Bij het Ritz-familiecircus maken de kinderen de dienst uit

De neefjes Rocky, Chayan, Tennessee, Kellen en Dany zijn tussen de drie en veertien jaar oud. Ze zijn geboren in het circus en zijn vooralsnog niet van plan om hun nomadische bestaan op te geven.

Het gezelschap reist in de winter langs voorsteden van Parijs en in de zomer richting Zuid-Frankrijk. Grootvader Armand herinnert iedereen er vaak aan dat ze geen Cirque du Soleil zijn. Voor hem draait het circus om “clowns en dieren”. Voor een publiek dat gemiddeld uit een man of dertig bestaat, vertonen de Ritz-kinderen balanceer-acts, paardendressuur en clownshows.

Videos by VICE

Voordat ze de tent kunnen opzetten, moeten ze eerst op zoek naar een geschikte plek. Maar dat is niet altijd eenvoudig. De familie klaagt dat ze vaak meer tijd kwijt zijn aan een plek zoeken dan daadwerkelijk oefenen en optreden. De reden is dat gemeenten steeds terughoudender worden tegenover dit soort kleine circussen, vooral vanwege de druk die wordt uitgeoefend door dierenrechtenactivisten, die vaak komen protesteren bij hun shows.

De twee oudste kinderen – Rocky, 10 en Chayan, 14 – maken grapjes met elkaar nadat ze wat geld van iemand uit het publiek hebben gekregen.



De kinderen begrijpen niet waarom mensen tegen hun manier van leven zouden zijn. Ze kennen niets anders dan dit. Toch begint de achtjarige Dany zich te realiseren dat het circusleven niet altijd een groot feest is. Hij denkt na over wat hij in plaats daarvan liever zou gaan doen. Momenteel twijfelt hij tussen stierenvechter en bouwvakker.

Als alles volgens plan verloopt, blijven de kinderen bij het circus en erven ze uiteindelijk de geheimen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Fotograaf Sophie Rodriguez bracht een dag door met de familie Ritz in het stadje Savigny-sur-Orge, dertig kilometer ten zuiden van Parijs, om deze geheimen beter te leren begrijpen en om erachter te komen wat het betekent om een circuskind te zijn.

Het Ritz-familiecircus.

Chayan en Rocky zetten een verblijf op voor de kamelen.

Na een show van anderhalf uur bedankt Danny het publiek voor hun komst.

De kinderen poseren met opa Armand (65).



Ondanks druk van dierenrechtenactivisten, kan de familie Ritz zich geen circus voorstellen zonder dieren.



Tennessee (3), Dany (8) en Kellen (5).

CChayan en Rocky oefenen met jongleren.

De veertienjarige Chayan is de oudste van de kinderen. Hij doet allerlei werkzaamheden: met de vrachtwagen rijden, klusjes opknappen, voor de dieren zorgen en optreden in het circus.

Dany (rechts) is acht jaar en begint zich te realiseren dat het circusleven in gevaar is. Als het niet anders kan, wil hij stierenvechter of bouwvakker worden.

Het gaat bijna regenen, dus probeert Chayan de kameel Surprise een overdekt verblijf in te krijgen.

Vader en zoon doen een acrobatische act.