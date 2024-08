Voor Brusselaar Maxime Fauconnier is de jeugd een eiland

Het woord ‘puberteit’ doet ons allemaal aan dezelfde dingen denken: vrijheid, intensiteit, innerlijke vuur, verlies, ongeduld, verzet,, teleurstellingen, spontaniteit, vrije val, hoop. Die woorden, die drang, die heeft Maxime omgezet naar beelden. De 28-jarige Belgische fotograaf vist voor zijn reeks City/Islands al enkele jaren naar de kleine details die komen bovendrijven uit bovenstaande woordenzee.

De puberteit is een onderwerp dat fotografen altijd al heeft geboeid, maar Maxime voegt daar een bijzondere aanpak aan toe. “Wat ik interessant vind, is om de foto’s uit hun context te halen. Sommige geven visuele tips over de plek waar ze gemaakt zijn – Brussel, Parijs, Rome, Barcelona, New York – maar mijn wens is om een alternatief gebied te scheppen dat gevoed wordt door mijn esthetische invloeden die vooral van de stad en de kust komen.”

In het werk van Maxime worden de concepten van stad en eiland gemengd met een ontwijkende blik, een lichtstraal of een schaduw die een lichaam onderstreept. “De stad is wat ik altijd al gekend heb, daar heb ik alles geleerd. Het eiland staat voor innerlijkheid, het geheim, de mentale ruimte. Een mogelijkheid om te ontsnappen. De begrippen ‘territorium’ en ‘grens’ vind ik interessant voor een eiland, omdat ze finaal en onvermijdelijk zijn. Met deze reeks bouw ik langzamerhand aan dit alternatief waarin mijn blik op puberteit en schoonheid samenkomt.”

Net als het eiland dat verandert en vervormt met de tijd, verandert en evolueert ook de reeks door onverwachte ontmoetingen, aantrekkelijke stedelijke architectuur of de kronkel van een golf. Allemaal gebeurtenissen die de deur openzetten naar een denkbeeldige, bedachte, afgebeelde ruimte.

City/Islands is ook een metafoor voor dat tussentijdse waarin we tijdens de puberteit zitten. “Het is een periode van innerlijke tegenstellingen waarin we de codes, grenzen en mechanismen leren die ons voor de rest van ons leven zullen achtervolgen.” Dat eiland, die innerlijke en persoonlijke ruimte die voor iedereen anders is, moeten we beschermen en omarmen, zonder te vergeten daar het mooiste landschap van te maken.

Maxime Fauconnier zit bij fotobureau Initials LA.

