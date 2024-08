Binnenkort kun je alleen nog illegaal aan Forza Horizon 2 komen

Op maandag kondigde Microsoft Studios aan dat Forza Horizon 2 vanaf 30 september niet meer via de digitale winkel van de Xbox One zal worden verkocht. Als je ooit deze game wilde spelen, heb je nog iets meer dan een maand de tijd om ‘m aan te schaffen. Microsoft houdt vol dat zolang je de game ooit hebt gekocht, je ‘m altijd zal kunnen blijven downloaden. Maar niemand zal de game na eind september nog kunnen kopen, althans niet in de Xbox Store. Microsoft omschrijft dit zeer toepasselijk als het ‘einde van de levensduur’ van de game.



Ondertussen geven ze wel alle DLC gratis weg, hebben ze het spel opgenomen als onderdeel van hun ledenservice (wat betekent dat abonnees ‘m zonder extra kosten kunnen spelen) en hebben ze de gemeenschap van tevoren gewaarschuwd. Dat is allemaal prima, maar het is een schrale troost voor iedereen die het spel na 1 oktober zou willen kopen. Forza Horizon 4 komt uit op de dag nadat Microsoft van plan is Forza Horizon 2 uit de digitale winkelschappen te halen, net zoals toen Microsoft in 2016 vlak voor de release van Forza Horizon 3 stopte met de verkoop van de originele Forza Horizon. We vroegen Microsoft of ze van plan zijn om Forza Horizon 2 in de toekomst op een andere manier te koop aan te bieden. Ze verwezen ons terug naar de oorspronkelijke aankondiging en dus lijkt de beslissing definitief.

Videos by VICE

Dit lijkt misschien niet zo belangrijk, maar als we ook maar iets geleerd hebben van de geschiedenis van videogames tot nu toe, is het wel dat de grote uitgevers niets om de geschiedenis van videogames geven – en dat het nu aan de spelers zelf is om Forza Horizon 2 te behouden.

De eerste Forza Motorsport kwam in 2005 uit voor de de originele Xbox, maar het balletje begon pas echt te rollen met de release van Forza Motorsport 2 voor de Xbox 360 in 2007. De hele serie werd gepositioneerd als het paradepaardje van de Xbox op het gebied van racegames. PlayStation had de immens populaire Gran Turismo-racegameserie en Microsoft schoof Forza naar voren als concurrentie. In de loop der jaren wist Forza, Gran Turismo te passeren. Terwijl Gran Turismo’s ontwikkelaar Polyphony Digital geobsedeerd raakte met het perfect reproduceren van de gedetailleerde interieurs van racewagens en releases bleef uitstellen, bleef Forza’s ontwikkelaar opvolgers van Turn 10 uitbrengen, verbeteringen doorvoeren, een groter publiek vinden en lanceerden ze zelfs de meer toegankelijke Horizon-serie. Vandaag is de Forza-serie een van de meest succesvolle racegames ooit en een voorbeeld van het beste wat het genre te bieden heeft. Forza Horizon 2 is slechts één hoofdstuk in het verhaal van hoe dit tot stand kwam, maar nog steeds belangrijk.

Als Microsoft stopt met het verkopen van digitale kopieën en je geen fysiek exemplaar kan vinden (en vergeet niet dat fysieke schijven een beperkte levensduur hebben), kan je dus op een gegeven moment Forza Horizon 2 niet meer legaal aanschaffen en spelen, tenzij je het spel illegaal downloadt. Dat is op dit moment niet eenvoudig te doen, maar hobbyisten werken al aan het emuleren van de Xbox 360. Als de emulatie van de Xbox 360 ooit zo toegankelijk en nauwkeurig wordt als de emulatie van de Super Nintendo, zal het vinden en spelen van een versie van Forza Horizon 2 triviaal worden – maar technisch gezien zou het de wet overtreden en zou je als speler dus het risico lopen om de advocaten van Microsoft achter je aan te krijgen.

Dat is wat Nintendo onlangs deed toen ze websites uit de lucht haalden die decennia oude kopieën van NES en SNES-spellen aanboden. Aangezien sommige spellen niet op legale wijze gekocht en gespeeld kunnen worden, moet Nintendo hierbij feitelijk hun eigen geschiedenis uitwissen in een poging hun auteursrechten te beschermen. Hiermee schaden ze hun grootste fans en wordt toekomstige game-ontwikkelaars de toegang tot essentiële leermaterialen ontzegd. Bennett Foddy, die lesgeeft in het Game Center van de New York University en games als QWOP en Getting Over ontwikkeld heeft, vertelde Motherboard dat dit gelijkstaat aan “massaal cultureel vandalisme.”

Door Forza Horizon 2 uit hun digitale winkel te verwijderen, stevent Microsoft wellicht over een aantal jaar af op een vergelijkbare confrontatie. Als je een wereld creëert waar illegaal downloaden de enige manier is om een oude game te spelen, maak je van alle spelers softwarepiraten.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.