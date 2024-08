Bij deze kappers kruipt iedereen naakt op de stoel

Baard, haar, snor en geen spoor van kleding aan de horizon. Dat is het nieuwe Braziliaanse concept dat sommige kapsalons hun klanten aanbieden. Volgens professionals in de branche is het geen gewone mode, maar een echte trend.

Voor zover ik weet, zijn er momenteel vier salons van dit type in het land, verspreid over de zuid- en noordoostelijke regio’s, elk met hun eigen kenmerkende stijl. Barbearia Naturista, gevestigd in Fortaleza – een van de warmste regio’s van het land – is volgens de oprichter Ródney Araújo (29) het eerste salon dat in 2021 in deze trend investeerde. “Mijn merk is het enige dat officieel en wettelijk als zodanig is geregistreerd; veel mensen proberen onze naam te kopiëren om meer klanten te krijgen, maar ze maken geen deel uit van ons team”, legt hij uit. Met acht medewerkers en genoeg ruimte voor elke soort dienst, biedt het schoonheidscentrum voor mannen, naast scheren en stylen, een scala schoonheidsbehandelingen aan.

Ródney heeft de weg vrijgemaakt voor naturisme om zich uit te breiden buiten de stranden en campings, zodat deze levensfilosofie andere gebieden kan bereiken, met name steden. Door de grote vraag werden de openingstijden zelfs uitgebreid tot 2 uur ‘s nachts. “Ik wilde mannen motiveren om voor hun lichaam en ziel te zorgen, door een vorm van innerlijke schoonheid te tonen die weinigen zien,” zegt hij.

Renato Erjo (leeftijd niet gecommuniceerd), dj en klant bij Barbearia Naturista.

VICE: Waarom heb je voor dit salon gekozen? Renato: Naturisme maakt al even lang deel uit van mijn leven als muziek. Dus als er plaatsen zijn zoals Barbearia Naturista, ga ik het liefst daar naartoe.

Waar praten jij en jouw kapper over als jij je haar laat knippen? We praten over van alles, altijd in een vriendelijke en respectvolle sfeer. Over het algemeen vergeten we vrij snel dat we allebei naakt zijn.

**Heb je al geprobeerd om met familie of vrienden te gaan?

**Ik heb al een paar vrienden meegenomen, ja. Ik nodig vaak mensen uit die hier al enige interesse in hebben getoond. En vooral degenen die zich niet schamen.

Ben je al lang naturist? Sinds 2006. Ik heb de eerste naturistengroep in Ceará (een streek in het noordwesten, nvdr.) opgericht. Maar vandaag heb ik me daarvan losgekoppeld en ben ik geen lid meer.

Renato laat zijn haar knippen.

In São Paulo, het economische centrum van het land, maakte Rafael Hacomar (37) zijn naam als thuiskapper. Hij zorgt voor naturistische mannen die het naakt verzorgen van hun lichaam zien als een moment van vrijheid. Het is niet ongewoon dat hij stuit op onverwachte omstandigheden, waarbij klanten vaak (ten onrechte) denken dat seks deel is van de dienst. Op sociale media (waar hij zijn diensten promoot) legt Rafael uit dat ‘vloeistoffen uitwisselen’ geen deel uitmaakt van zijn werk. “Ik maak duidelijk dat er geen seks zal zijn en als de klant ooit aandringt, stel ik voor dat ze in plaats daarvan een escort zoeken.”

Wanneer we hem naar de redenen voor zijn succes vragen, herinnert Hacomar zich een tijd waarin er kapsalons verschenen met sociale ruimtes, met alcoholische dranken, pooltafels en televisies waarop voetbalwedstrijden werden getoond. Het was echter vaak een zeer seksistische omgeving. “Het was bijna de norm geworden voor een salon om zo’n ruimtes te hebben,” zegt hij. “Maar het sprak niet alle mannen aan. Vooral mensen uit de LHBTQIA+-gemeenschap ergerden zich aan de giftigheid van deze nieuwe plekken waar ze vaak middenin gesprekken terechtkwamen vol vooroordelen en uitspraken die zich op het randje van onacceptabel begaven.” Rafael legt uit dat 98% van zijn klanten homoseksuele mannen zijn. Met een gemiddelde van 12 bezoekers per week verwacht hij dat het aantal zich binnenkort zal verdrievoudigen, zozeer zelfs dat hij zijn vorige baan in de logistiek heeft stopgezet. Een van zijn plannen is om dit soort kapsalons uit te breiden naar Portugal.

Pietro Cassab (33) Rafael’s leraar en klant

VICE: Wat vind je er zo leuk aan om je haar naakt te laten knippen? Pietro: Mijn haar laten scheren en knippen zonder kleren aan, met een naakte kapper, geeft mij een gevoel van vrijheid. De sfeer in kapsalons is altijd erg mannelijk geweest, te mannelijk zelfs. Dit soort ervaring breekt met dat model. Het heeft iets intiems, ook al is het niet seksueel.

