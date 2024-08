Bill Gates is niet in staat om te raden hoeveel normale boodschappen kosten

Bill Gates is rijk, heel rijk. En afgelopen woensdag werd het nog maar eens pijnlijk duidelijk hoever hij van de normale wereld afstaat – allemaal door een spelletje dat hij met Ellen Degeneres speelde.

Het concept is simpel: DeGeneres vraagt Microsoft-oprichter Gates, toch wel een van de rijkste mensen op aarde, om de prijzen van normale producten uit de supermarkt te raden. Het doel van het filmpje is – zoals altijd bij Ellen – humor. Want een man met zoveel geld komt natuurlijk nooit in een normale supermarkt met gewone mensen. En dat is lachen.

Als Gates wordt gevraagd naar de prijs van een soort Knorr Wereldgerecht, gokt het hij dat het 4 euro kost. In werkelijkheid kost het maar 80 cent. Het publiek zucht en moet lachen. “Jezus,” zegt een man zachtjes. “Het publiek vond het niet zo leuk,” merkt Gates nogal schaapachtig op. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed als hij de prijs van een doosje flosdraad goed weet te raden. Het publiek ontploft en Gates kan zijn verbazing bijna niet verbergen.

Wat de bedoeling van het filmpje ook is, één ding is tenminste wel gelukt: ons eraan herinneren dat miljardairs echt niet op ons lijken. Hun leven is beter. Ze hoeven niks te weten van de prijzen in de supermarkt. Zij hebben geld en wij niet. Het ligt enorm voor de hand, maar het is erg makkelijk om dat te vergeten als we constant horen dat ze onze vrienden zijn.