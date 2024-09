Heeft D.R.A.M.’s ‘Broccoli’ kinderen geïnspireerd om hun groente op te eten?

Mensen op het internet zijn klootzakken. Behalve jij natuurlijk. Jij bent een snoepje. Maar voor de rest van het schorem hebben we ‘The People Vs.’ in het leven geroepen, om muzikanten de kans te geven om op de vuige reacties onder hun video’s te reageren. Onze nieuwste gast is D.R.A.M.

D.R.A.M. is je boy. Hij is de gast die met zijn track Cha Cha Drakes Hotline Bling maakte nog voordat het uit was. Ook maakte D.R.A.M. met Lil Yachty het geniale Broccoli en nog een hele rits aan andere liedjes die een belangrijke rol hebben gespeeld in je leven. Hieronder kun je zien hoe hij zich hardop afvraagt of de voluptueuze vrouwen in zijn clips en zijn gezang over groente kinderen hebben geïnspireerd om hun borden leeg te eten.