Groot nieuws: MUNCHIES brengt haar allereerste kookboek uit

Toen we experimenteerden met de eerste aflevering leek het simpel genoeg: Een paar VICE-cameramannen zouden David Chang een avond lang volgen in New York op een strooptocht langs zijn favoriete restaurants. Dave en zijn entourage speelden knapperige, pittige en zoete Koreaanse gefrituurde kip naar binnen en dronken bier uit fusten zo groot dat een kleuter erin zou passen, voordat ze flink bezopen van Mad For Chicken terug naar Ssam Bar strompelden.

Daar maakte Dave leplazarus zijn legendarische gestoomde broodjes met varkensvlees, terwijl chef José Andrés vanaf de zijlijn met hem de spot stond te drijven. Terwijl hij de broodjes rijkelijk met hoisin insmeerde, vertelde hij ons op uiterst poëtische manier over zijn filosofie omtrent nachtelijke vreetbuien: “Wat eet jij het liefst voordat je gaat slapen als je belachelijk dronken bent? Wat zou je zeggen, ossenstaart, fucking beenmerg? Bullshit. Je wil zo’n smerig fucking pizzapunt in je mond duwen, en terecht!” Dave, we konden niet harder ja knikken dan toen.

Danny Bowiens Mapo Tofu Crab. Foto door Brayden Olson.

Die eerste aflevering was het begin van een videoserie die we toen ‘MUNCHIES’ noemden. Inmiddels hebben we meer dan 130 afleveringen gefilmd en leeft de serie verder onder de naam Chef’s Night Out.

Het is precies deze show die ons ertoe heeft geïnspireerd te starten met onze website, MUNCHIES. We reisden de wereld rond en aten, dronken en hingen met een heleboel fantastische chefs – van Moskou tot Tokio, Kopenhagen, Mexico City en ons bloedeigen Amsterdam – alsof het einde van de wereld in zicht was.

Christina Tosi’s dip uit zeven lagen. Foto door Brayden Olson.

Chef’s Night Out is voor ons het begin van alles geweest. Daarom zijn we superenthousiast dat we jullie kunnen laten weten dat ons allereerste kookboek eraan komt: MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs, met daarin alle fantastische gerechten die jullie favoriete chefs in het holst van de nacht voor ons gemaakt hebben. Dit kookboek, geschreven door kookboekauteur J.J. Goode, ikzelf en de editors van MUNCHIES, gidst je door de beste momenten van de show heen – van die ene nacht dat Benny Blisto rode wijn dronk uit een stuk beenmerg, tot die keer dat Enrique Olvera met veel alcohol in zijn bloed en een wel heel scherp mes quesadillas maakte, iets wat niemand thuis zelf moet proberen

Illustratie van Kyle Baileys gigantische hot pocket. Illustratie door Justin Hager.

Het is ook een verzameling recepten bedoeld om je meest waanzinnige eet- en drinkavonden mee te vullen. We hebben elk hoofdstuk in het kookboek onderverdeeld in verschillende secties, zodat je er zelf heel gericht voor kan zorgen dat je de smakelijkste avond van je leven beleeft: ‘Drankjes’ om je avond mee te starten; ‘Dingen met tortillas,’ want de liefde van de mens voor nacho’s, taco’s, burrito’s en dips uit zeven lagen kan niet getemd worden; ‘Hardcore’ voor dat moment op de avond waarop je je niet meer kan herinneren hoeveel cocktails je al gedronken hebt en het enige wat je wil doen is aan al je vrienden vertellen hoeveel je van hen houdt (pizza’s, nacho’s, poutine, en meer); en natuurlijk ‘Morning After’ (alle gerechten die je in de vroege uurtjes het daglicht weer kunnen laten zien, en de pijn van je kater wat zachter maken).

Pizza! Foto door Brayden Olson.

Al deze recepten komen rechtstreeks uit de hoofden en van de handen van 65 van ’s werelds beste chefs, waaronder Anthony Bourdain, Dominique Crenn, David Chang, Danny Bowien, Wylie Dufresne, Iñaki Aizpitarte, Enrique Olvera, en zo kan ik verder gaan totdat dit artikel 2000 woorden bevat.

Coverfoto door Brayden Olson.

Het boek komt in het voorjaar van 2017 in de schappen, maar via onderstaande linkjes kan je het boek alvast bestellen.

Bestel MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs bij een van deze fantastische verkooppunten.

