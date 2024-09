Bekijk hier de nieuwe video van Bibi Bourelly voor ‘Sally’

Mocht je haar nog niet kennen: Bibi Bourelly is de 21-jarige uit Berlijn afkomstige, maar in Los Angeles wonende singer-songwriter. Vorig jaar bracht ze een bommetje tot ontploffing toen bekend werd dat zij Rihanna’s Bitch Better Have My Money heeft geschreven. Na het schrijven van die monsterlijke hit, is ze zich volop op haar eigen sound en nummers gaan richten. Haar muziek is een hint naar hoe de toekomst van R&B eruit ziet.

Er is nu een nieuwe video voor Sally, een funky liedje met een gekke twist. Je ziet vrienden van Bibi voorbij komen – waaronder Little Simz, actrice Jackie Cruz en muzikant Earl St Clair – waarmee ze door de straten van New York loopt, en een hele hoop dansende mensen. Bekijk de video hieronder.