Waar praten jij en jouw kapper over als jullie naakt zijn? We praten over alles: relaties, werk, feestjes… We zijn vrienden en dit is een heel speciaal moment voor mij. Ik verlies elke vorm van verlegenheid, ik voel me erg op mijn gemak. Hij is de beste kapper en ik ben altijd blij met het resultaat.

**Is naturisme iets wat je in verschillende omgevingen doet of alleen met je kapper?

**Over het algemeen is het niet echt mijn ding. Ik ben naar een paar naaktstranden in Brazilië geweest, maar dat is lang geleden.

Rafael Hacomar. Foto : Allis Bezerra.

Ook in São Paulo, opende Paulo Motta (26) vijf maanden geleden een naturistisch kapsalon voor uitsluitend homoseksuele klanten. Hij bracht naaktliefhebbers en LHBTQIA+-klanten samen. “Het is makkelijker om klanten uit dit milieu aan te trekken,” zegt hij. “Ik denk dat er meer vraag is”. Hij ontvangt gemiddeld 20 klanten per week, waaronder buitenlandse toeristen.

Fábio Kawallys (40), beeldend kunstenaar, stylist en klant van Motta.

VICE: Waarom werk je het liefst met een LHBTQIA+ naturistische kapper en schoonheidsspecialist?

Fábio: Voor de nieuwsgierigheid om naakt te zijn en simpele dingen te doen. Ik zou zeggen dat naaktheid een volledig lichamelijke ervaring is.

Ben je in het normale leven naturist? Ik ben naar een paar naaktstranden en -feestjes geweest.

Hoe verlopen de gesprekken in een naturistisch kapsalon? De onderwerpen gaan meer over esthetiek, het nachtleven, OnlyFans en de veranderende situatie voor ontwerpers in dit gebied. Het internet biedt een scala aan stijlen, en zelfs naakt moet je elegant zijn.

Knip je ook je schaamhaar? Ik laat mijn schaamhaar knippen en trimmen, ja.

In het centrum van Rio de Janeiro heeft kapper en masseur Danyel Nacymento (52), al meer dan 15 jaar naturist, zich net gevestigd als naaktkapper. Als eigenaar van een naturistisch wellnesscentrum besefte hij al snel dat, ondanks de interesse in de levensstijl, massages en lessen veel winstgevender blijken. Voor hem is naaktheid iets natuurlijks. Thuis is hij altijd naakt. De carioca (inwoner van Rio, nvdr.) werkt alleen in een ruimte van ongeveer 30 m² en biedt ongeveer 25 diensten aan per week, inclusief lessen. Hoewel de zwarte laarzen die hij draagt voor sommigen een fetisj kantje hebben, wijst Nacymento erop dat hij gewoon zijn kledingstijl heeft.

Carlos Eduardo Santos (43), reisagent en klant van Danyel

VICE: Waarom ga je liever naar een naturistische plek voor je behandelingen? Carlos: Ik voel me daar meer op mijn gemak.

**Waar praten jullie meestal over tijdens de massages?

**Over van alles en nog wat, net als ergens anders. De onderwerpen zijn super gevarieerd, er zijn geen regels over wat er gezegd of gedaan moet worden, en ook al is iedereen naakt, zijn de gesprekken niet per se seksueel getint.

Hoe vaak ben je casually naakt? Alleen thuis of in het wellnesscentrum. Ik ben nog niet naar het naaktstrand hier in Rio gegaan. Dat is veel te ver van waar ik woon.

Laat je ook je intieme delen epileren? Ja, dat heb ik gedaan, wel maar één keer. Over het algemeen doe ik het zelf thuis met een scheermesje; ik heb hete wax nog nooit gebruikt om de simpele reden dat ik niet veel schaamhaar heb.

In een land waar de zon bijna het hele jaar door schijnt, kan naaktheid niet alleen worden gezien als een schending van de morele normen, maar ook als comfort en acceptatie van het eigen lichaam. Zittend of rondtrekkend, LHBTQIA+ of open voor het grote publiek, naturisme in de Braziliaanse schoonheidsmarkt laat zien dat er ruimte is voor iedereen. Met een geschatte bevolking van 211 miljoen lijkt het misschien dat er weinig ruimtes bestaan waar kledij verbannen is, maar wanneer we de vergelijking maken met vroeger, toen het concept nog niet bestond, zien we zeker dat dit soort initiatieven een kleine stap voorwaarts betekenen. Bovendien laten de drukke agenda’s van deze professionals zien dat de sector bloeit. Traditionele kappers moeten misschien beginnen opletten voor dit soort nieuwe initiatieven.

