Bij de SNES Classic zit ook de nog nooit gereleasde Star Fox 2

Als het niet is gelukt om een NES Classic te kopen vorig jaar – en die kans is groot, want er waren er echt veel te weinig – dan heb je dit jaar opnieuw een kans. Deze keer komt er een Super NES mini-console op de markt, met 21 spelletjes voor ongeveer 70 euro.

Secret of Mana, een van mijn favoriete games ever, wordt meegeleverd, net als Starfox …<3 … en als grootste bonus: het in de jaren negentig gecancellede Star Fox 2.

Net als de NES Classic is ook de Super NES Classic een heel klein pietepeuterig schattig apparaatje, dat evengoed compleet is met een HDMI-aansluiting, zodat je op 4k home cinemascherm kunt spelen.

Hier is een complete lijst met games:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Als je het leuk vindt: bestel dit ding zodra het beschikbaar is. Anders is het weg voor je er erg in hebt. En we weten van de NES Classic dat Nintendo niet van plan is extra exemplaren te maken, hoe hoog de vraag ook is.