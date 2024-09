Bij de karakters uit Genderbende weet je niet of je ‘hij’ of ‘zij’ moet zeggen

In samenwerking met HALAL



‘Dennis, Lashawn, Selm, en Lisa & Anne’ is niet alleen een bonte verzameling namen, het is ook een gezelschap van mensen die zich niet makkelijk in een genderhokje laten vangen. Ze voelen zich niet uitsluitend man of vrouw, maar iets daar tussenin. De nieuwe Nederlandse documentaire Genderbende van HALAL, geregisseerd door Sophie Dros, laat zien hoe deze vijf mensen allemaal op hun eigen manier gender ervaren. We stellen ze kort aan je voor, en hieronder kan je alvast de trailer bekijken.

Selm



“Als ik naar de bakker ga, dan ga ik om een brood te bestellen en dan hoef ik daar niet per se een hele genderervaring mee te maken.” Maar dat is wel waar Selm vaak tegenaan loopt. Selm heeft weelderig lang, blond haar, maar ook een lage stem en die stem is vaak “een totale give-away”. Selm is in de eerste plaats gewoon een mens, “in een wereld waarin iedereen het liefste voor zichzelf duidelijk wil hebben wát iemand is, in plaats van wie diegene is.”

Dennis



Dennis weet niet of-ie een gender heeft. Hij wil gewoon doen wat meisjes ook doen, maar daarvoor is het niet essentieel om daadwerkelijk vrouw te zijn. In zijn jeugd heeft juist dat ervoor gezorgd dat hij dingen heeft gemist, zoals dat je als man niet op (ballet)spitzen mag dansen. “Ik heb echt pas sinds een halfjaar het gevoel van: nu heb ik er echt wel vrede mee.”

Lashawn





Mensen in de nagelstudio, de wc of de wasserette weten vaak niet wat ze met Lashawn aanmoeten. Lashawn draagt make-up, heeft groot blauw haar en is genderqueer. “Is dat nieuw?” aldus de nagelstyliste in de documentaire, terwijl Lashawn als Barbie in een plastic doos gekeurd wordt. Hij vinkt wel altijd het hokje ‘man’ aan, maar “als ik een vrouw was geweest, had ik het ook niet erg gevonden”. Voor hem is het niet vanzelfsprekend dat mensen – vooral mannen – hem accepteren of vriendelijk tegen hem zijn.

Lisa & Anne





Lisa en Anne zijn de tweelingzussen die we al eerder spraken bij Broadly. Niet alleen lijken ze vreselijk veel op elkaar, ook hebben ze dezelfde maniertjes en houding. “Anne en ik kunnen er op zich wel stoer uitzien, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo stoer,” zegt Lisa. “Ik voel me zowel mannelijk als vrouwelijk en zowel niks als alles.” Daar is Anne het helemaal mee eens.

Bekijk hieronder alvast de trailer. Op dinsdag 30 mei om 21.50 uur wordt Genderbende van HALAL uitgezonden op NPO3 bij BNNVARA.