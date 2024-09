Big2 laat in de clip voor ‘Bende’ zien dat hij nog steeds getrouwd is met de Amsterdamse nacht

Big2’s EP Bende was dit najaar een leuke verrassing. Van dit project ­– met producers Stray Bullets – is al een gruwelijke video geschoten voor In Mijn Zone (met brandende auto’s en een stuntman in een konijnenpak) , maar nu heeft ook de titeltrack een videoclip gekregen, en die gaat hier bij ons in première.

In de clip rijdt Big2 ’s nachts in een auto door Amsterdam, en je ziet de onmisbare avondwinkel, meisjes, een wildplasser, verlichte pleinen en ruzie. Zoals hij zelf zegt is hij nog steeds getrouwd met de bende die het nachtleven met zich meebrengt, en dat is prachtig vastgelegd door clipmaker Niels Moolenaar. Bekijk het hier: