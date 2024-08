Bijna alle wilde koala’s hebben chlamydia

Bijna elke wilde koala-populatie op aarde is besmet met chlamydia, waardoor het voortbestaan van deze soort bedreigd wordt. Er is misschien nog maar één plek waar de koala’s veilig zijn voor de ziekte: het Australische Kangaroo Island.

De koala’s in het noorden van Australië zijn besmet met chlamydia, en onderzoekers dachten dat de twee grootste populaties in het zuiden van het land – die van Kangaroo Island en de Mount Lofty Ranges (MLR) op het vasteland – er minder last van zouden hebben. Als die populaties echt gezond zouden zijn, zou dat enorm hoopgevend zijn voor de toekomst van de diersoort.

Videos by VICE

Om deze theorie te testen, vingen onderzoekers van de Universiteit van Adelaide koala’s uit deze zuidelijke populaties en namen ze monsters af. Hun bevindingen publiceerden ze in een wetenschappelijk artikel in Nature’s Scientific Reports.

Daarin staat dat geen van de 170 koala’s van Kangaroo Island tekenen van de chlamydia-infectie bleken te hebben. Voor de zekerheid analyseerden de onderzoekers ook 22 jaar aan historische gegevens van meer dan 13.000 koala’s van Kangaroo Island, en ook daarin vonden ze geen spoor van chlamydia.

In de MLR-populatie was de chlamydia-bacterie wél aanwezig. Bijna de helft van de 75 geteste koala’s was besmet met de bacterie, en 4 procent had de daadwerkelijke ziekte.

Een infectie hoeft niet altijd tot ziekte te leiden, maar lijkt wel de vruchtbaarheid van de koala’s ernstig te verminderen. Geen van de vrouwtjes in MLR die zich actief aan het voortplanten waren had chlamydia, en bijna alle vrouwtjes die zich niet meer aan het voortplanten waren juist wel.

Bijna alle bekende koala-populaties zijn besmet. De ziekte wordt doorgegeven door seksueel contact, of van moeder op haar kleintje. Het kan leiden tot onvruchtbaarheid, blindheid, longontsteking, blaasontsteking en uiteindelijk zelfs de dood. In het noorden van Australië heeft meer dan 20 procent van de koala’s de daadwerkelijke ziekte, en zijn er nog veel meer geïnfecteerd.

Het is lastig om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Koala’s die besmet zijn kunnen worden behandeld met antibiotica, maar omdat het er zoveel zijn is het onmogelijk om ze allemaal aan de beurt te laten komen. Deze antibiotica kan bovendien de darmmicroben van de koala’s veranderen – en die hebben ze nou net nodig om eucalyptus te verteren.

Nu alle andere populaties krimpen, zou die op Kangaroo Island weleens van onschatbare waarde kunnen blijken als broedpopulatie. Koala’s zijn geclassificeerd als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van de IUCN, en deze laatste, chlamydia-vrije plek is de beste hoop die ze hebben om niet uit te sterven.