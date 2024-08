Bij Pablo’s Escoburgers serveren ze cheeseburgers belegd met nepcoke

Vorig jaar april voegde het Nieuw-Zeelandse restaurant The World Bar een nieuwe burger toe aan het menu. Een burger met flink wat chili, tortillachips, guacamole, kaas en salsa, zoveel dat het vrijwel onmogelijk was om ‘m netjes naar binnen te werken. Op Facebook werd het broodje geïntroduceerd onder de naam Pablo Escoburger. “Er kan maar één de koning zijn.”

Een paar maanden eerder had ook de Australische burgerketen Ze Pickle een eigen Pablo Escoburger geïntroduceerd, waarop onder andere guacamole, maischips, kaas en jalapeño zat. Geen van beide burgers stonden lang op de menukaart: de Escoburger van The World Bar wordt inmiddels niet meer geserveerd, en die van Ze Pickle’s heet tegenwoordig The Pablo.

Videos by VICE

Een heel ander verhaal werd het bij een pop-uprestaurant dat onlangs in Melbourne werd geopend, een tent die zelf Pablo’s Escoburgers heet. Daar wordt onder andere The Patron geserveerd: een dubbele cheeseburger, bedekt met een zorgvuldig gedrappeerd lijntje van wit poeder (knoflookpoeder, maak je maar geen zorgen), en gegarneerd met een opgerold biljet van honderd dollar (geen echte, het is oké). Anders dan de vorige Escoburgers, lijkt deze goed de aandacht te trekken.

Naast dat er hysterische Narcos-fans zijn die niet kunnen wachten om er eentje te proeven, zijn er ook mensen die walgen van het idee om een hamburgertent te vernoemen naar een moordende kidnapper en narcoterrorist. Op de facebookpagina van Pablo’s Escoburgers reageert iemand bijvoorbeeld bij elke post met “#changethename”, en een Colombiaanse vrouw schrijft dat haar moeder bijna omkwam bij een aanslag van Escobar met een autobom.

Gabriel García Márquez probeerde ons beeld van Escobar wat recht te trekken in zijn boek

News of a Kidnapping, waarin hij een aantal beruchte ontvoeringen beschrijft die zijn uitgevoerd door Escobars Medellínkartel. “Op het toppunt van zijn glorie, maakten mensen altaren met zijn foto’s erop en staken ze kaarsen voor hem aan in de sloppenwijken van Medellín. Men geloofde dat hij wonderen kon verrichten,” schreef hij over Escobar. “Geen enkele Colombiaan in de geschiedenis heeft ooit het talent gehad om de publieke opinie zo te sturen zoals hij. En niemand heeft ooit meer macht gehad om te corrumperen. Het meest verontrustende en gevaarlijke aspect van zijn persoonlijkheid was zijn totale onvermogen om een onderscheid te maken tussen goed en kwaad.”

“Wij begrijpen ook dat hij een verschrikkelijke man was die de levens van duizenden Colombianen heeft verwoest, maar we houden gewoon van een goede woordgrap.”

Je zou zeggen dat je je cheeseburgers niet graag in verband brengt met termen als corruptie en kwaad, maar Vaughan Marks, de eigenaar van Pablo’s Escoburgers, deinst er niet voor terug. “Wij zijn erg trots op onze burgers, maar begrijpen ook dat Pablo Escobar een verschrikkelijke man was die de levens van duizenden Colombianen heeft verwoest,” schreef hij in een facebookpost, die inmiddels verwijderd is. “We willen niet zijn acties goedkeuren of hem in een positiever daglicht stellen, op welke manier dan ook. Maar we zijn Australiërs, en houden wel van een goede woordgrap.”

Op zijn eigen facebookpagina roept Marks de liefhebbers op om online een positieve recensie achter te laten. “We hebben veel over ons heen gekregen, vooral vanuit de Colombiaanse gemeenschap,” schreef hij. “Als je twee minuten de tijd hebt om onze gemiddelde beoordeling van twee sterren wat op te krikken, dan zou dat geweldig zijn! (…) Je kunt duidelijk het verschil zien tussen de mensen die onze heerlijke burger hebben geprobeerd en de Colombianen die de naam gewoon niet leuk vinden.”

Het eigenaardige aan deze situatie is dat het restaurant aan de ene kant bereid is om te erkennen dat Escobar “duizenden levens van Colombianen heeft verwoest”, maar tegelijkertijd weigert toe te geven dat je best rekening kunt houden met de gevoelens van Colombianen – al helemaal van wie het leven beïnvloed is door Escobar. (We hebben Marks gevraagd om op dit punt te reageren, maar geen reactie ontvangen).

Maar misschien moeten we het ook niet veel ingewikkelder maken dan het is. Zoals een reactie het verwoordt: “Gewoon weer een stel hipsters die aandacht proberen te krijgen omdat ze anders geen eten verkopen.”

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.