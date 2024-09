Als McDonald’s geen hamburgers maar bommen zou maken

Wat als Adidas wapens verkocht in plaats van schoenen? Of wanneer McDonald’s ging handelen in raketten in plaats van hamburgerbroodjes? Vragen van dit kaliber worden gesteld in Corporate Warfare, een serie digitale illustraties gemaakt door de designstudio Foreal. De studio stelt de impact of kracht van grote merken gelijk aan die van een torpedo of atoombom.

De jonge Duitse studio deinst er niet voor terug om schokkende animatiekunst te maken. De macht van grote internationale bedrijven over onze levens op zo’n militaristische manier visualiseren, is tamelijk subversief. Toch denkt de studio dat veel mensen deze beelden zullen begrijpen. Dirk Schuster, medeoprichter van Foreal, vertelt aan The Creators Project: “Grote bedrijven kunnen meer macht hebben dan regeringen, en daarom hebben we hen in deze militaire context geplaatst.”

McDonald’s

De studio heeft de kleurstellingen van bedrijven zoals McDonald’s en Adidas toegepast op duur legermaterieel. De bedrijven zijn verworden tot bommen in een glanzende steriele omgeving, alsof we wapens aan het uitkiezen zijn op een wapenbeurs. “We wilden een militaire en technische esthetiek vermengen met de kleurrijke en licht brutale wereld van het design van de multinationals, en zo hebben we iets gemaakt dat zowel afschrikwekkend als aantrekkelijk is,” vertelt Schuster.

DHL

Het team startte met het maken van ruwe schetsen van elke raket om een idee te krijgen van de vorm. Deze schetsen werden uitgewerkt in Cinema 4D, volgens Schuster de belangrijkste 3D-software van de studio. Daarna werd elke illustratie in Octane geplaatst en als laatste nog eens door Photoshop gehaald voor de laatste aanpassingen.

Google

Bekijk meer werk van Foreal op hun website.