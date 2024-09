Bij deze acts gaan we dansen op REC. Festival

De eerste editie van REC. Festival vindt dit weekend plaats in Rotterdam, en ze gaven zelf aan in het gapende gat tussen Dekmantel en Appelsap te willen springen. Het affiche is alvast veelbelovend, met een paar uitstekende headliners zoals Rhye, Cody Chesnutt, Skepta, Santigold en Lianne La Havas, maar vooral een spannend nachtprogramma waar je in zes zalen tot vijf uur ’s ochtends kunt dansen. Weet je niet waar te beginnen? Wij gaan in elk geval dansen bij deze acts:

VRIJDAG:

Ata Kak

Het verhaal achter Ata Kak is een modern muzieksprookje: Een Amerikaanse etnomusicoloog brengt een vergeten bandje uit van een volstrekt onbekende Ghanese zanger, en dat wordt buiten zijn weten om een ontzettende culthit. Uiteindelijk weet Awesome Tapes From Africa alsnog contact te leggen met Ata Kak, die sinds dit jaar de hele wereld rondreist met zijn dadaïstische, vrolijke en ontzettend eigenwijze liedjes. Natuurlijk haalt hij twintig jaar later niet alle hoge noten meer, maar gegarandeerd een hartverwarmende en superleuke show.

Objekt

Een van de meest verbazingwekkende dj-sets op Dekmantel afgelopen jaar werd gegeven door de Berlijnse dj Objekt. In de kern draait hij donkere techno, maar dan met veel humor en verrassende wendingen: dan weer een bizarre saxofoonplaat, dan weer een mierzoet vocaal sampletje en dan weer een acidplaat of brute, trage dub.

Henrik Schwarz

De show van Henrik Schwarz met het Metropole Orkest op Amsterdam Dance Event scheen een beetje tegen te vallen, maar op REC. mag de held weer doen waar hij zo goed in is: grootse doch tegendraadse deephouse draaien waar je je helemaal in kunt verliezen, met af en toe een hele bizarre afrobeat-edit.

Sassy J

Op Lentekabinet dit voorjaar was de Zwitserse Sassy J een van de grote ontdekkingen: het ene moment draait ze obscure samba en maffe house, vervolgens gaat het van Spacer Woman naar Sheila E. Supersoepel, speels en spannend, maar telkens voelt ze haar publiek perfect aan.

ZATERDAG:

Fatima Al Qadiri

Hoe politiek geladen de muziek van Fatima Al Qadiri ook is, en hoe donker haar platen op Warp en Hyperdub ook zijn: haar set op Lowlands was zowaar ‘keileuk’ te noemen. Ze ging van weirde dancehall en breakbeats naar meer experimentele trapplaten. Meer van dat!

GE-OLOGY

Wie er een jaar geleden op Amsterdam Dance Event bij was, praat er nog steeds over na: weet je nog, die zondagnacht in Radion? Ja, de set van Moodymann was toen leuk, maar het was GE-OLOGY die in de bovenkamer de show stal met een virtuoze set. Hij neemt een hele koffer vol jaloersmakende discosingletjes mee, maar ook jazzy house met hele lange spacey Rhodes-solo’s. Ook op REC. krijgt hij de laatste uren in de nacht, en dat belooft een zweterige bedoening te worden.

Woody

Woody! Woody! Woody! In de tweede zaal van BAR staat tegelijk met GE-OLOGY de held uit Delft. Hij kan in elk geval niet van hokjesdenken worden beticht: de ene keer draait hij Bulgaarse eurohouse of een tranceklassieker, dan weer Afrikaanse voodoo, dan weer Japanse ambient of balearic.

Parrish Smith

Is het bovenstaande je allemaal te gezellig? Neem dan een kijkje bij Parrish Smith. Op Amsterdam Dance Event deed hij een angstaanjagende liveset, waarbij hij zijn stem duivels vervormde en spoken word over experimentele donkere techno heen ratelde. Vergeleken met hem is Black Devil Disco Club een kinderkoor, zeg maar. Zijn dj-sets zijn al even koppig, vaak wars van vierkwartsmaten en vol met dissonante klanken.