Bitcoin-carnivorisme is serieus een ding

Of het nu gaat om dieetboeken, of het anti-diversiteitsmanifest van een groot mediabedrijf – de prehistorische mens wil nog weleens opduiken in het heden. Beelden van neanderthalers die door onaangeraakte stukjes natuur wandelen worden te pas en te onpas opgeroepen om ons pad te verlichten. De mens is van naturecompetitief, beweren mensen dan bijvoorbeeld, en mannen zijn van nature assertiever dan vrouwen.

Ondertussen is het de vraag of al die mensen überhaupt iets van de prehistorie afweten. Het gevolg is dat we er series van maken als The Flinstones, dat qua geloofwaardigheid een soort spiegelbeeld is van een futuristische cartoon als The Jetsons.

Een trend die hier haarfijn inpast is het ‘bitcoin-carnivorisme,’ een soort leefstijl die populair is onder een kleine (maar groeiende) groep cryptoliefhebbers. Het idee is simpel: betaal alleen met bitcoins, eet alleen maar vlees. En daar zijn ze bloedserieus in. Voor de bitcoin-carnivoor is er een soort metafysische parallel tussen gedecentraliseerde digitale grootboeken, en de prehistorische manier van leven en eten. Politiek, voedsel, geld – alles staat met elkaar in verbinding.

Bitcoin is een opstand tegen fiatgeld, en het vleesdieet een opstand tegen fiatvoedsel



“De twintigste eeuw was een catastrofe voor onze welvaart en gezondheid, en dat komt vooral door de opkomst van centrale banken en de industrialisatie van de voedselindustrie,” schrijft bitcoin-carnivoor Michael Goldstein, de oprichter van het Satoshi Nakamoto Instituut. “Bitcoin is een opstand tegen fiatgeld, en het vleesdieet een opstand tegen fiatvoedsel.”

Hiermee bedoelt hij vooral dat hedendaags geld en hedendaags voedsel allebei kunstmatig is, en dat bitcoin-carnivorisme hier een oplossing voor kan bieden. Goldstein is zelf al sinds 2015 carnivoor. “Als je eenmaal de They Live-bril opzet, kun je hem niet meer afdoen,” zegt hij. Daarmee verwijst Goldstein naar een film uit 1988, waarin een werkloze man een zonnebril opzet, en vervolgens ziet dat de wereld eigenlijk wordt gedomineerd door kwaadaardige aliens.

Ik heb voor dit artikel ook een aantal voedingsdeskundigen benaderd. Eentje mailde terug dat het dieet “te belachelijk is om te bespreken.” Een ander schreef: “Nóg een extreem dieet. Zucht.”

Bitcoin-carnivorisme is een soort extreme versie van het paleodieet, waarbij je alleen mag eten wat onze voorouders aten: noten, groenten en heel veel vlees. Beiden beroepen zich op prehistorische eetgewoonten. Maar omdat ze daarmee ook zijn gebaseerd op een verleden waarin er niets schriftelijk is vastgelegd – waardoor ze dus eigenlijk gebaseerd zijn op vermoedens – dagen ze op z’n minst uit tot discussie.

John Durant, de schrijver van het boek The Paleo Manifesto, omschrijft paleo als het ‘rechtse alternatief’voor de ‘linkse veganistische trend.’ Het principe van de paleoleefstijl is dat je, om een gezond lichaam te krijgen, moet terugkeren naar de gewoonten van het verleden. Maar dat ‘verleden’ is dus eigenlijk een geconstrueerd idee. Toen paleomicrobiologen van de Universiteit van Adelaide tandplak van neanderthalers analyseerden, kwamen ze erachter dat onze voorouders een bijzonder gevarieerd dieethadden, en dat sommige groepen zelfs zo goed als vegetarisch aten. Het paleodieet als het bitcoin-carnivorisme lijken dan ook een product van het heden te zijn.

