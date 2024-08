Bij de Minerva Academie voor Popcultuur kun je zowel tatoeëerder, rapper als dj worden

Niemand kan je leren hoe je gegarandeerd een succesvolle artiest wordt. Dat moet je zelf ontdekken. Ook op Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Maar deze opleiding is wel zo ingericht dat je alle ruimte hebt om in eigen projecten stappen te zetten naar dat succes. In een historisch pand aan de rand van het centrum krioelt het met creatieven. Muzikanten, vormgevers, producenten, organisators; ze leren van en met elkaar.

De Academie mag zich gerust succesvol noemen. De lijst artiesten die ze hebben voortgebracht lijkt namelijk meer op de line-up van een festival dan op een verzameling alumni. Denk aan Rollàn, Thomas Azier, The Homesick, Willie Darktrousers, Kraantje Pappie en Kim Janssen. Maar niet iedere student wordt een muzikant. Wat veel oud-studenten wel worden, is een succesvolle professional: een tatoeëerder, een 3FM-dj en kunstenaar zaten allemaal bij elkaar op school. We vroegen een aantal van hen hoe het komt dat de Academie zoveel succesverhalen voortbrengt en natuurlijk ook of de schoolfeestjes een beetje te pruimen waren.

Rob Peters (producer en componist voor Typhoon en Bløf)



“De Academie voor Popcultuur is een opleiding waar je groeit in je passie als muzikant, maar het is ook de plek waar je leert hoe je daar centjes mee moet verdienen. Dat vond ik prettiger dan bijvoorbeeld het conservatorium, waar je vooral bezig bent met het eerste. Je werkte bij Minerva vooral projectmatig en dat doe ik tot op de dag van vandaag nog steeds. Sterker nog: vanaf mijn afstuderen kon ik leven van muziek. Dat komt omdat je stappen in het werkveld maakt om je studiepunten te halen. Een creatieve studie heeft natuurlijk altijd wat onzekerheden, maar als je dan toch iets met bijvoorbeeld muziek wil doen, kies dan hiervoor. Je bent constant verbonden met de praktijk en dat is heel waardevol, omdat je nooit weet waar je terechtkomt. Zo werd ik bijvoorbeeld aangenomen met herrie als drum-’n-bass, terwijl ik nu coproduceer voor Bløf en Maaike Ouboter.”

Nienke Bodewes (Into The Great Wide Open)



“Ik kwam van het vwo en bijna iedereen ging door naar de universiteit. Daar had ik helemaal geen zin in. Bij de Academie voor Popcultuur zag ik toen dat iedereen lekker bezig was. Er werd gezongen, gefotografeerd of theater gemaakt en dat paste veel beter bij mij. Ik kwam in de derde lichting terecht, dus de opleiding was nog vrij nieuw. Ik weet nog dat ik een van de eerste studenten was die niet op muziek afstudeerde. Ik wilde namelijk een festival organiseren, omdat ik destijds al stage liep bij Into The Great Wide Open. Daar was nog geen mogelijkheid voor, dus studeerde ik af als componist, omdat ik een festival had ‘gecomponeerd’. We hadden ook ooit een uitwisseling met Italiaanse conservatoriumstudenten, alleen hadden de meesten geen slaapplek. Toen sliepen we gewoon met z’n allen op school, dat is toch mooi? Door die aanpak voelde ik me heel erg thuis op de Academie.”

Sophie Hijlkema (radio-dj bij 3FM)



“Er is op de Academie ruimte om verschillende richtingen te verkennen, dus daar heb ik goed gebruik van gemaakt. Zo leerde ik dat zingen toch niet helemaal bij me past en kon ik voice-acting proberen. Je stelt normen op en maakt samen met je docent een doelgericht plan. Door veel persoonlijk contact en feedback zorg je dan samen dat je bij je doel komt. Vaak kreeg je daarnaast feedback van je medestudenten op bijvoorbeeld het liedje dat je had geschreven, dus daar moest je ook mee leren omgaan. Dat hoort wat mij betreft bij het volwassen worden en is veel realistischer dan allerlei examens maken die je nooit meer terugziet. Er zitten daar veel vrije geesten op school, en daarmee bedoel ik niet per se de types die drie jointjes per dag roken. De schoolfeesten organiseerde je dan ook gewoon zelf. Denk aan het open podium van groep 8, maar dan op de Academie voor Popcultuur.”

Shawn Buckles (kunstenaar)



“Ik koos de opleiding omdat ik gewoon in mijn bandje wilde spelen, maar gaandeweg begon ik breder te denken. Zo kwam ik op het idee om mijn persoonlijke data te verkopen. Toen bleek dat ik daarmee iets bijzonders in handen had, heeft de Academie me enorm geholpen om er een succes van te maken. Ze hielpen me met een goede mediastrategie, waardoor mijn project nu wordt gebruikt als case study door allerlei internationale universiteiten. Ik kreeg toevallig laatst nog een mailtje van een professor uit New York!”



Alex van der Zouwen (Kraantje Pappie)



“Toen ik binnenkwam bij de Academie had ik net Boulimia uitgebracht en deed ik al wat shows. Het eerste halfjaar was ik toen nog wel op school, maar daarna heel weinig. De Academie heeft voor me gevochten en me de ruimte gegeven om zowel mijn carrière te ontwikkelen als mijn diploma te halen. Het ademt daar echt kunst en muziek. Na zessen is er soms bier in de kantine en lijkt het meer op een grote repetitieruimte dan op een school. Dat is vet, want zo zou je het zelf ook doen, snap je? En als er een avond niets te doen was, kwam iedereen naar school. Dan stond je gewoon voor een volle zaal op te treden. Zo werd het heel eigen, bijna cultisch. Je kunt er echt jezelf zijn en je veilig voelen, ik denk dat dat voor jonge, creatieve mensen heel belangrijk is.”

