik opnieuw ruimschoots uitleggen wat bi-zijn inhield.

Ik denk dat een vrouw sterk in haar schoenen moet staan als ze een relatie heeft met een biseksuele man. Mijn ex-vriendin had er zelf geen moeite mee, maar moest zich constant verdedigen tegenover haar vrienden. Ze vroegen waarom ze een relatie had met iemand die ook met jongens naar bed wilde. Mensen zeiden tegen haar: “Meestal ben je bang dat je vriend naar andere vrouwen kijkt. Jij loopt dubbel gevaar, want hij kan met iedereen zoenen.”

Een keer stond ik met een meisje te flirten in de kroeg. Ze vroeg of ik weleens met een jongen had gezoend. Toen ik zei dat dat zo was, vroeg ze: “Oh, met truth or dare ofzo?” Ik antwoordde dat het ging om relaties en seks. Ze keek me geschrokken aan en het gesprek was meteen afgelopen. Ze zei dat ze naar de wc moest en liep weg. Zo’n reactie steekt wel. Het is iets wat bij mij hoort, en als iemand daar zo op reageert, denk ik: is er iets mis met me?

Ik zou willen dat vrouwen niet schrikken van een biseksuele man. Als een jongen bi is, betekent het niet meteen dat hij je mannelijke collega of broer inpakt, of allemaal enge ziektes heeft – opmerkingen die ik allemaal weleens heb gehoord. Ga eerst kijken of je elkaar leuk vindt, in plaats van meteen te checken wat iemands seksualiteit is.

Justin (28)

Als ik op Tinder zit, swipe ik zowel mannen als vrouwen. 99 procent van de matches is man, 1 procent is vrouw. Anderhalf jaar geleden was ik met vrienden een avondje uit. We hadden het over Tinder. De vrouwen waar ik mee was, besloten mijn tinderprofiel te beoordelen. Op een foto draag ik een speedo. Die foto moest ik verwijderen, zeiden ze. Een vrouw zou namelijk een stoere man willen, en een stoere man draagt geen speedo.

Een keer zei ik tegen een meisje dat ik ook op mannen viel. Ze zei lachend dat zij ‘ook ooit bi was.’ Ik heb meerdere keren meegemaakt dat een vrouw zei dat ik nog wel uit de kast zou komen als homo. Dat soort opmerkingen doen pijn. Het laat zien dat biseksualiteit niet serieus wordt genomen.

Vier jaar geleden was ik met een meisje aan het daten. Op de derde date vertelde ze over een mannelijke collega met wie ik een keer seks had gehad. Toen ik dat zei, schrok ze enorm. Ze vroeg waarom ik dat niet eerder had verteld. Maar zij had het ook niet over haar vorige bedpartners. Waarom zou ik dat wel moeten doen? Die avond hadden we seks en daarna zei ze: “Je vindt mijn lichaam niet mooi hè, omdat ik heb geen piemel heb.” Na die avond heb ik nooit meer iets van haar gehoord.

Natuurlijk werd ik daar onzeker van. Ik raakte mijn zelfvertrouwen kwijt en ging twijfelen over mijn date-techniek. Ik ging mezelf afvragen of ik wel met mannen én vrouwen kon daten. Na een half jaar besefte ik dat het haar probleem was, niet het mijne. Sinds ik me dat realiseer, heb ik mezelf helemaal geaccepteerd.

Mijn huidige vriend zegt dat zich niet kan voorstellen dat ik met vrouwen seks heb gehad. Hij grapt weleens dat hij dat niet gelooft tot hij het met zijn eigen ogen ziet. Het is totaal geen issue in onze relatie, maar dat mijn eigen vriend mijn seksualiteit niet helemaal erkent, doet natuurlijk wel pijn.

Casper (21)

Een tijdje terug had ik een superleuke avond met een meisje, en we hadden die nacht ook seks. De volgende dag zei ze dat ze het moeilijk vond om iets met mij aan te gaan omdat ik biseksueel ben. Het idee dat ik ook met mannen naar bed wilde, trok ze niet. Een goede vriend van mij zei een keer tegen me: “Misschien ben je toch gay, maar weet je het zelf nog niet.” Maar ik weet het wél: ik ben bi. Het doet pijn dat ik soms vier keer moet uitleggen dat mijn seksualiteit echt bestaat.

Als ik begin met daten, vind ik het moeilijk om het te vertellen. Op Tinder weet ik nooit hoe ik erover moet beginnen. Daarom date ik meestal met biseksuele vrouwen of vrouwen die al via vrienden weten dat ik bi ben.

Mijn moeder zei laatst: “Mijn vriendinnen hadden tijdens hun studententijd ook zo’n bi-periode, maar ik ben het nooit aangegaan.” Alsof je een biertje uitzoekt. Als ik de rest van mijn leven een relatie met een vrouw heb, ben ik nog steeds biseksueel.

Victor (30)

Alle vrouwen met wie ik heb gedatet vonden het prima dat ik biseksueel ben. Ik denk dat het komt omdat ik met vrouwen date die zelf ook biseksueel zijn, of vrouwen die boven de 25 zijn. Jongere vrouwen denken vaak dat ik nog ga switchen van seksualiteit.

Wel hoor ik regelmatig dat vrouwen verbaasd zijn dat ik ook op mannen val, omdat ik mannelijk overkom. Ik hou van voetbal en gamen, en blijkbaar verwachten vrouwen dan niet dat ik ook op mannen val.

Ik ben comedian en heb een programma gemaakt dat onder andere over mijn biseksualiteit gaat. Ik heb er zelf best lang mee geworsteld. In de puberteit had ik wel gevoelens voor mannen, maar ik dacht dat ik moest kiezen. Ik kende ook geen andere bi’s. Juist omdat ik het eerst niet kon accepteren, is het fijn om er nu grappen over te kunnen maken.

Zowel mannen als vrouwen worden in hun biseksualiteit niet serieus genomen. Mannen zijn meteen gay, en vrouwen doen het voor de aandacht. Dat zijn vooroordelen die ik te horen krijg, niet alleen van vrouwen, maar ook van mannen. Ik krijg vaker de vraag van mensen of ik ooit helemaal gelukkig kan zijn met een man of vrouw. Vrienden grappen dat ik op een feestje met iedereen wil, en dat is niet zo. Of nou ja, dat hangt van het feestje af.