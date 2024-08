Bill Gates heeft 73 miljard en geen idee hoeveel een pak rijst kost

Ondanks dat-ie een vermogen van 73 miljard heeft, vertelde Bill Gates onlangs in de televisieshow van Ellen DeGeneres dat hij best zuinig is. Uitzonderingen daargelaten zoals een privéjet van ruim 32 miljoen euro, een villa van zo’n 100 miljoen euro en een trampoline voor in huis. Maar blijkbaar heeft-ie ook geen boodschappen bij de supermarkt meer gedaan sinds Windows 1.0 is uitgekomen.



Tijdens zijn eerste bezoek aan The Ellen DeGeneres Show, werd Gates gevraagd om de prijzen te raden van alledaagse producten uit de supermarkt. En wat faalt hij hard. Zo moest Gates de prijzen raden van kant-en-klare rijst, wasmiddelcapsules en pizzabroodjes. Het lijkt er op dat al deze producten niet in de voorraadkast van die enorme villa liggen.

Gates dacht dat de prijs van de kant-en-klare rijst 4 euro zou zijn (het is eigenlijk 80 cent), de wasmiddelcapsules 3 euro of 8 euro (een verpakking kost 16 euro) en een zak met pizzabroodjes is volgens Gates zo rond de 17 euro (in het echte leven betaal je er 7 euro voor). Hij scoort wel wát punten. Gates raadt de prijs van een pakje flosdraad (3,20 euro) correct. Best knap, want ondanks dat we tegen de tandarts zeggen van wel, heeft niemand dat in zijn leven ooit gekocht.

Dit soort televisie-entertainment vormt een welkome afleiding in een tijd waarin we constant geconfronteerd worden met vreselijke nieuwsberichten en politiek. Dus doet Gates zijn schattige onwetendheid er echt toe? Niet echt: hij vertelde DeGeneres ook dat hij en zijn vrouw Melinda meer dan 33 miljard euro gedoneerd hebben in hun leven.



Daar kun je zo’n 12 miljard pakjes flosdraad mee kopen.