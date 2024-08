Bitcoin maakt van echtscheidingen een juridische nachtmerrie

Afbeelding via Pixabay en Pexels-gebruiker David McBee.

In het Verenigd Koninkrijk wordt gerept van een “dreigende scheidingsnachtmerrie”. Het Britse advocatenkantoor Royds Whity King heeft de afgelopen tijd steeds meer scheidingszaken waarin de kibbelende echtgenoten het maar niet eens kunnen worden over de verdeling van de cryptowinst.

Videos by VICE

Het kantoor zegt momenteel bezig te zijn met drie grote zaken, waaronder eentje waarbij een miljoen pond op het spel staat. In alle drie de gevallen waren het de mannen die de aankoop hadden gedaan. Het ging onder meer om Bitcoin, Litecoin, Ripple, en Ethereum.

Deze scheidingen zijn nog slechts het begin, schreef partner Vandana Chitroda in een blogpost. “Er zullen ook echtscheidingen zijn waarbij een van de partners weigert te vertellen hoeveel de crypto-investeringen waard zijn. Dat kan advocaten in een lastig parket brengen.” Wat ook niet bepaald meehelpt, is dat de echtscheidingsadvocaten nauwelijks sturing krijgen vanuit de rechtbanken.

De advocaten kunnen de waardestijging van cryptomunten in het afgelopen jaar goed terugzien in de zaken waar ze mee bezig zijn. Een van hun cliënten deed in november 2016 een investering van 80.000 pond, die in december op een miljoen stond, en momenteel is gedaald naar 600.000 pond.

“De sterke schommeling van de koersen maakt het erg uitdagend om de waarde van de crypto-eigendommen te bepalen,” legt Chitroda uit. “Aangezien zo’n scheiding ook niet over één nacht ijs gaat, moet de waarde meerdere keren worden vastgesteld.”

Wat ook nog een probleem kan opleveren, is dat crypto-aankopen anoniem kunnen worden gedaan. Je hebt er geen bankrekening voor nodig. Dat kan het lastig maken om precies te traceren wie welke investering heeft gedaan.

“Dat kost veel tijd en is duur,” zegt Mark Philips, een andere partner van Royds Withy King. “Als een coin direct wordt ingekocht en offline wordt gehaald, is het vrijwel onmogelijk om te traceren.”

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE News.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: