Binnenkort veegt de Mr. Miyagi van het robotpingpong finaal de vloer aan met menselijke profs

Een robot met een uitstekende backhand kwam deze week in het Guinessbook of Records als eerste robotische tafeltennisleraar ooit.

Omron Corporation heeft een robot ontwikkeld met een naam waar NASA en de agenten van S.H.I.E.L.D. jaloers op zouden zijn: FORPHEUS, of Future Omron Robotics Technology for Exploring Possibility of Harmonized aUtomation with Sinic Theoretics.

Het is misschien niet voor iedereen, zo’n mondvol, maar ik kan niet aan de gewaarwording ontsnappen dat al mijn kinderdromen door de wetenschap worden ingelost – er is bestaat nu zelfs een fucking Time Crystal.

Maar goed, verder met de tafeltennisrobot: het ziet er uit als een Heptapod, zo’n vriendelijke alien uit Arrival, maar dan met drie tentakels waar sensoren inzitten. Daarmee monitoren ze de beweging van het balletje, maar niet alleen dat.

Ze kunnen ook een schatting maken van de vaardigheden van de menselijke tegenstander. Met twee visuele sensoren en een bewegingscamera brengt FORPHEUS ook je lichaam in kaart. Als je bewegingen goed zijn, verschijnen aanmoedigende teksten in een scherm als: “hee, ik vind het heel leuk om met je te spelen.”

Ok, best wel vet en irritant tegelijkertijd, maar ook bizar dat een robot zegt dat ‘ie blij is met jou te spelen. De signalen dat de mens op elke denkbare manier aan de verliezende hand is vliegen je in dit geval letterlijk om de oren.

De ontwikkelaars voorspellen in dat de rollen tussen mens en machine over niet al te lang omgedraaid zijn: professionele ping pong spelers zullen in de toekomst waarschijnlijk trucjes leren van hun robotmeesters, die de beste menselijke pingpongspelers nog verder vernederen met een: “Hee super goed gedaan. Ga zo door!”