Bier en broederschap op de Speedway in Emmen

Afgelopen weekend werd in Emmen het Speedway-seizoen 2018 geopend met een Bangers-race. In die raceklassen is vrijwel alles toegestaan – behalve tegen de richting in rijden en andere auto’s aan de bestuurderskant rammen. Het is een harde sport, waarbij het volgens de verhalen weleens tot knokpartijen komt.

Fotograaf Maarten Delobel ging langs in Emmen en zag daar vooral de gezellige kant van de races. Zaterdag was een dag vol broederschap, waarop de liefde voor auto’s centraal stond. Tussen de races door werd er flink gedronken en gelachen. En die vechtpartijen? Zoals één van de aanwezigen zei: “Ach, soms krijgt er weleens iemand een klap, maar dan drink je een pilsje met elkaar en is het weer goed.”