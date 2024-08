Voor deze clip van Birds that Change Colour hoef je helemaal niets te betalen

Tegenwoordig hoef je als muziekliefhebber eigenlijk nergens meer voor te betalen. Alles is ergens wel gratis te downloaden, voor Spotify kun je parasiteren van je familie, en zelfs op de gastenlijst komen voor een concert valt voor de meest oninteressante lul op aarde wel te fiksen. Je zou denken dat het een band echt niet meer zou lukken om fans te laten dokken voor een album dat nog niet eens uit is, maar Birds that Change Colour maakte voor hun derde plaat rustig een crowdfunding-campagne, en bereikte binnen twee dagen al meer dan de helft van het streefbedrag.

Deze Antwerpenaren maken naar eigen zeggen ‘fuzzy rock’ en volgens hun biografie komen ze uit Nova Albion, een mythische plaats die ontdekkingsreizigers vonden aan de kust van een mooi land. Klinkt als een prima plek.

Coverbeeld door Stefaan Beeckaert