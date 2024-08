‘Birds of Paradise’ klinkt als een potje Mario Kart op een tropisch eiland

Het is koud en ik heb een loopneus, maar Birds of Paradise, de track die vandaag bij ons in première gaat, neemt me mee naar een tropisch land. Ik dagdroom over witte stranden en kokosnoten met een rietje.

Dit liedje doet me ergens aan denken: mijn geliefde Gamecube. Hij staat nu met een kapotte klep en missende knopjes weg te rotten in een kast, maar vroeger, voordat ik wist wat huiswerk maken inhield en wat de Belastingdienst deed, speelde ik elke dag Mario Kart Double Dash op die vierkante, paarse rakker. In dat spel zit een circuit met de naam ‘Peach Beach’ en het liedje dat daarbij hoort kwam spontaan bovendrijven na het luisteren van Birds of Paradise.

Nu zit ik hier weemoedig terug te denken aan de tijd dat alles nog simpel was en mijn leven een zachtaardig paradijs leek. Ik blijf nog even zweven in deze nostalgische bui met Birds of Paradise op repeat. Zou je ook eens moeten doen. Of je nou weleens Mario Kart speelde of niet.



https://soundcloud.com/lemonaderecordss/noisey-exclusive-studio58-birds-of-paradise

‘Birds of Paradise’ staat op het cross-over album ‘Live at Expo ’58’ van Studio 58 – een samenwerking tussen Sue Avenue, de Afro-Cubaanse band Compro Oro en funk-soulband Big Whoop. Vandaag komt ‘Studio 58’ uit op vinyl, op Lemonade Records. Op 6 december volgt een digitale release.