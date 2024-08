Bitcoin is nu meer waard dan Disney of McDonald’s

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US . Headerfoto door Evgeny Biyatov/Sputnik via AP.

De koers van Bitcoin staat nu op een recordhoogte van 10.000 dollar en het lijkt er niet op dat de koersstijging snel tot een eind zal komen.

Maandag stond de koers op sommige beurzen al op 9.700 dollar. Daarmee was de waarde van een Bitcoin-token al vijftien procent hoger dan de vrijdag ervoor. Begin 2017 stond de koers van Bitcoin nog op 1.000 dollar.

De totale waarde van de 16,7 miljard Bitcoins die in omloop zijn ligt nu al boven de 160 miljard dollar. Daarmee is de totale marktwaarde hoger dan die van IBM, McDonald’s of Disney. De koers blijft al twaalf maanden gestaag groeien, en veel experts denken dat Bitcoin een bubbel is die snel zal barsten.

Het besluit van de Chicago Mercantile Exchange (CME, een derivatenbeurs die al meer dan honderd jaar bestaat) in oktober, om opties in Bitcoins te laten verhandelen, gaf de cryptomunt wat legitimiteit. En volgens analisten heeft dat er weer voor gezorgd dat de koers flink omhoog kon schieten. De cryptomunt staat sinds de aankondiging van de CME in oktober vijftig procent hoger.

Maar er was ook slecht nieuws rond de cryptomunt. Zo zijn China en Zuid-Korea de cryptohandel gaan reguleren, en de CEO van JPMorgan, Jamie Dimon, noemde Bitcoin “oplichterij.”

“Je moet je investeringen in Bitcoin niet zien als een investering in handelswaar of valuta,” zei Neil Wilson, een marktanalist van ETX Capital, tegen The Guardian. “Het is eerder alsof je een aandeel hebt in een bedrijf dat maximaal 21 miljoen aandelen uitgeeft, en nooit ook maar een cent aan dividend zal uitkeren.”

“De enige manier waarop Bitcoin waarde kan hebben is als iemand anders bereid is om jou meer [voor je Bitcoin] te betalen dan je zelf hebt betaald. Iemand die nog gekker is dan jij. Omdat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft, kun je het nauwelijks nog anders zien dan een gigantische bubbel,” voegde Wilson daaraan toe.



Terwijl de media vooral over de stijgende koers van Bitcoin schrijven, is de koers van de op een na grootste cryptomunt ter wereld Ethereum, de afgelopen weken ook flink gestegen. Zondag stond die op een recordhoogte van 485 dollar, terwijl die de weken daarvoor nog rond de 300 dollar bleef hangen. Op het moment van schrijven is de koers weer iets gezakt, naar 435 dollar.

