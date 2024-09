Bij Hudson’s Bay werken is zoveel slimmer dan een carrière als muzikant

Ja Rule zei het nog tijdens zijn openingsspeech van Fyre Festival: “We’re gonna party like rock stars”. Maar wat betekent dat concreet? Het idee bestaat dat de grootheden uit de muziekwereld elke dag helemaal losgaan, alsof er geen morgen is. Maar wat je niet te horen krijgt, is wat een rottigheid je daarvoor terugkrijgt. Geloof ons nou maar: het is helemaal niet zo leuk om muzikant te zijn. We zetten de nadelen even voor je op een rijtje:

Klinkt als een open deur, maar denk even na. In een band zitten betekent dat je dag in dag uit met dezelfde idioten moet doorbrengen. De bassist zit de hele tijd te miepen dat hij geen aandacht krijgt van de meisjes (m/v), de drummer is constant stoned, de gitarist is een arrogante kwal en jij (ervan uitgaande dat je de zanger bent) wordt er horendol van. Vreselijk! Dan werk je toch duizend keer liever met een diverse en dynamische squad aan de ontwikkeling van hét warenhuis van de toekomst?

Weet je wat je vooral doet als je in een band zit? Nee, niet feesten, wachten! Wachten tot je optreden begint, in de backstage, met hiervoor genoemde lamballen van bandleden, iedereen kijkt op zijn telefoon, af en toe zuchtend. Na je show moet je wachten tot de concertzaal sluit, wachten tot de roadies al je zooi in het busje hebben geladen, wachten bij de balie in het hotel, wachten op roomservice, en de volgende dag begint het weer opnieuw. Groundhog day is er niks bij. Bovendien sta je niet elke dag in de Royal Albert Hall, of in de Ziggo Dome. Voor je het weet zit je iedere vrijdag en zaterdagavond urenlang in de auto, en de meeste plekken waar je komt zijn nat, halfleeg en treurig. Je benut hoe dan ook onmogelijk de kans om het kloppende hart van een stad te kunnen vormen.

Je denkt misschien een hark nodig te hebben om al je geld bij elkaar te eh, harken, maar vergis je niet: je verdient over het algemeen geen hol. Gemiddeld verdienen popmuzikanten 17.500 euro bruto per jaar met hun muziek. Dat gemiddelde geeft een vertekend beeld, want het bedrag wordt erg omhoog getrokken door een kleine groep ‘grootverdieners’. De helft van de popmuzikanten verdient niet meer dan 9000 euro met muziek. Daar is niks leuks aan. De knagende onzekerheid zal je opvreten, en in tegenstelling tot artiesten die wél geboekt worden heb jij geen vast inkomen om al je problemen feestend te laten verdwijnen.

