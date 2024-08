Binnenkort kan je horloge je precies vertellen hoe dronken je bent

Je hoeft straks niet meer glazig naar je spiegelbeeld te staren om erachter te komen hoe diep je in het glaasje hebt gekeken. Wetenschappers van de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign zijn namelijk bezig om een horloge te ontwikkelen dat je niet vertelt hoe laat het is, maar wanneer het tijd is om een rondje over te slaan.

De wearable is al getest, en blijkt prima in staat om te meten hoeveel alcohol iemand heeft gedronken en hoe aangeschoten diegene is. Deze test is gepubliceerd in het journal Alcoholism: Clinical & Experimental Research, en de onderzoekers zeggen dat het mensen zou kunnen helpen om slimmere keuzes te maken – zoals wanneer je nog prima achter het stuur kunt kruipen, en wanneer niet.

Videos by VICE

Sensoren in het horloge verzamelen gegevens over de transdermale alcoholconcentratie (TAC), oftewel hoeveel ethanol er je hebt uitgezweet. Die data kunnen via bluetooth naar een app worden verzonden, of geïntegreerd worden in een Apple Watch (als je het bandje verwisselt met eentje dat deze sensoren heeft). De informatie wordt in een grafiek verwerkt die stijgt of daalt, afhankelijk van het aantal kopstootjes dat je hebt gedronken.

Er zijn nog wel een paar verbeterpunten. Omdat TAC niet de allerzuiverste manier is om je dronkenschap te meten, zijn de onderzoekers aan het kijken hoe ze de gegevens naar alcoholpromillages kunnen vertalen, oftewel de hoeveelheid alcohol die in iemands bloed zit. Je alcoholpromillage kan weer gemeten worden met een blaas-, bloed- of urinetest. Hoewel TAC dus beduidend anders is dan het alcoholpromillage, komen de percentages wel sterk overeen – en aangezien testen via de huid een stuk geleidelijker en simpeler is, denken veel deskundigen dat het minstens een goede aanvulling kan zijn op de andere tests, en misschien zelfs de blaastest zou kunnen vervangen.

Wel zijn er een aantal externe factoren die invloed kunnen hebben op de effectiviteit van de huidsensoren, zoals hoeveel je zweet, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Er zit ook een significante hoeveelheid tijd tussen je laatste drankje en het moment waarop de alcohol via je huid naar buiten komt – de waarneming van de polsband ligt gemiddeld 24 uur achter op die van een blaastest.

Onderzoekers zijn desalniettemin enthousiast over de sensoren. “De vraag is: kunnen we de informatie op een manier verwerken die ons een accuratere indicatie van het alcoholpromillage geeft?”, zegt Catharine Fairbairn, co-auteur van de studie en universitair docent Psychologie aan de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign. Fairbairn noemt het een uitdaging, maar denkt wel dat het haalbaar is, zolang er een manier wordt gevonden om alle externe factoren te tackelen.

Op je klokje kijken om te zien wanneer het geen ‘bier uur’ meer is, klinkt in ieder geval als een handige manier om je drankgebruik in de gaten te houden – en ook wel als een iets leukere graadmeter dan de hoeveelheid hoofdpijn en misselijkheid die je de volgende ochtend te verstouwen krijgt.