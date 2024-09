Binnenkijken bij de plastisch chirurg die operaties uitzendt op Snapchat

Waarschuwing: Deze video bevat beelden die door sommigen als schokkend ervaren kunnen worden.

Vrijwel elke ochtend begint plastisch chirurg Matthew Schulman voor meer dan een miljoen volgers zijn dag in vol tenue op Snapchat: “Vandaag hebben we een boeiende buikwandcorrectie en een liposuctie, blijf kijken!” Schulman is een dokter in Manhattan die bekend staat om het filmen van zijn dagelijkse operaties op Snapchat. Zijn handle is @nycplasticsurg.

Schulman liet onlangs Motherboard toe in zijn operatiekamer voor een exclusieve kijk.

Met toestemming van zijn patiënten, zendt Dr. Schulman de gruwelijke maar eerlijke details van operaties uit. Op zijn Snapchat kan iedereen meekijken bij het snijden in bewusteloze patiënten om hun billen en borsten te vullen met zakken siliconen – of onderhuids vet wegschrapen uit hun buik. Een zuster gebruikt een smartphone om voorzichtig alle huidflappen te filmen, terwijl Schulman nonchalant kijkersvragen beantwoordt. “Het is psychiatrie met een mes,” zei Schulman toen we hem bezochten. “Dat is echt wat het is.”

Collega’s in het veld hebben veel kritiek op wat hij doet, vooral dat zijn concentratie verslapt als hij aan het filmen is. Maar de kritiek doet Schulman niks.

De beste dokter denkt dat het uitzenden van bepaalde operaties op Snapchat ervoor zorgt dat het proces minder mysterieus en gestigmatiseerd wordt, door een transparante kijk te geven in de wetenschap, geneeskunde en het harde werk achter elke operatie. Het idee is om zowel familieleden als buitenstaanders een helder beeld te geven van wat er gebeurt in een operatiekamer.

Hij is ook bewust van de zakelijke boost die hij krijgt door Snapchat. “Ik twijfel er niet aan dat sociale media de vraag naar plastische chirurgie heeft vergroot,” zei hij. Maar hij staat erop dat hij het vooral doet voor educatie en de lol.

Al die die Snapchat-faam kan echter vermoeiend zijn. “Ik probeer de machine te voeden,” vertelde Schulman. “Maar soms is dat moeilijk.”