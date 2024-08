Bij deze vleesautomaat kun je op ieder moment een sappige steak bemachtigen

Stel je voor dat je met je neus tegen het glas van een verkoopautomaat gedrukt staat en nadenkt over wat je wil hebben. Ga jij voor de Doritos in die blauwe zak? Die muffe mueslireep? Of een ribeye aan het bot van €19,-?

Joshua Applestone, de oprichter van Applestone Meat Co., droomt van een toekomst waarin vers vlees beschikbaar is met slechts een druk op de knop — en voor hem is die toekomst werkelijkheid aan het worden. Hij heeft vier vleesautomaten bij het hoofdkantoor van Applestone Meat Co. in Stone Ridge, New York, waarvan ieder een ander soort vlees bevat: er is er een voor rundvlees, voor lam, voor varkensvlees en een voor gehakt en worst.

Videos by VICE

https://www.instagram.com/p/BlwAR4aBaBO/?hl=en&taken-by=applestonemeat

“We leven niet meer in de jaren vijftig, waar iedereen van negen tot vijf werkt en elke avond op hetzelfde tijdstip eet,” vertelt Applestone ter verklaring, alsof deze glorieuze vleesverstrekkers een verklaring nodig hebben. “Het moderne leven is nou eenmaal chaotisch.”

Maar Applestone wil zijn magnifieke uitvinding niet beperken tot de inwoners van Ulster County, want wat hem betreft zou iedereen moeten kunnen genieten van dit druk-op-de-knopvlees. Hij vertelde Bloomberg dat hij tegen 2019 hoopt uit te kunnen breiden naar Manhattan. (Hoewel hij wel al bang is dat een automaat vol met dure steaks daar waarschijnlijk een bewaker nodig heeft – en ik denk dat hij gelijk heeft.)

Op dit moment zijn de automaten goed voor ongeveer 70 procent van de bedrijfsactiviteiten van Applestone en zijn zelfbedieningsklanten kopen momenteel wekelijks bijna 1400 kilo vlees. Elke automaat bevat ongeveer 150 items en de pakjes rundergehakt en biefstuk zijn respectievelijk 6 en 7 dagen te koop, maar het vlees verkoopt veel sneller dan dat.

Maar het bedrijf is niet de enige met 24/7 vleesdispensers. In februari 2016 installeerde slagerij L’Ami Txulette in Parijs de eerste volledige vleesautomaat van de stad — maar dit was al de vijfde in heel Frankrijk. De eerste opende bij een slagerij in Sainte-Catherine in 2014, waar de eigenaresse zei dat ze het idee had opgedaan bij de vleespioniers van over de grens. “Er zijn ongeveer 500 vleesautomaten [in Duitsland]”, vertelde ze aan The Telegraph.

“Mensen lachten ons uit en verklaarden ons voor gek, maar we wisten zeker dat het op een dag zou aanslaan.”

In november 2011 werd een van de eerste vleesautomaten in de Verenigde Staten geïntroduceerd, in een supermarkt in Alabama, maar deze bleek zijn tijd te ver vooruit te zijn. “Helaas bestaat de Smart Butcher niet meer,” vertelde Chase Evans, de mede-oprichter van het apparaat, aan MUNCHIES. “We hadden een gekoelde machine, net als dat bedrijf in New York, en we plaatsten de apparaten om het uit te proberen op drukke voetgangerslocaties – met de hoop op groot succes. Zeven jaar geleden was het wat vroeg voor zo’n futuristisch idee. De meerderheid van het grote publiek was sceptisch en te bang.”

Nu, een paar jaar latern, lijken andere bedrijven meer geluk gehad te hebben. Afgelopen lente werd aan de buitenkant van slagerij RJ’s Meats in Hudson, Wisconsin, een machine met bacon en braadworst onthuld en deze werkt nog steeds.

“Mensen lachten ons uit en verklaarden ons voor gek, maar we wisten zeker dat het op een dag zou aanslaan,” zei Evans — en het lijkt erop dat hij misschien gelijk heeft gehad.

Ik verwelkom deze nieuwe, volledig geautomatiseerde manier van vlees kopen van harte. Maar waar ik minder naar uitkijk is het idee met je arm vast te komen zitten in zo’n vleesautomaat, omdat de ribeye waar je voor hebt betaald halverwege is vast komen te zitten.