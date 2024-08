Biseksuele vrouwen vertellen waarom ze het zat zijn om voor trio’s gevraagd te worden

Chloe* is biseksueel, en nadat ze haar dating-app op ‘alleen vrouwen’ had gezet, kreeg ze een match met Cat. Hoewel Cat in haar profiel had geschreven dat ze samen met haar vriend op zoek was naar iemand voor een trio, stond er ook bij dat ze ervoor openstond om in haar eentje met iemand af te spreken. Chloe zei dat ze geen interesse had in een triootje, maar ze spraken wel een paar keer af, en hadden seks. Maar kort daarna appte Cat dat het wat haar betreft wel weer mooi was geweest.

“Ik was teleurgesteld, omdat ik me best kwetsbaar had opgesteld,” vertelt Chloe. Toen er nog een berichtje volgde, werd ze pas echt boos. “Ze zei: ‘Ik hoop dat dit niet te veel voor je is, maar heb je misschien zin om een keer samen iets te doen met mij en mijn vriendje?’ Het leek alsof alles alleen maar bedoeld was geweest om mij voor een triootje te strikken.”

Wat Cat deed, staat ook wel bekend als ‘unicorn hunting’.

“Dat houdt in dat je op zoek gaat naar iemand die perfect past bij jouw specifieke seksuele of romantische plaatje,” zegt Meg-John Barker, een schrijver van meerdere boeken over seks en liefde. “De term wordt vaak gebruikt bij heteroseksuele stelletjes die op zoek zijn naar een biseksuele vrouw, om een trio mee te doen. Het probleem is alleen dat ze iemand zoeken die niet echt bestaat: een soort mythisch wezen dus.”

“Een kritiek hierop is dat het meestal uitgaat van de behoeftes van het heterostel,” voegt Barker toe. “En eigenlijk vooral de behoeftes van de man – zijn wens om zijn vriendin samen met een andere vrouw te zien. Het gaat meer om zijn verlangen dan om dat van zijn partner, laat staan om dat van de tweede vrouw.”

Unicorn hunting komt voor op veel verschillende dating-apps. Er is ook gewoon een app waarop je kunt zoeken naar koppeltjes en je in je voorkeuren kunt aangeven dat je ook openstaat voor een triootje – die heet Feeld, en wordt ook wel de trio-app genoemd. Maar dat neemt niet weg dat er ook flink wat af wordt gejaagd op apps als Tinder. Zelfs gebruikers van apps als Her, die speciaal bedoeld is voor lesbische vrouwen, zijn niet veilig.

Er is ook een besloten groep op Facebook met meer dan 9000 leden, die er hun ervaringen met unicorn hunting delen. Vooral biseksuele vrouwen lijken het doelwit te zijn. Sommigen voelen zich zelfs gedwongen om dingen op hun profiel te zetten als “Ik ben geen unicorn,” “Nee, ik wil geen seks met je vriendje” of “Geen triootjes, alsjeblieft.”

Francesca had een keer een trio nadat ze online door een stel was benaderd, en vond dat het “erg gericht op de man” was. Ze heeft het idee dat vooral biseksuele vrouwen worden gevraagd, omdat ze zogenaamd gretig zouden zijn en vaak zin in seks zouden hebben. “Het voelt nogal stigmatiserend,” zegt ze. Zelf zat ze een maand lang op OkCupid, en 15 van de 38 likes die ze had gekregen waren afkomstig van stelletjes. “Een paar hadden tussen hun foto’s zelfs een lijstje van redenen om met een stel te daten,” zegt ze. Om tussen Francesca’s matches te belanden, hadden de koppels meestal als hoofdfoto die van de vrouw gekozen, en hun voorkeur ingesteld op gay.

Zoë is zo vaak lastiggevallen dat ze haar naam op haar dating-app op een gegeven moment heeft veranderd in ‘Not Another Unicorn’. Het voornaamste probleem is volgens haar dat stelletjes vaak misleidend zijn. “Mannen gebruiken vaak hun vriendin als lokaas, omdat ze bang zijn dat ze zelf te bedreigend overkomen,” zegt ze. Zelf is Zoë geregeld voor de gek gehouden. Dan dacht ze dat er gewoon een vrouw met haar aan het flirten was, en zodra er een beetje een band was ontstaan, introduceerde die ineens haar mannelijke partner.

“Die dating-apps zijn juist zulke veilige plekken voor queers om te daten,” zegt ze. “Ik heb echt een probleem met die geniepige manier waarop stelletjes proberen om daarin te infiltreren.” Ze kan hierdoor een stuk minder goed inschatten wanneer interesse van een vrouw oprecht is, en hekelt het feit dat vrouwen zich hiermee dienstbaar opstellen aan het verlangen van de man.

Priya had in eerste instantie wel interesse in een trio met een stel dat haar online had benaderd, maar haakte uiteindelijk toch af. “Ik had leuk contact met de vrouw, maar op een dag verdween zij en nam de man het ineens over.” Die man begon al snel aan te dringen dat hij wilde afspreken en zij naaktfoto’s moest sturen, ondanks dat ze had aangegeven dat ze daar niet zo van gediend was. “Ik had niet de indruk dat hij naar me luisterde.”

Zoë zegt het in principe niet zo erg te vinden als een stel op zoek gaat naar een derde persoon. “Maar ik word erg ongemakkelijk van het idee dat je zo iemand puur gebruikt om in je eigen behoefte te voorzien.” Ze zegt dat van de unicorn meestal verwacht wordt dat ze zich passief opstelt, en er nauwelijks wordt omgekeken naar haar verlangens of emoties. “Eigenlijk zoeken ze gewoon iemand die onbetaald sekswerk wil verrichten.”

Luna Matatas, die zichzelf omschrijft als een doorgewinterde unicorn, geeft workshops over niet-monogame relaties en put daarbij veel uit haar eigen “vreselijke” ervaringen. “Zo’n 95 procent van de keren voelde ik me als een indringer,” zegt ze. “Ik voelde me meestal maar tot zekere hoogte welkom. Er was vrijwel nooit ruimte voor mijn eigen verlangens.”



Luna kan inmiddels zo aan een profiel zien of het te vertrouwen is. Iemand die “geen zin heeft in drama” is bijvoorbeeld een slecht teken.

“In mijn workshops kom ik telkens weer dezelfde problemen tegen – de stelletjes zijn vaak heel beschermend over hun eigen behoeftes, en vergeten dat de derde persoon die ook zelf nog gewoon heeft.” Ze dringt er bij stelletjes op aan dat ze goed nadenken over wat ze iemand anders te bieden hebben. Haar eigen beste trio-ervaring voelde vanaf het begin al positief: “Ze lieten uit zichzelf zien wat ze me konden geven, en stelden mijn genot op de eerste plek. Ik was gewoon een van de drie.”

Wat Luna betreft, kunnen stellen die op zoek zijn naar een derde persoon het beste apps gebruiken die daar ook echt voor bedoeld zijn. Ook moeten ze duidelijk laten merken dat ze met z’n tweeën zijn – door van allebei een foto te uploaden, bijvoorbeeld – en helder zijn over hun behoeftes. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat je erkent dat “de ander een mens is, en niet zomaar een lichaam dat je kunt gebruiken om je fantasie uit te laten komen.”

En als een stel liever iemand heeft die wél alles doet wat ze willen? Dan kunnen ze daar misschien maar beter een sekswerker voor betalen. Dat is een stuk beter dan verwachten dat een vrouw het allemaal wel even gratis doet.

*De namen van alle unicorns zijn om privacyredenen gefingeerd.