“De mensen die je vertellen dat je zes tot tien porties onverteerbare giftige granen per dag moet eten voor een ‘gezond en gevarieerd dieet’, zijn dezelfde mensen die je vertellen dat centrale banken de hoogte van rentes moeten bepalen om een moderne economie te laten draaien,” zegt Saifedean Ammous, professor economie aan de Libanese American University en prominent bitcoin-carnivoor. “Je kunt kiezen of je naar ze luistert, en je welvaart en gezondheid ziet wegkwijnen, of gewoon zelf nadenkt.”

Ook Bitcoin past in het idee dat het we in een slechte tijd leven, en dat het vroeger allemaal beter was. Sommige fanatieke Bitcoin-adepten vinden dat het moderne financiële systeem corrupt is, dat ze worden beheerd door elitaire zakkenvullers en dat papiergeld een gevaarlijk verzinsel is. Hun idee is dat Bitcoin meer gemeen heeft met oudere geldvormen, omdat er een beperkt aantal van bestaat – in tegenstelling tot de biljetten in je broekzak, waarvan de overheid zo meer kan laten drukken. Voer deze gedachtegang door naar andere takken van je leven, zoals je voedsel, en je komt uit op het bitcoin-carnivorisme.

Bitcoin heeft alles wat goud ook heeft, maar dan digitaal



“Goud is de eerste vorm van valuta die we kennen. In onze digitale wereld is goud geen optie, want dat kun je niet online versturen. Maar Bitcoin heeft alles wat goud ook heeft, maar dan digitaal,” zegt Ferdous Bhai, bitcoin-carnivoor en oprichter van bitcoinbedrijf 21 Mil. “De filosofieën en principes achter Bitcoin zijn al eeuwenoud.”

Bhai ziet iets speels in het bitcoin-carnivorisme. Hij zegt het vooral aan te hangen omdat het zijn leven simpeler maakt; hij hoeft niet na te denken over wat hij eet, en eet maar een keer per dag.

De meeste mensen die zich uitgeven voor bitcoin-carivoren houden zich niet echt aan hun dieet, vermoedt Bhai. Sommige types vinden het vooral leuk om een abstract onderwerp als crypto wat op te fleuren, met verhaaltjes over neanderthalers die samen een grote wollige mammoet neerhalen. Maar de levensovertuiging achter het bitcoin-carnivorisme – de prehistorie als enige waarheid – is eigenlijk best eentonig.

Ironisch genoeg heeft degene die het vlees naar crypto heeft gebracht, Zooko Wilcox, helemaal niets op met het neanderthalerverhaal. Wilcox, de uitvinder van de cryptomunt ZCash, is al jaren een voorstander van het ketogeen dieet, waarover hij vijf jaar geleden samen met zijn ex-vrouw Amber O’Hearn een blog over is begonnen.



“Niemand weet precies wat mensen tienduizend, honderdduizend jaar geleden aten, en daar gaan we ook niet per se achter komen,” zegt Wilcox in een telefoongesprek. “En wat ze toen ook aten – we hoeven er niet zomaar vanuit te gaan dat dat het beste dieet is. Ik vind het best een interessante gedachtegang, maar ook overgewaardeerd.”

Bitcoin-liefhebbers voelen zich aangetrokken tot de carnivorenleefstijl vanwege hun mentaliteit, denkt Wilcox. “Iets doen waarvan negentig procent van de bevolking zegt dat het complete onzin is, spreekt zowel de cryptoliefhebber als de carnivoor aan.”

“Maar of er nou een overeenkomst is tussen Bitcoin en het eten van vlees of niet; het is interessant om de ontwikkelingen van de trend bij te houden,” mailt O’Hearn. “Bitcoin-carnivoren zijn de eersten die dit pad inslaan. Zij verkennen de wateren en zoeken de grenzen op. Hun nieuwsgierigheid zal ons uiteindelijk helpen om meer te leren over de gezondheid en welvaart van iedereen.

Misschien. Laten we het voor nu houden op het idee dat voor alles met Bitcoin betalen ongeveer even logisch is als steak eten voor iedere maaltijd. Die zin kun je interpreteren zoals je zelf wilt.

